 

«Единая Россия» готовит обновление руководящего состава

На предстоящем съезде «Единой России» будет проведена широкая ротация руководящих органов партии. При этом представители команды замруководителя администрации президента Сергея Кириенко в руководство ЕР, скорее всего, не войдут.

Планируется, что партия серьезно обновит состав высшего и генерального советов «Единой России», сообщает газета «Коммерсантъ». Весьма вероятно, что в какой-либо из руководящих органов войдет спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Основная интрига съезда состоит в том, получат ли представители Сергея Кириенко, который осенью прошлого года стал куратором внутренней политики, места в руководстве ЕР. Как утверждает газета, в конце декабря разногласия между руководством администрации президента и руководством ЕР накалились до предела. 

Президент Владимир Путин на съезд «Единой России», скорее всего, не придет.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Единая Россия
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» «Единая Россия» включит в свои списки кандидатов, проигравших внутрипартийные праймериз
» «Единую Россию» объявили либеральной партией
» Белковский: Медведев и Иванов не войдут в "тройку" "Единой России"
» Путин может не прийти на съезд «Единой России»
» Российские министры вновь станут партийными
Материал недели
Гипс снимают, Трамп отступает!

Гипс снимают, Трамп отступает!

Публикации
\

"Победители". Заметки на полях романа Елены Чудиновой (часть 1)

Битва за русских. Часть II

Битва за русских. Часть II

В 2021-2025 гг. мир ждет новая волна военно-политических конфликтов

В 2021-2025 гг. мир ждет новая волна военно-политических конфликтов

США: не злорадствовать, а сочувствовать

США: не злорадствовать, а сочувствовать

2017: экономика «повторного фильма»

2017: экономика «повторного фильма»

Через ПЕН-колоду

Через ПЕН-колоду

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Сергей Собянин Скандалы
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Конфигурация российской власти. Продолжение

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

Команда Собянина неплохо заработала на новогоднем оформлении Москвы

  • 17:15
  • 112

«Единая Россия» готовит обновление руководящего состава

  • 13:43
  • 153

Александр Ткачев - министр из Нотингема

  • 09:14
  • 384
\

"Победители". Заметки на полях романа Елены Чудиновой (часть 1)

Битва за русских. Часть II

Битва за русских. Часть II

Границы федеральных округов РФ могут быть изменены

  • 16:08
  • 355
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru