 

На антисемитскую тему

Многие из вас слышали, что на "Первом канале" есть такой телеведущий Пётр Толстой, которого по принципу набирать в Думу людей потупее, - недавно туда избрали.

 

Он наантисемитствовал на тему Исаакиевского собора и после этого пошла обычная в таких случаях драка-ссора между всеми.

В итоге Толстого вызвали на заседание Синедриона, где он извинился и сказал, что "его не так поняли" и он "не это имел в виду". Синедрион извинения принял, ситуацию замяли. Вне всякого сомнения после этого ситуация стала двусмысленной.

 

Цитата П.Толстого отлично всем известна (про "правнуков выскочивших из черты оседлости"), она короткая и с моей точки зрения просто в принципе не имеет двойного толкования, там всё понятно.

 

По крайней мере я её понял именно так, как мне кажется - и все. Иное дело, что конкретно в данном случае я с Толстым согласен, но дело не в этом (согласен про "после 1917-го", а не с передачей Исаакиевского собора, который передавать не надо, конечно).

Синедрион ведь принял именно такое извинение - "я не это имел в виду, меня не так поняли", а помимо Синедриона и руководство Госдумы,

 

Администрация президента и всё еврейское руководство "Первого канала".

Означает ли это, что теперь, с этих пор, - именно эту фразу можно спокойно произносить где-угодно, поскольку она имеет не единственное толкование, но и вполне не подпадающие под 282 УК?

 

Как вы лично считаете? Прошу ответить на это в публикуемом опросе.

Опрос на антисемитскую тему
Что имел ввиду Пётр Толстой?
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