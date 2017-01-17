РЖД предлагает 1 млрд рублей за создание нового имиджа

Грязные электрички, регулярные сбои и отмены в расписаниях, грубые проводники - все это может остаться в прошлом. Госмонополия «Российские железные дороги» собирается потратить почти 1 млрд рублей государственных средств на создание позитивного имиджа в России и за рубежом.





На сайте РЖД размещен тендер на договор оказания услуг по созданию нового имиджа компании. Стоимость контракта оценивается в целых 932 млн рублей (!).





Подрядчик должен будет организовывать пресс-туры для журналистов на территории России и за рубежом, размещать рекламу в иностранных СМИ, обеспечивать участие представителей компании в зарубежных семинарах, конгрессах и конференциях. Также работа по созданию имиджа будет включать в себя работу с социальными сетями, рассылку пресс-релизов и размещение рекламно-информационных материалов в прессе.





Выбрать подрядчика РЖД планируют в начале февраля. Желающие получить миллиард пока не нашлись, но обязательно найдутся, уверены эксперты АПН.





Редакция АПН следит за развитием событий.



