Беларусь пробует на прочность Союзное Государство, а российский МИД молчит, как рыба об лёд

МИНСК. Генеральная прокуратура Республики Беларусь приняла решение о выдаче российского блоггера Александра Лапшина ( Генеральная прокуратура Республики Беларусь приняла решение о выдаче российского блоггера Александра Лапшина ( puerrtto в Живом Журнале) Азербайджану. 16 декабря он был задержан в Минске по запросу Азербайджана и арестован на два месяца.

Азербайджанская сторона обвинила его в том, что он посещал территорию самопровозглашенного Нагорного Карабаха, который Баку считает собственной территорией, и «пропагандировал сепаратистский режим».

Редакция АПН не может не отметить - безусловно, зажигательные выступления господина Решетникова в последнее время ухудшили российско-белорусские отношения. Цели действий этого человека нам не ясны, так же как и цели пребывания его на посту руководителя РИСИ. В конце концов, результат его выступления был очень предсказуем. Но, возможно, это у него "стратегия" такая была, подорвать таким образом подписание Беларусью очередных договоров Евразийского Сообщества и ОДКБ.

А сам Лапшин текущей политике России не особенно лоялен и имеет гражданство ряда других стран.

То, что в качестве пробного шара белорусами был выбран именно он - с большой вероятностью - не случайно.

В таких историях всегда, для начала, выбирают тех, кого не особенно жалко широкой публике или, как минимум, тех, про кого можно сказать - мол, "сам виноват". Принцип victim blaming - обвинения жертвы - вполне рабочий принцип для дипломатии, на нём удобно создавать прецедент.

Но один раз созданный прецедент, впоследствии, распространяется уже на всех подряд. Так что при каждом очередном межгосударственном напряжении отношений нам теперь следует, безусловно, ожидать того, что Беларусь будет то в США российских граждан выдавать в качестве хакеров и заговорщиков против граждан США, то на Украину, а там, глядишь, и до Саудовской Аравии с Катаром дело дойдёт.

То, что любители супа под водку из российского МИД на эту историю молчат в тряпочку, к сожалению, выглядит закономерным. У них, в последняя время, ослепление Трампом наступило. Кроме как о подготовке к его инагурации, ни о чём больше и думать не могли.

Ну вот Вам Трампа инагурировали, уважаемая Мария Захарова. А где результат работы Вашего ведомства по ситуации с Лапшиным? Кулуарно договариваетесь? Или вообще ничего не делаете под предлогом наличия у него других гражданств?

В ситуации, когда в отношении России совершаются демонстративно недружественные шаги, ответ должен быть не менее демонстративным и публичным. Дождёмся ли мы его или Лапшин поедет развлекаться в Азербайджан? Пока что мы наблюдаем, что весь российский МИД, включая мудрого министра Лаврова и остроумную Марию Захарову попросту игнорирует свою обязанность по защите интересов граждан России. Возможно, судьба трубы, проходящей через территорию РБ, для них важнее.

Интересно, чем они будут оправдываться и отвираться, если его всё-таки выдадут?