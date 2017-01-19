«Единая Россия» готовит обновление руководящего состава

На предстоящем съезде «Единой России» будет проведена широкая ротация руководящих органов партии. При этом представители команды замруководителя администрации президента Сергея Кириенко в руководство ЕР, скорее всего, не войдут.





Планируется, что партия серьезно обновит состав высшего и генерального советов «Единой России», сообщает газета «Коммерсантъ». Весьма вероятно, что в какой-либо из руководящих органов войдет спикер Госдумы Вячеслав Володин.





Основная интрига съезда состоит в том, получат ли представители Сергея Кириенко, который осенью прошлого года стал куратором внутренней политики, места в руководстве ЕР. Как утверждает газета, в конце декабря разногласия между руководством администрации президента и руководством ЕР накалились до предела.





Президент Владимир Путин на съезд «Единой России», скорее всего, не придет.





АПН следит за развитием событий.



