Много событий принёс уходящий 2016 год, особенно – тревожных и неожиданных – «под занавес».

И никто, наверное, из простых граждан не запомнил на их фоне как чуть ранее вдруг дохнуло на нас почти, казалось, забытой уже темой «советский народ».

В г. Астрахань 31 октября 2016 г. на заседании Совета помежнациональным отношениям устами президента Путина было произнесено следующее: «Ночто точно совершенно можно инужно реализовывать, прямо над этим нужно подумать ивпрактическом плане начать работать,– это закон ороссийской нации.»

На сути этой идеи и последующем её обсуждении в дискуссионном пространстве остановимся чуть ниже, но при анализе того порядка, в котором идея была выдана здесь, прослеживается явная искусственная технология, созданная этнологическим докторским корпусом, богато представленным на заседании Леокадией Дробижевой, Владимиром Зориным и Вячеславом Михайловым. Вот, посмотрите, плавно и последовательно, перемежая выступления этих этнологов представителями «многонациональной России», и в конце добив тему российской нации всегда убедительным акцентом на проблемы российского Кавказа устами «главного кавказоведа» Максима Шевченко, эта команда сделала весьма логичным данное изречение президента.

Что же, джин – выпущен, надо теперь чего-то ждать.

Вообще национальный вопрос в России всегда был сложен и довольно запутан – как по своей сути, так и по конструкциям, создаваемым с целью его урегулирования.

Сейчас, как представляется, он может оказаться судьбоносным не только для страны, но и для всего многомиллионного русского народа, неизменно затронув и судьбы соседствующих государств и народов. Дело в том, что русский народ сейчас фактически находится в статусе «народ-НИКТО» и не без субъективного влияния представляет некую, что ли, «пустую породу», заполняющую пространство между всеми иными народами – «самоцветами», ну, или как минимум, «полезными ископаемыми».

В стране, где русские составляют по данным последней переписи 80,9%, фактически на повестке лозунг «Россия – для НЕрусских!» - несмотря на довольно активно эксплуатируемую в последнее время про русскую риторику.

И, вот в этих условиях слова президента Путина прозвучали как гром среди ясного неба.

Есть ли тут катастрофа, если учесть, что «россиянин» - точно не приживётся, и иного наименования граждан России, как «русский» - видимо, не будет в качестве обозначения человека, принадлежащего к общегражданской, политической нации нашей страны?

Что ж, и Иосиф Виссарионович Сталин говорил же о себе как о русском человеке грузинской национальности, а в царской России были времена, когда по Евангелию – «нет ни эллина, ни иудея» - русскими называли всех православных. И нужно напомнить, если кто забыл, что впервые лозунг «Россия для русских» прозвучал во второй половине 1860-х именно в этом значении. Более того, прозвучал в анти-этническом значении «Россия для русских, а не для славян!», как противопоставление набирающим вес в тогдашнем обществе идеям славянофильства. Но это не помешало продвижению славянофильства – довольно мощно развивавшемуся, приобретающему всё больший авторитет в кругах русской интеллигенции. Очевидно, этнокультурная составляющие в термине «русские», стали набирать вес в XIX в. абсолютно по объективным причинам, они реально были востребованы русским организмом, возможно, в силу инстинкта самосохранения.

А параллельно наступала эпоха революционной смуты. Круговерть национального вопроса в России рубежа веков вовлекла в неё нерусские народы, но потом в дело свержения царской власти на волне стремительно становящейся не без помощи манипуляторов всё более милой и желанной русскому сердцу демократии активно вступали, что примечательно, и русские националисты, в национальном вопросе – идейные наследники славянофилов. Отречение последнего русского царя принимал в числе других видный тогдашний идеолог русского национализма Василий Шульгин. А за этим последовал приход в Россию уже отнюдь не русской, а совсем антирусской власти. Царь со всей семьёй этой властью зверски замучен, убит, а идеология русского национализма превратилась в расстрельную статью, все её носители и даже просто симпатизирующие были вынуждены покинуть страну под страхом смерти.

Царь с семьёй канонизированы как мученики-страстотерпцы и каждый православный верит в их усердные непрестанные молитвы Богу за нашу страну, за каждого русского православного человека. Чтобы Он упас нас от чего-то подобного в будущем и вразумил, ведь цена этой науки – потоки пролитой после крушения монархии крови, наверное, принятые Богом в качестве величайшей искупительной жертвы.

Но наряду с принятием сакрально-мистических смыслов – мученики, молитвенники, искупительная жертва, промысел Божий – каждый русский понимает, что для страны нашего масштаба всё произошедшее тогда нельзя относить к иронии судьбы или злому року. Представляется, что после всего, должно у нас у каждого вызывать крайнюю тревогу буквально на генетическом уровне, если вдруг на арену выплывает композиция из трёх составляющих:

1. Динамичные эволюции в национальном вопросе на фоне растущей русофобии.

2. Овладение умами масс и элит идеалами демократии.

3. Идеи смены прежней власти.

Эта гипотеза вполне подтвердилась на рубеже 1980-х и 1990-х – демократия с русофобией плюс очернение всего, на чём держалась прежняя власть в СССР. Итог нам известен. Выделяя в тех процессах доминанту национального вопроса, нужно вспомнить предшествующее тем событиям многолетнее насаждение термина «советский народ» и последовавшую непосредственно перед событиями и сопровождавшую их агрессивную русофобию на фоне идей национального возрождения нерусских этносов. Защищать русскую идею после зачисток партийных рядов от «русских реакционеров» было уже здесь особо не кому и её носители в деле разрушения прежнего государственного устройства в отличие от смуты начала века – замешаны не были. «Русская тема», несмотря на живых носителей русской идеи – русских писателей-классиков, почвенников, - разрушить страну и менять строй почти не помешала.

И надо отметить, что сейчас, когда понятие «русский народ» практически отождествляется с понятием «народ-НИКТО», эта важнейшая из скреп нашего государства ещё меньше помешала бы разрушить Россию. При условии, что в стране сформированы анклавы в виде «национальных» республик, сценарий разделения СССР на «национальные» квартиры – сам, наверное, напрашивается к реализации врагами в нынешней России, но об этом чуть позже.

Поэтому прошедшие после того совещания в Астрахани дискуссии – далеко не исчерпывают поднятого вопроса.

Например, заметное обсуждение прошло в эфире телеканала «Культура» в передаче из цикла «Что делать» с ведущим Виталием Третьяковым.

Одна сторона - условно про русские участники – была представлена политологом Михаилом Ремизовым (президент Института национальной стратегии), публицистом Егором Холмогоровым и философом Виктором Аксючицом. Все они, хоть и разными словами, выразили явно и убедительно сдержанное отношение к идее общероссийского нациестроительства. Другая сторона была представлена этнологами Леокадией Дробижевой и Виктором Тишковым. Напомним, что именно этнологи сейчас являются лоббистами идеи искусственного «общегражданского» нациеконструирования России, создания «надэтнической общности», в основе которой на самом деле лежит провалившийся с треском в современной Европе мультикультурализм. К ним же принадлежит и отсутствовавший на передаче Вячеслав Михайлов – непосредственный автор вброса идеи общероссийского нациестроительства на том совещании в Астрахани. Нужно здесь сказать, что Тишков и Михайлов и их коллега Владимир Зорин, тоже, участвовавший в астраханском совещании, уже очень много натворили в деле формирования национальной и этнической политики «новой России», в том числе, занимая пост министра по делам национальностей. Вообще, невозможно понять – это как можно показывать по телевизору Тишкова – главного создателя "Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов"! Как она эта сеть работает, со времён распада Союза и по сей день – мы же все прекрасно видим и хорошо ощущаем на собственной шкуре, особенно русские. Возьмите хоть Кавказ, хоть Тыву, хоть Татарию, да что там - хоть Москву!

Что же до Леокадии Дробижевой, то ещё два года назад мы писали о том, что она зачастила поездками в Республику Татарстан на предмет плотного взаимодействия с представителями региональной власти, как известно, до сих пор весьма подверженной идеям татарскогонационализма.

Но забавно, что из всей дискуссии вышел тот самый вывод, что если уж настаивать на каком-то названии политической или гражданской нации, то иным названием как "русские" её в нашей стране не определить, хотя, разумеется, к русским будут принадлежать далеко не только как таковые этнические великороссы. Михаил Ремизов оказался в этом выводе в передаче совершенно неопровержим.

Показательно то, что всякий раз, когда Тишков твердил своё «не только русские», Егор Холмогоров горько усмехался, и в очередной раз прокомментировал, дескать, у вас всегда вслед за «не только» подразумевается следом постепенно уже «совсем не».

Другая дискуссия – более многочисленная – прошла в Москве 7 декабря 2016 г. в Союзе писателей России на очередном заседании международной общественной организации «Русское Собрание».

Заявленная тема «Русский народ и российская нация. К обсуждению идеи закона о российской нации» обсуждалась несколько часов. Дискуссия оказалась очень ценной, многие участники признавались, что существенно скорректировали своё мнение в процессе обсуждения. Тон задал председатель Русского Собрания, главный редактор информационно-аналитической службы «Русская народная линия» Анатолий Степанов. В своём вступительном слове он удивительным образом сумел за какие-то 20 минут изложить всё существенное в истории национального вопроса в России, начиная с первой половины XIX в. и до наших дней. А суть основных выступлений участников отражена в репортаже с мероприятия.

Отмечу лишь показавшийся главным коллективный вывод, который, возможно, многим единомышленникам первично показался бы парадоксальным – как и мне самому, если бы услышал его ещё накануне обсуждения. Состоит он в том, что внешне заманчивая многим нашим единомышленникам идея включения в конституцию России положений, закрепляющих за русским народом статус государствообразующего, сейчас для нашей страны вреден, приведёт к опасному расколу общества, не дав никаких новых возможностей улучшать положение русского народа и страны в целом. Большинство участников подтвердили и то, что искусственное формирование общероссийской идентичности, особенно, путём создания не органичных, а надуманных конструкций – было бы крайне вредным, как и сама идея создания закона о российской нации.

Очень точно выразился на собрании настоятель храма Святителя Николая на Берсеневке игумен Кирилл (Сахаров): свою ясно и просто выстроенную логику он предварил словами о том, что не может из грязного источника бить чистая вода, так и упомянутые этнологи не могут дать идей во благо…

В процессе этой дискуссии открылось и ещё одно обстоятельство, которое должно крайне встревожить каждого человека, желающего России блага. Касается оно не этно-национального, а этно-территориального устройства страны. Дело в том, что у большинства граждан, в том числе и представителей русской интеллектуальной элиты – особенно в «русских» регионах почему-то существует уверенность, что Россия ближайшее время точно не распадётся.

Если же провести параллели между нынешней Россией и Советским Союзом накануне его распада, то станет очевидным – аналогия близкая! Да, «парад суверенитетов» - казалось бы – закрытая тема, но последние 25 лет в национальных субъектах РФ сформировалось массовое этническое самосознание титульных этносов, где республики воспринимаются как свои национальные государства. И это – параллельно с как раз таки укреплением их «государство образующей» роли в этих субъектах, сегодня представляющих само достаточные анклавы с собственными элитами и структурами социально-государственного управления, прессой, даже своей исторической наукой и образованием. В Республике Татарстан, например, именно с этой целью при президенте Минтимере Шаймиеве два десятилетия работал специальный советник – Рафаэль Хакимов, сейчас возглавляющий местный Институт истории и являющийся вице-президентом Академии наук Татарстана.

Итак, кто в конце 1980-х хотя бы гипотетически мог предположить подлый, нелепый, бесславный распад СССР? Почти никто. А чем отличается сегодняшняя Россия от тогдашнего СССР? По национально-государственному устройству и национальному духу в национальных же регионах – практически ничем!

Если к этому добавить наличие других институтов этнической мобильности, например, национально-культурных автономий, о которых тоже очень акцентировано упоминалось на совещании в Астрахани, то потенциал раскола общества по этнической линии – весьма высок.

Очень символичным здесь является недавнее вступление в должность председателя Комитета Государственной Думы РФ поделам национальностей Ильдара Гильмутдинова – главы Федеральной национально-культурной автономии татар России. Ставший в очередной раз депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», Гильмутдинов известен как наиболее последовательный лоббист идей татарского национализма. Это в основном его усилиями заблокировано обсуждение поправок к устаревшим языковым нормам федерального законодательства. Это по милости Ильдара Гильмутдинова и его единомышленников русский язык до сих пор не имеет в России статуса «родной язык» - ни где на территории России и ни для кого из её граждан. И это при том, что даже Валерий Тишков в выше упомянутой передаче, подчёркивая, что русский язык не является собственностью только русского народа, фактически относит те 99,4 % граждан России, кто говорит на русском языке, к людям, чей родной язык – русский, произнеся «если реально называть родным языком язык основного знания и общения»!

И, вот, в таких сложных условиях, да ещё с этой провокацией этнологов о конструировании «российской нации», необходимо конечно обсудить национальный вопрос в Казани на ближайшем январском дискуссионном клубе «Третья столица», созданном казанским отделением «Русского собрания». Пригласим сюда статусных экспертов федерального уровня пригласим и Рафаэля Хакимова с Ильдаром Гильмутдиновым – как они прокомментируют предложение президента России Владимира Путина?

Кстати, первое заседание данного дискуссионного клуба вызвало довольно оживлённый общественный интерес, правда, в его теме «Татары и идеология Русского мира» мне не удалось дать своего точного определения термина «Русский мир». Зато теперь, как обещал, я могу сказать совершенно точно, что Русский мир – это все пространства, где используется русский язык.

Продолжая дискуссии в клубе «Третья столица», мы обязательно затронем и тему русского языка, а ближайшее заседание мы условно назвали «Российская нация: русский и татарский взгляд».

Надо нам в Казани наконец разобраться с этими затеями ряда российских этнологов, вбрасывающих в общество сомнительные идеи с невинным видом. Нахлебалась страна от «невинных учёных» - предостаточно.