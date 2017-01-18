 

Границы федеральных округов РФ могут быть изменены

Существующие границы федеральных округов РФ могут быть изменены. Об этом стало известно из документа с Основами государственной политики регионального развития, который утвердил президент Владимир Путин. Указ опубликован на портале правовой информации.

Документ также вводит понятие макрорегионов — территорий, объединенных схожими социально-экономическими характеристиками. Как утверждается в «Основах», под эти макрорегионы могут быть изменены даже границы федеральных округов.

В частности, речь идет об «утверждении на период до 2025 года в целях социально-экономического развития макрорегионов (в границах федеральных округов, предусмотрев при необходимости возможность изменения границ федеральных округов) программ территориального развития».

Напомним читателям, что федеральные округа РФ были созданы в 2000 году, и с тех пор их границы менялись очень редко: был добавлен Северо-Кавказский округ, а также создан и позже ликвидирован Крымский округ.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Владимир Путин Новые законы
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