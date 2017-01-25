 

Подлог - это не преступление для кандидатов в Госдуму РФ

МВД РФ не обнаружило оснований для возбуждения уголовных дел в связи с представлением фальшивых дипломов об образовании кандидатами на выборах в Госдуму. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании специальной комиссии.

"Наше контрольное управление выявило 21 кандидата, у которых были фальшивые дипломы, мы это передавали в МВД, министерство пока не нашло оснований для возбуждения уголовных дел, сейчас они (материалы) переданы на рассмотрение в прокуратуру Москвы", - цитирует Памфилову ТАСС.

Редакция АПН позволит себе напомнить, что использование заведомо подложных документов подпадает под статью 327 УК РФ и предусматривает достаточно широкий спектр мер ответственности, вплоть до ареста на срок до 6 месяцев.

В свою очередь, покупка поддельных документов - это статья 324 УК РФ и наказание за этот проступок - штраф в размере до 80 тыс. рублей, назначение исправительных работ сроком до 1 года и лишение свободы до трех месяцев.

АПН следит за развитием событий и сожалеет о том, что для российских чиновников закон не писан.

теги: Коррупция Госдума РФ
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