Границы федеральных округов РФ могут быть изменены
- 18.01.2017, 16:08,
- Новости
- 150
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Существующие границы федеральных округов РФ могут быть изменены. Об этом стало известно из документа с Основами государственной политики регионального развития, который утвердил президент Владимир Путин. Указ опубликован на портале правовой информации.
Документ также вводит понятие макрорегионов — территорий, объединенных схожими социально-экономическими характеристиками. Как утверждается в «Основах», под эти макрорегионы могут быть изменены даже границы федеральных округов.
В частности, речь идет об «утверждении на период до 2025 года в целях социально-экономического развития макрорегионов (в границах федеральных округов, предусмотрев при необходимости возможность изменения границ федеральных округов) программ территориального развития».
Напомним читателям, что федеральные округа РФ были созданы в 2000 году, и с тех пор их границы менялись очень редко: был добавлен Северо-Кавказский округ, а также создан и позже ликвидирован Крымский округ.
АПН следит за развитием событий.