 

Владимир Путин заявил, что оппоненты Трампа хуже проституток

МОСКВА. На совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Игорем Додоном Владимир Путин, комментируя политическую ситуацию в США, заявил буквально следующее:
 

 

А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного Президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе, – хуже, чем проститутки. У них нет никаких вообще моральных ограничений. Кстати говоря, Россия постоянно имеет дело с такими людьми, с нашими оппонентами. Но то, что такие методы используются против избранного Президента США, – это, конечно, уникальный случай, такого ещё никогда не было. Это говорит о значительном уровне деградации политических элит на Западе, в том числе в США.

 

Редакция АПН, не имея серьёзной статистической выборки для сравнения, не может верифицировать заявление Владимира Путина о том, что российские девушки с пониженной социальной ответственностью - лучшие в мире. Однако, мы констатируем, что Владимир Владимирович едва ли не впервые открытым текстом заявил о том, что думает о политической группировке Обамы/Клинтон. Честность дорогого стоит, особенно, если можешь её себе позволить.

 
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