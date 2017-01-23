 

Высокий Суд Лондона завершил рассмотрение дела об украинском долге России

ЛОНДОН. Высокий Суд Лондона завершил рассмотрение дела об трёхмиллиардном украинском долге России. Судья Уильям Блэр удалился для принятия решения и будет работать над ним, по ряду прогнозов, в течении нескольких месяцев. Впрочем, комментаторы отмечают, что решение его будет заведомо не окончательным. Кого-то из участников процесса оно, скорее всего, не удовлетворит и суд перейдёт в следующую инстанцию.
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