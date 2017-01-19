Команда Собянина неплохо заработала на новогоднем оформлении Москвы

Стоимость закупки украшений для Нового года в виде фужеров на Тверской улице в Москве оказалась в пять раз выше их реальной стоимости. Об этом сегодня сообщает портал Meduza. По данным расследования, проведенного журналистами, за 64 «бокала» город заплатил 143,4 миллиона рублей. Цена одного «фужера» с учетом материалов и монтажа составила около 475 тысяч рублей. Однако по результатам тендеров, проведенным правительством, каждое украшение обошлось столичному бюджету более чем в 2,2 млн рублей. Стоимость закупки украшений для Нового года в виде фужеров на Тверской улице в Москве оказалась в пять раз выше их реальной стоимости. Об этом сегодня сообщает портал Meduza. По данным расследования, проведенного журналистами, за 64 «бокала» город заплатил 143,4 миллиона рублей. Цена одного «фужера» с учетом материалов и монтажа составила около 475 тысяч рублей. Однако по результатам тендеров, проведенным правительством, каждое украшение обошлось столичному бюджету более чем в 2,2 млн рублей.





При этом, основная часть бюджетных денег досталась компании «Форум», принадлежащей адвокату СМП-банка (им владеют миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги) Ольге Керецман.





Издание не упустило из внимания, что итоги конкурса были подведены 19 декабря, а контракт с «Форумом» был подписан 21-го. На поставку и установку бокалов, согласно контракту, было отведено 2 дня. Ко времени подведения итогов конкурса «бокалы» на Тверской уже были смонтированы.





Также почти в три раза оказалась завышена, и начальная цена деревьев светового "сказочного леса" на Кузнецком Мосту. По прайс-листу цена одного изделия составляет 676,4 тысячи рублей, а при проведении тендеров каждое из 112 деревьев стоило более 1,8 миллиона (!). Победителем стала все та же компания "Форум". Также почти в три раза оказалась завышена, и начальная цена деревьев светового "сказочного леса" на Кузнецком Мосту. По прайс-листу цена одного изделия составляет 676,4 тысячи рублей, а при проведении тендеров каждое из 112 деревьев стоило более 1,8 миллиона (!). Победителем стала все та же компания "Форум".





В общей сложности на новогоднее оформление Москвы из столичного бюджета было потрачено почти 7 млрд рублей. При этом, практически все компании, выигравшие тендеры, так или иначе оказались связаны со столичным правительством. «Форум» получил контракты на 688,5 млн рублей, а крупнейшим подрядчиком (на 1,93 млрд рублей) стали структуры холдинга «Ташир», который принадлежит миллиардеру Самвелу Карапетяну.





АПН следит за развитием событий и сожалеет о том, что все эти явные нарушения закона совершенно не интересуют ни прокуратуру, ни СК РФ.



