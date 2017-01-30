 

Минфин намерен заставить российские банки нарушать санкции

МОСКВА. Минфин предложил расширить уже подготовленный законопроект о 60-миллионных штрафах для стратегически значимых госпредприятий и компаний за работу с банками, не соответствующими требованиям правительства.
 
Теперь, по мысли министерства, правительство будет иметь возможность лишать права на работу с такими предприятиями даже те банки, которые формально соответствуют его требованиям.
 
Таким образом, крупнейшие системообразующие банки страны, включая Сбербанк РФ, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и многие другие, потенциально могут быть лишены права работать со стратегическими предприятиями России ровно в тот момент, когда они откажутся работать, например, со стратегическим предприятием из Крыма или с одним из российских стратегических предприятий, персонально внесённых в санкционные списки.
 
Редакция АПН, впрочем, не верит, что правительство всерьёз намерено пользоваться предлагаемой в его распоряжения опцией.
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