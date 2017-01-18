Существующие границы федеральных округов РФ могут быть изменены. Об этом стало известно из документа с Основами государственной политики регионального развития, который утвердил президент Владимир Путин. Указ опубликован на портале правовой информации.





Документ также вводит понятие макрорегионов — территорий, объединенных схожими социально-экономическими характеристиками. Как утверждается в «Основах», под эти макрорегионы могут быть изменены даже границы федеральных округов.





В частности, речь идет об «утверждении на период до 2025 года в целях социально-экономического развития макрорегионов (в границах федеральных округов, предусмотрев при необходимости возможность изменения границ федеральных округов) программ территориального развития».





Напомним читателям, что федеральные округа РФ были созданы в 2000 году, и с тех пор их границы менялись очень редко: был добавлен Северо-Кавказский округ, а также создан и позже ликвидирован Крымский округ.





АПН следит за развитием событий.



