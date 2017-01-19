Александр Ткачев - министр из Нотингема

МОСКВА-ВЛАДИМИР. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв поддержал инициативу губернатора Владимирской области Светланы Орловой, направленную на уничтожение свободного доступа граждан к лесам. По мысли чиновников, граждане теперь, для того, чтобы сходить в лесок, должны будут покупать у государства лицензию. Называются уже и конкретные цифры - за сбор земляники, якобы, нужно будет отдать 4500 рублей, за сбор грибов - 6000 рублей.

Беспрецедентная для России затея по ликвидации гражданских прав сопоставима разве что с творчеством заподноевропейских феодалов и не имеет за собой никакого вменяемого рационального основания. Аргумент о том, что лицензирование якобы должно остановить хищническое использование лесного ресурса является, разумеется, обманом. Те относительно немногие профессионалы, которые действительно осуществляют заготовки в полупромышленном режиме, разумеется, без труда позволят себе такие лицензии. А вот рядовые граждане, для которых сбор корзины-другой грибов или ягод - всего лишь хобби или способ легонько подкормиться - окажутся отсечены государственной бюрократией от традиционного права, которое не смело ограничивать ни царское правительство, ни советское руководство.

Опыт наплевательства на интересы рядовых граждан у господина министра, как мы видим, большой. Достаточно вспомнить непрерывный рейдерский захват земли у фермеров в Краснодарском крае, который происходит при полном его попустительстве. Происходил этот захват, пока господин Ткачев работал губернатором, происходит, когда он работает министром... А сделал ли он хоть что-то в ответ на жалобы фермеров? Да ничего не сделал, и нам остаётся только догадываться о том, что, возможно, сии захваты происходят к его полнейшей выгоде.

Понятно, что Ткачеву намного проще отчитываться о росте производства сельхозпродукции, когда оно сосредоточено в нескольких крупных хозяйствах АПК, чем заниматься поддержкой фермеров. О существовании аффилированных с ним крупных сельхозпроизводителей, которые явно имеют отношение к таким же захватам - так же неоднократно писала пресса. А что ответил фермерам, потерявшим землю и явившимся жаловаться в Москву, наш министр?

Он заявил, что враги дестабилизируют обстановку "под выборы" и что проблема вообще отсутствует. Мол всё по закону решаем, а что коррумпированные суды отсуживают законно оформленную землю у фермеров - так это опять навет со стороны тех, кто хочет незаконно присвоить землю.



Теперь орёл наш министерский решил поучаствовать в аналогичной истории уже и с лесами. С лесами проще. У фермера надо недвижимость отбирать в индивидуальном порядке. Для граждан посещающих леса - можно просто общеидиотский закон принять, со ссылкой на какой-нибудь передовой международный опыт, а так же на острую бюджетную недостаточность.

Вымогать больше чем месячную пенсию у каждой бабки ходящей в лес за грибами-ягодами дело, конечно, благородное и инициатива Светланы Орловой пришлась весьма кстати. Остаётся интересный вопрос о том, каким конкретно агрохолдингам собирается передать Ткачев владимирские и иные российские леса? Как скоро появятся в лесу крепкие парни в униформе ЧОПов, вылавливающие и избивающие грибников, как это они делают на Кубани с фермерами во время незаконной уборки фермерской земли?

Заигравшиеся в феодалов чиновники, к сожалению, слабо осознают, что они живут в XXI веке и у них нет ни малейших оснований вести себя подобным образом с гражданами. Начав как шериф из Нотингема, господа Ткачев и Орлова рискуют закончить как беляевский продавец воздуха. Книжек они, кажется, не читают, поэтому напомним - когда до упомянутого персонажа добрались возмущённые "потребители" он не нашёл ничего более умного, чем накушаться своего пресованного продукта, после чего был разорван на куски повышенным давлением.

Покушают ли Ткачев с компанией грибочков?

