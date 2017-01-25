Всемогущий Сечин может лишить экспортной монополии «Газпром»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к президенту РФ с просьбой отменить монополию «Газпрома» на экспорт газа. Взамен он пообещал выплатить в федеральный бюджет налогов на сумму более 500 млрд рублей.





На данный момент «Роснефть» активно ведет переговоры с британской BP о долгосрочных поставках газа на экспорт через Германию. Речь идет о поставках 160 млрд куб. м газа в течение 16 лет.





Сечин изложил свое намерение заняться экспортом газа в письме Владимиру Путину, датированном 13 декабря 2016 года, о чем сообщает РБК.





Если разрешение на экспорт будет получено, то российскому бюджету обещано 500 млрд рублей в виде дополнительных налоговых поступлений. Как отмечает глава НК, это почти половина суммы, вырученной от продажи всех госдолей в нефтяных активах в рамках приватизации в 2016 году и примерно четверть налогов от «Роснефти» за прошлый год.





В ответ на обращение силовигарха, Владимр Путин поручил главе Минэнерго Александру Новаку «проработать» это предложение и по итогам «доложить». Чем закончится этот конфликт интересов - пока не ясно.





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