Первый съезд Русского религиоведческого общества

Любая область научного знания на определенном этапе своего развития идет по пути оформления своих специалистов в профессиональные ассоциации. Появление объединений специалистов в той или иной области – естественное развитие любой научной дисциплины, когда занимающиеся в одной области знаний исследователи стремятся к объединению для более тесного налаживания научных связей, обмена опытом, отстаивания своих профессиональных интересов. Российское религиоведение в этой связи также прошло определенный путь своего развития и сегодня организационно представлено несколькими профессиональными ассоциациями.

Первым в истории нашей страны опытом объединения отечественных религиоведов можно считать Ассоциацию советских историков религии. Ее образование, что любопытно, было связано не с потребностью самих советских религиоведов в самоорганизации, а с необходимостью быть представленным в рядах международного религиоведения.

Международное религиоведение имеет свою профессиональную ассоциацию – это Международная ассоциация истории религий (International Association for the History of Religions), которая была создана в 1950 году на VII международном конгрессе историков религий в Амстердаме. Долгие годы наша страна не была представлена в этой организации, однако постепенно связи между зарубежными и советскими религиоведами налаживались. Однако в СССР не было организации, которая бы объединяла всех исследователей религии в стране, пусть даже если эти исследователи изучали религию с позиций «научного атеизма». Однако к XVI международному конгрессу историков религий, который проходил в сентябре 1990 года в Риме, советским религиоведам пришлось оформиться в Ассоциацию советских историков религии (председатель – член-корреспондент АН СССР, доктор исторических наук Александр Клибанов (1910-1994), чтобы направить делегацию на конгресс. Однако эта первая отечественная профессиональная ассоциация религиоведов, возникшая в 1990 году, де-факто существовала на бумаге, а после распада СССР и смерти ее председателя Александра Клибанова в 1994 году просто перестала существовать.

Затем был долгий перерыв. Видимо, это было связано с процессом формирование и институциализации религиоведения в России: появлялись новые кафедры в российских вузах, увеличивалась численность религиоведов, которые налаживали между собой связи. Возникла потребность в профессиональной ассоциации.

В 2000 году в Москве было создано Объединение исследователей религии как региональная общественная организация (она была официально зарегистрирована). Через некоторое время в 2002 году оно было преобразовано в Российское объединение исследователей религии (председатель – Михаил Одинцов), зарегистрировавшись как общероссийская организация. В 2013 году РОИР было ликвидировано.

В 2004 году было создано Московское религиоведческое общество (председатель – Ивар Максутов) на философском факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. 2 марта 2006 года было создано Российское сообщество преподавателей религиоведения (сопредседатели – Игорь Яблоков, Андрей Забияко и Марианна Шахнович, ученым секретарем на момент создания стал Павел Костылев). 21 сентября 2006 года была создана Российская ассоциация истории религии (почетный президент – Александр Чубарьян, секретарь – Марианна Шахнович). Возникают и узкопрофильные объединения религиоведов, специализирующихся на изучении каких-то определенных религий или направлений в религиоведении. Так, 27 января 2004 года было создано Российское общество исламоведов (председатель – Тауфик Ибрагим), в 2013 году была создана Ассоциация исследователей современного язычества (сопредседатели – Алексей Гайдуков и Роман Шиженский) и т.д. К сожалению, все эти организации не были зарегистрированы в качестве юридических лиц.

Но есть и другие примеры – так, с 2009 года функционирует Ассоциация исследователей эзотеризма и мистицизма (председатель – Сергей Пахомов), которая была официально зарегистрирована 21 января 2016 года как некоммерческая организация.

2 июня 2011 года Российское сообщество преподавателей религиоведения и Российская ассоциация истории религии преобразуется в Ассоциацию российских религиоведческих центров (АРРЦ), претендуя на то, чтобы представлять российское религиоведение в Международной ассоциации истории религий. В АРРЦ был создан Управляющий Совет, в который на данный момент входит 11 человек. АРРЦ с 2012 года 1 раз в 2 года проводит конгрессы российских исследователей религии (первые два прошли в Санкт-Петербурге в 2012 и 2014 гг., третий – во Владимире в 2016 году). АРРЦ представлена в Международной ассоциации истории религий как правопреемница Ассоциации советских историков религии.

Необходимо отметить, что в последние годы среди религиоведческого сообщества была широко представлена критика в адрес АРРЦ, особенно, в социальных сетях. Отмечались ее непрозрачность, отсутствие демократических процедур, неясности, связанные с вступлением в общество и членством в нем, отсутствие официальной регистрации и статуса юридического лица. Наиболее жесткие критики сравнивали исполком АРРЦ с элитарным клубом, закрытым для «простых смертных».

Все эти вопросы поднимаются периодически другими религиоведами, и неизбежно порождают необходимость создания более прозрачной и открытой профессиональной ассоциации религиоведов.

Идея создать и официально зарегистрировать такую профессиональную ассоциацию религиоведов стала обсуждаться еще в 2015 году. 22 ноября 2015 года в рамках научно-практической конференции «Психология религии: от истории – к теории и практике» было проведено учредительное собрание инициативной группы по созданию Русского религиоведческого общества [1]: был рассмотрен проект устава и избран исполнительный комитет, который стал заниматься регистрацией организации. Затем состоялись еще собрания учредителей и членов организации такие заседания прошли в феврале, марте и мае 2016 года. 17 мая 2016 года на собрании учредителей (их было 6 человек) был утвержден устав Русского религиоведческого общества. Наконец, 28 июня 2016 года Русское религиоведческое общество официально было зарегистрировано в Управлении Федеральной налоговой службе России по г. Москве. Исполняющим обязанности председателя Русского религиоведческого общества на период регистрации стал старший преподаватель кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Павел Костылев, а исполнительным секретарем – заведующий кафедрой философии религии и религиозных аспектов культуры богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Константин Антонов. На тот момент в нем состояло 14 членов.

После получения официальной регистрации 1 октября 2016 года в Москве на философском факультете МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся I съезд Русского религиоведческого общества.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель декана философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Козырев. Он сказал, что создание таких профессиональных ассоциаций как Русское религиоведческое общество является благим делом. При этом он высказал надежду, что религиоведы не станут ссориться между собой, что, увы, к сожалению, порой имеет место быть (появление Русского религиоведческого общество вызвало возмущение у отдельных членов Управляющего Совета Ассоциации российских религиоведческих центров, которые, возможно, увидели в новой организации конкурента). А.Козырев также критически высказался в адрес теологии, которую теперь преподают в вузах. Теологию он охарактеризовал как «политический проект». "Сейчас на бюджетные места по специальности «теология» набирается до 4-х тысяч человек – это практически столько же, как на специальность «религиоведение»”, – заметил А.Козырев, добавив, что в России уже 48 кафедр теологии.

Заведующая кафедрой религиоведения и теологии Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева Татьяна Человенко рассказала об опыте взаимодействия религиоведения и теологии в рамках одного подразделения в вузе (кафедра была открыта в ОГУ им. И.С. Тургенева в 1999 году). Она не видит опасности или угрозы от того, что теология и религиоведения будут сосуществовать как научные и учебные дисциплины. Наоборот, будет только взаимообогащение у религиоведения от тесного контакта с теологией.

Доцент Московского городского педагогического университета Алексей Двойнин рассказал о современном состоянии в России такого междисциплинарного направления как психология религии. По его мнению, «психология религии – узкое направление в России, специалистов очень мало». Двойнин посетовал на существующее академическое непонимание психологии религии, причем порой воспринимают это направление чуть ли не как лженауку. Он также рассказал о своем наблюдении, что российские психологи религии гораздо чаще встречаются и знакомятся друг с другом на зарубежных научных мероприятиях, а не на российских. Хотя в российских научных журналах по психологии (типа «Вопросы психологии») встречаются порой статьи на тему психологии религии, но пока что все это выглядит очень скромно. В существующем Российском психологическом обществе (профессиональная ассоциация психологов) нет секции психологии религии. Единственной научно-исследовательской структурой, которая занимается в России психологией религией, является Научный центр «Психология религии» Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Затем на съезде состоялись презентации научных изданий по религиоведению. Профессор Центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета Александр Агаджанян рассказал про журнал «Государство, религия, Церковь в России и за рубежом», членом редакции которого он является. Журнал издается с 1968 года, с 2012 года – в новой редакции; сегодня он издается на средства Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. По словам А.Агаджаняна, периодическое издание больше внимание уделяет современности (до 80% статей), чем истории религии. Больше публикуются эмпирических работ, чем теоретических. Особенностью журнала является то, что он выпускает тематические номера, многие из которых напоминают порой коллективные монографии по какой-то проблеме.

Заместитель главного редактора журнала «Наука и религия» Валерий Смирнов презентовал сборник «Религия, власть и общество в современной России».

Главный редактор журнала «Религиоведческие исследования» Ксения Колкунова рассказала, что возглавляемый ею журнал издается с 2009 года и выходит 2 раза в год. Каждый номер является тематическим; журнал входит в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Само периодическое издание с первого номера 2016 года позиционируется как журнал Русского религиоведческого общества. Также К.Колкунова презентовала сайт Русского религиоведческого общества (http://rro.org.ru), на сайте представлены новости Общества, опубликован его Устав, даны сведения о членах Общества.

Павел Костылев презентовал справочник «Российское религиоведение», содержащий единообразно оформленные сведения о 28 учебных подразделениях российский вузов, имеющих непосредственное отношение к религиоведческой проблематике (полное наименование подразделения, контактные данные, общие сведения о подразделении и список его сотрудников с указанием ученых степеней, должностей и избранной библиографии). Справочник охватывает все девять федеральных округов России и содержит сведения о подразделениях 20 регионов России.

После перерыва на обед работа I съезда Русского религиоведческого общества была продолжена. Исполнительный комитет Русского религиоведческого общества рассмотрел 12 заявлений о вступлении в его ряды и все эти заявления удовлетворил.

Было заслушано выступление ревизора Русского религиоведческого общества Григория Исаева. Он подробно рассказал о том, на что были потрачены привлеченные в 2015-2016 гг. деньги: на регистрацию организации, уплату госпошлины, проведения круглого стола, издания справочника «Российское религиоведение». Исаев отметил, что ближайшими тратами Русского религиоведческого общества будут открытие расчетного счета, почтовые расходы, пролонгация юридического адреса.

Затем состоялись выборы Президента, исполнительного секретаря и ревизора Русского религиоведческого общества (с учетом того, что до этого все присутствующие исполняли их обязанности, а также по причине того, что в организацию вступили новые члены). В голосовании принимало участие 21 присутствующий член Общества. Президентом Русского религиоведческого общества был избран Константин Антонов (20 голосов – за, 0 – против, 1 – воздержался). Исполнительным секретарем стал Павел Костылев (19 – за, 1 – против, 1 – воздержался). Ревизором избрали независимого исследователя Григория Исаева (20 – за, 0 – против, 1 – воздержался). Единогласно были избраны и члены Исполнительного комитета РРО – помимо К.Антонова и П.Костылева ими стали декан факультета религиоведения Свято-Филаретовского православно-христианского института Маргарита Шилкина, старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Константин Гипп и доцент Московского городского педагогического университета Алексей Двойнин.

После этого состоялось обсуждение Положения о членстве в Русском религиоведческом обществе. Все члены организации подробно и внимательно рассмотрели и обсудили каждый пункт данного документа. Затем была принята программа работы Русского религиоведческого общества на 2016-2017 гг., а также принято решение следующий съезд провести в июне 2017 года (по уставу Русского религиоведческого общества съезд должен проходить ежегодно).

Мероприятие завершилось коллективной фотографией участников I съезда Русского религиоведческого общества в фойе философского факультета московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Подводя итог, хочется отметить, что прошедший I съезд Русского религиоведческого общества, возможно, станет важной вехой в новейшей истории отечественного религиоведения. Тем не менее, приходится отметить, что съезд вызвал неоднозначную реакцию в сообществе. Наиболее серьезной критикой можно считать предъявляемое Русскому религиоведческому обществу обвинение в «клерикализации» религиоведения. Основанием для этого можно считать значительное присутствие представителей церковных учебных заведений (таких как Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Свято-Филаретовского православно-христианского института) в руководящих органах общества. Представляется, однако, что подобная активность может быть интерпретирована иначе: как стремление представителей церковной науки к интеграции в светское научное сообщество. Тем более, что Русское религиоведческое общество постоянно подчеркивает свою мировоззренческую и политическую нейтральность.

Что в действительности способно предложить новая организация как российским религиоведам, так и, собственно, российскому обществу – на этот вопрос ответит время. Однако начальные шаги Русского религиоведческого общества стоит, на наш взгляд, только приветствовать.









Примечания:





1. Почему было выбрано для организации название «Русское религиоведческое общество», объяснил сам Павел Костылев в одном из интервью: «во-первых, Русскому географическому или, скажем, Русскому вольному историческому обществу ничто не мешает быть русским. Во-вторых, по-английски это все равно Russian. В-третьих, мы объединяем людей, которые пишут религиоведческие статьи на русском языке, и они могут быть откуда угодно» (Зыгмонт А. «У нас 100 миллионов верующих – существует потребность в людях, которые их изучают». Российские религиоведы хотят объяснить обществу, зачем они нужны // "Независимая газета", 17 августа 2016 года. URL: http://www.ng.ru/ng_religii/2016-08-17/2_religiovedy.html (Режим доступа свободный)