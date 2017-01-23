 

Китай сообщил о росте рождаемости

Отказавшийся от политики одна семья-один ребёнок, введённой в 1979ом году, Китай за прошедший год увеличил свою рождаемость на 1.4 млн. человек. Напомним, что отказ этот произошёл на фоне падения численности трудоспособного населения. Как и было предсказано аналитиками, внесённые в конце декабря 2015 года поправки, разрешившие любой семье иметь двоих детей, позитивно воздействовали на ситуацию. По всей видимости, Китаю ещё длительное время не угрожает "пенсионный коллапс" - ситуация, когда число пенсионеров превышает число работающих жителей.
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