 

РЖД предлагает 1 млрд рублей за создание нового имиджа

Грязные электрички, регулярные сбои и отмены в расписаниях, грубые проводники - все это может остаться в прошлом. Госмонополия «Российские железные дороги» собирается потратить почти 1 млрд рублей государственных средств на создание позитивного имиджа в России и за рубежом.

На сайте РЖД размещен тендер на договор оказания услуг по созданию нового имиджа компании. Стоимость контракта оценивается в целых 932 млн рублей (!).

Подрядчик должен будет организовывать пресс-туры для журналистов на территории России и за рубежом, размещать рекламу в иностранных СМИ, обеспечивать участие представителей компании в зарубежных семинарах, конгрессах и конференциях. Также работа по созданию имиджа будет включать в себя работу с социальными сетями, рассылку пресс-релизов и размещение рекламно-информационных материалов в прессе.

Выбрать подрядчика РЖД планируют в начале февраля. Желающие получить миллиард пока не нашлись, но обязательно найдутся, уверены эксперты АПН.

Редакция АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция РЖД
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