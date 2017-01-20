Агенты влияния

Частота митингов в Новосибирске в последнее время выходит за рамки разумного. Меняется тематика , меняется список претензий - неизменным остаётся только состав оргкомитета, активистов и ораторов. Можно только позавидовать разносторонности интересов таких организаторов массовых мероприятий, как Виктор Козодой, ещё недавно занимавшего пост вице-губернатора при Василии Юрченко, отстранённого от должности в ходе уголовного расследования. Или Сергея Дьячкова, так упорно стремящегося повесить финансирование своей компании на бюджет региона.





Изначально было ощущение, что Козодой и Дьячков в очередной раз затеяли это с целью решения собственных финансовых проблем – пошантажировать власть и получить жирный кусок взамен. Однако, как выясняется, дело обстоит гораздо хуже – оказывается, что финансируется вся это клоунада из Соединенных Штатов через соратника Козодоя – участника митингов - новосибирского юриста Евгения Митрофанова. По имеющейся информации, работа Козодоя и все протестные акции финансируются через Евгения Боевича Митрофанова, явно недружелюбно настроенного к родному Отечеству.





Известно, что Евгений Митрофанов учился в Moscow School of Political Studies – заведения, являющегося иностранным агентом по причине финансирования из США. В девяностые Евгений Митрофанов оказался в рядах чиновников, откуда прямиком угодил на скамью подсудимых и затем в места лишения свободы за банальную взятку : в 2002 году, являясь сотрудником Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, совершил преступление, предусмотренное ч. 4 стати 290 УК РФ (получение взятки), и осужден на три с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Лишен классного чина «референт государственной службы» и права занимать государственные и муниципальные должности.





По отбытии наказания Евгений Митрофанов познакомился с Виктором Козодоем и увлёкся общественной работой. Митрофанов возглавил новосибирский Фонд защиты прав потребителей, финансирование которого осуществлялось через подставные фирмы американскими неправительственными организациями. В результате, возглавляемый Митрофановым фонд был официально признан Минюстом России иностранным агентом, после чего был закрыт.

Митрофанова и Козодоя связывают тесные отношения. Еще в бытность чиновником Козодой часто привлекал Митрофанова к решению разного рода задач, правда, схема всегда была одна – Митрофанов сначала наезжал на власть под видом отстаивания интересов населения, а Козодой, будучи чиновником, уговаривал экс-губернатора Юрченко выделить на решение возникшей проблемы немало денег.





Небезынтересно и то, что в 2016 году за заслуги в такой вот деятельности, Евгений Митрофанов стал победителем конкурса американской некоммерческой организации The Sunlight Foundation. О последней известно, что она активно участвовала в финансировании проведения цветных революций.





Плодотворное сотрудничество Митрофанова с зарубежными некоммерческими фондами свидетельствует, что он фактически используется спецслужбами иностранных государств как агент влияния, а митинги в Новосибирском регионе финансируются из заграницы. Получается, что и Виктор Козодой под видом защиты прав населения фактически выполняет указания Митрофанова по росту протестных настроений в регионе.



