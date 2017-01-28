40 лет одному из основателей и активистов московской общины майяского культа

МОСКВА. Редакция АПН и примкнувшие к ней эксперты Редакция АПН и примкнувшие к ней эксперты Института Сакральных Исследований с чувством глубокого удовлетворения сообщают о сорокалетии одного из основателей и видных активистов Московской Общины Майяского Культа, известного исследователя Мезоамерики кандидата исторических наук Дмитрия Беляева, успешно достигшего, таким образом, статуса легитимного huux winakhaab 'itz'aat.

Некоторое время назад я с удивлением узнал, что в постсоветской культуре не принято отмечать 40-летие. Несколько моих уважаемых старших коллег специально не праздновали и не принимали поздравлений. Вчера с Д.Д. Беляевым-ст. вычитали, что это, мол, в том числе связано с народной этимологией слова сорок ("сор" + "рок" > "плохая судьба"). Ну а у нас среди последователей umuwakob_momk - отметил юбиляр.

- отметил юбиляр.

Мы познакомились с Дмитрием в предверии празднования Конца Света-2012 (по майяскому календарю) и с искренним уважением наблюдали за напряжённой работой активистов культа по обеспечению достойной встречи К'инич-Ханааб-Пакаля Iго. То, что Москва и окружающие её территории не были тогда уничтожены каким-либо катаклизмом, по нашему мнению доказывает, что работа МОМК оказалась, в основном, успешной.

К сожалению, за последние годы работе МОМК со стороны московских и федеральных властей чинились многочисленные препятствия. Возведённая было временная деревянная жертвенная пирамида была снесена Собяниным во время "Ночи Длинных Ковшей", МОМК не был включён в городскую программу по строительству храмов каждой из конфессий в каждом московском районе, законопроект 161207-6, предназначенный для официальной легитимации человеческих жертвоприношений в России так и не был принят Государственной Думой.

Вопрос о передаче ритуальной пирамиды, расположенной на Красной Площади в распоряжение МОМК был так же спущен на тормозах, в связи с несвоевременностью и под предлогом предстоящего столетия революции, устроенной тем, кто в этой пирамиде захоронен.

Но подлинная вера древних мудрецов майя сильнее всяких суеверий. Боги милостивы к людям и готовы излить на них свою благодать. И в ответ они просят всего-то ничего - обильных жертв и искренней веры. Не сомневаемся, что подготовленные мэром Собяниным на улицах города скользкие гранитные ловушки соберут эти жертвы, а вера уж, как-нибудь, приложится.

Но были, тем не менее, достигнуты, серьёзные успехи на просветительском и исследовательском направлениях работы. Достаточно сказать, что в октябре 2016го Дмитрий возглавил организацию и проведение XXI Европейской конференции майянистов , успешно прошедшей в стенах РГГУ.

Редакция АПН и эксперты ИСИ поздравляют Дмитрия Беляева и желают ему научных и иных жизненных успехов!