Но есть конечно одна важнейшая феноменальная победа у прогрессивной общественности.

Стратегическое направление где мы все просрали, а у них триумф и гениальное решение.

Шапки. Розовые шапки. С кошачьими ушами.

ЭТИ. ШАПКИ. ДОЛЖНЫ. БЫЛИ. НОСИТЬ. МЫ.

Необходимый элемент униформы ненавистника всего доброго и светлого и образованного и глобалворминг.

Повязка с Южным Крестом, обломок обмотанной скотчем чугунной водопроводной трубы, армейские штаны, шнурованные тяжелые ботинки.

И вот именно эта шапка.

Ладно - уж просрали так просрали, позорище конечно, но будем думать теперь, чем ответить и как наверстать.