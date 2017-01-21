 

Но есть конечно одна важнейшая феноменальная победа у прогрессивной общественности.

Стратегическое направление где мы все просрали, а у них триумф и гениальное решение.

 

 

Шапки. Розовые шапки. С кошачьими ушами.

 

 

ЭТИ. ШАПКИ. ДОЛЖНЫ. БЫЛИ. НОСИТЬ. МЫ.

 

Но есть конечно одна важнейшая феноменальная победа у прогрессивной общественности.

 

 

Необходимый элемент униформы ненавистника всего доброго и светлого и образованного и глобалворминг.

 

Повязка с Южным Крестом, обломок обмотанной скотчем чугунной водопроводной трубы, армейские штаны, шнурованные тяжелые ботинки.

И вот именно эта шапка.

 

Ладно - уж просрали так просрали, позорище конечно, но будем думать теперь, чем ответить и как наверстать.

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