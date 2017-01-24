 

Фирма из пяти человек получила контракты «Газпрома» на 8 млрд рублей

Корпорация «Газпром» в рамках проекта «Сила Сибири» заключила несколько десятков контрактов на общую сумму около 8 миллиарда рублей с томским микропредприятием ООО «Томпромтранс», в штате которого числятся всего пять человек. Об этом сегодня сообщает агентство Интерфакс. 

По имеющимся данным, компания обязана будет возвести комплекс административных зданий, жилых, социальных и инфраструктурных объектов в городе Алдане.

На вопрос, каким образом микропредприятию удалось выиграть такие крупные контракты, ее директор Евгений Лаврененко заявил агентству, что они подали документы в «Газпром» и «удовлетворили все их требования». По словам коммерсанта, у компании имеется необходимая для выполнения работ техника, однако ей придется привлекать на исполнение контракта субподрядчиков, в том числе из других регионов России.

Отметим, что компания «Томпромтранс» создана в 2012 году. На данный момент фирмой владеет индивидуальный предприниматель Евгений Лаврененко 1978 года рождения. Система СПАРК-Интерфакс относит ТПТ к микропредприятиям с численностью персонала до 5 человек. В 2014 году выручка компании составила 80 миллионов рублей, однако после получения новой серии контрактов с газовым гигантом, компания вполне способна попасть если не во вторую, то в третью десятку крупнейших российских подрядчиков по строительству объектов нефтегазового комплекса.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция
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