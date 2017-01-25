В бой идут одни старики. Семилетняя девочка-блогер из Алеппо написала открытое письмо Трампу.

ГДЕ-ТО НА ПРОСТОРАХ ТУРЦИИ. Новые рубежи нелепости побила определённого сорта пропаганда, которой пытаются воздействовать на окружающих определённого сорта лица. Семилетняя сирийская девочка Бана Алабед, имя которой стало известно благодаря приписанным ей "записям в Twitter из осажденного Алеппо", которые спасобный ребёнок вёл практически из горящего танка, но почему-то на английском языке, на этот раз написала открытое письмо Дональду Трампу.

«Вы должны что-то сделать для сирийских детей, потому что они такие же, как и ваши дети, и тоже заслуживают жить в мире, как и вы», — сообщил от имени Балы Албед американскому миллиардеру неведомый боец pr-фронта.

Разумеется, сбежавшие от ужасов войны в другую страну семилетние сирийские девочки только и делают, что отслеживают обстановку в США, понимая, что вот этому унылому президенту писать уже бессмысленно, а вот этому сосредоточенному - уже совсем пора.



Редакция АПН думает о том, что, наверное, ресурс этот уже почти выработан и его, напоследок, пытаются использовать так, чтобы было не жалко.

