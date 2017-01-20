Пронзительная история, серьезно. Вот честное слово, аж слезы на глаза навернулись. Понимаю, что аргумент сомнительный, как и всякая опытная сволочь я человек сентиментальный. Но вы послушайте.

Читаю сейчас разные тексты в том числе про "Нацию Ислама". Это такие радикальные черные расисты, выдумавшие очень специфическую негрюидную версию Ислама и совершенно роскошную расовую теорию, где сперва все были арийские негры напоминающие скорее индейцев, чем современных черных и жили в Аравии с дальнейшим переездом в Африку.

А потом нашелся один злой колдун [он же библейский пророк Иаков - да, вы правильно поняли, пророк Иаков был негр] и замыслил катастрофу. И путем бесчеловечных селекционных экспериментов превратил часть арийских негров в отвратительных евреев, хуже которых нет никого на свете.

И отвратительные евреи устроили арийским неграм холокост [так и написано], а потом породили белую расу, которая тоже твари страшные, но все-таки лучше евреев, поскольку в отношении евреев белые сами выродки, но это и хорошо, потому что в них меньше еврейства.

Это только начало. Но наш разговор не о том.

"Нация Ислама" - это были вообще-то достаточно злые ребята. И по сей день остаются не очень добрыми. Но при этом весьма популярные, да. В 1995 году смогли вывести миллион человек на улицы Вашингтона, например. И еще чрезвычайно влиятельные. В историческом и культурном контексте особенно. Малькольма Икса породили. Сами же и убили потом, конечно, но вот вы бы так сумели? А они сумели. Впечатляет. Мохамед Али, опять же. Много всего.

И конечно огромное спасибо доктору Кингу за его выдающийся гражданский подвиг, но мы же тут все взрослые, трезвые люди: Кинг победил как "умеренный правозащитник", поскольку за его спиной маячили вот такие прекрасные головорезы. Очень злые следователи. И к самому "мурзилке" Кингу тоже далеко не всегда комплиментарно настроенные.

Факт остается фактом: вклад "Нации Ислама" в историю движения за права цветного населения - как оно сложилось, развивалось, побеждало, и действует до сих пор - колоссален.

А главным спонсором всего это праздника жизни выступал, вы не поверите, Муаммар Каддафи. Загружавший в "Нацию Ислама" совершенно какие-то бешеные миллионы и даже миллиарды долларов. При том что первые контакты между Муаммаром и "Нацией" это скорее всего конец шестидесятых. В 1972 Каддафи произнес первую речь в поддержку в том числе и своих новых американских дорогих братьев.

Понимаете?

Муаммар Каддафи из Ливии своими революционными обращениями к радикальным американским политическим группировкам хакал во все щели президента Никсона!

[конечно, началось еще при Джонсоне, но не важно - Никсон монументальнее]

Такую страну просрали.

Марго, милая, откуси им всем головы пожалуйста как тому бобру. Их ведь даже людьми назвать нельзя, это же форменные мрази.

Да, так о чем это я? А, права. Иметь которые лучше, чем не иметь. Шли, что называется, годы. Движение росло и ширилось, и развивалось и добивалось все больших успехов, и всегда рядом с ним шла "Нация Ислама" и тоже развивалась, и все было вполне даже хорошо, пока не стало совсем офигительно.

Очередной, и действительно наиважнейший рубеж взят движением за права цветного населения. Негра президентом избрали. Слава КПСС!

И вот этот сучий ушастый негр, родного политического отца, без которого еще неизвестно где бы он сейчас был... не могу... будьте вы все прокляты...