 

В бой идут одни старики. Семилетняя девочка-блогер из Алеппо написала открытое письмо Трампу.

ГДЕ-ТО НА ПРОСТОРАХ ТУРЦИИ. Новые рубежи нелепости побила определённого сорта пропаганда, которой пытаются воздействовать на окружающих определённого сорта лица. Семилетняя сирийская девочка Бана Алабед, имя которой стало известно благодаря приписанным ей "записям в Twitter из осажденного Алеппо", которые спасобный ребёнок вёл практически из горящего танка, но почему-то на английском языке, на этот раз написала открытое письмо Дональду Трампу.
 
 

«Вы должны что-то сделать для сирийских детей, потому что они такие же, как и ваши дети, и тоже заслуживают жить в мире, как и вы», — сообщил от имени Балы Албед американскому миллиардеру неведомый боец pr-фронта.

 

Разумеется, сбежавшие от ужасов войны в другую страну семилетние сирийские девочки только и делают, что отслеживают обстановку в США, понимая, что вот этому унылому президенту писать уже бессмысленно, а вот этому сосредоточенному - уже совсем пора.

 

 

Редакция АПН думает о том, что, наверное, ресурс этот уже почти выработан и его, напоследок, пытаются использовать так, чтобы было не жалко.

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