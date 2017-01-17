США: не злорадствовать, а сочувствовать

Весь мир с небывалым напряжением и тревогой наблюдает за перипетиями смены власти в Соединённых Штатах Америки. Отлаженная политическая машина буксует, хвалёная демократия даёт сбой, пресловутая американская толерантность и политкорректность отброшены за ненужностью.

Захватывающий политический детектив по недопущению к власти Дональда Трампа усиливается всё новыми сюжетами, которые, каким то странным образом, непременно связаны с Россией. У граждан нашей страны в этой связи возникает много вопросов. В частности: Что это означает? Как такое могло случиться в США?

В силу того, что на эту тему написано- переписано множество материалов, в них рассмотрены различные версии, повторяться не станем, уйдём от банальностей, и попробуем сфокусировать своё внимание на сущностных предпосылках.

И так, что означает происходящее в США? В США, в соответствии с Конституцией и утверждёнными избирательными процедурами, избран Президент страны.Существующая политическая элита страны не согласна с этим выбором американского избирателя. Она не просто не хочет принять Дональда Трампа, она принципиально не может согласиться с тем, что власть в США формируют те нетрадиционные для Америки силы, которые Трампа выдвинули, поддержали и привели на Президентский Олимп. Его личные качества в данном случае играют второстепенную роль, я бы, даже, сказал, отвлекающую роль. Но признать это американский истеблишмент не может. Ибо это признание ломает всю выстроенную за долгие десятилетия конструкцию американской свободы и демократии, которая использовалась для фетишизации всего мирового сообщества. А главное,признание нежелательности власти электората Трампа, составляющего половину Америки традиционной, Америки деловой, созидательной, - означает признание отсутствия политического единства и наличие серьёзного общественного раскола в стране. Движение в этом направлении опасно тем, что рано или поздно оно приведёт к пониманию всё большим числом жителей Америки, что политические силы в стране, рассредоточены не в легально действующих партиях, главенствующими из которых являются Демократическая и Республиканская, а в противостоящих неформальных движениях: с одной стороны отстаивающих национальные интересы и а с другой - следующих в фарватере интересов транснациональных компаний.

Согласитесь, как то режет слух это разделение в Америке на национальное и транснациональное. Нам всем, в том числе и автору этих строк, совсем недавно казалось, что никакого национального в США быть не может, ибо нации складываются и формируются не за одно- два столетия. А транснациональное в США есть не просто достояние Америки, но и её средство по завоеванию господства в мире и его глобализации.

И вдруг, на глазах у изумлённого мира тщательно скрываемое внутреннее противоречие стало явью. И то, что мы наблюдаем сегодня, есть ничто иное, как отражение этой яростной борьбы не на жизнь, а на смерть национального с транснациональным. Судя по тому, с каким ожесточением Республиканцы сопротивлялись выдвижению Трампа в качестве единого общепартийного кандидата, он и представляемые им национальные силы, для многих из них тоже чужие, враждебные, источающие опасность.

Транснациональный характер этой борьбе придаёт и то, что в неё втянуты многие не только страны, но и континенты. Победа Трампа не вызывает восторга ни у географических соседей по Северной и Латинской Америкам, ни в союзных Великобритании и Австралии, ни в объединённой Европе. Особенно у младоевропейцев. Лидеры и элита этих стран в растерянности. Они утратили чувство реальности и не понимают, как себя надо вести и, что делать в таких условиях? Поддержать безоговорочно Трампа не позволяют транснациональные компании и стоящие за ними в мире и в США силы. От категорического неприятия Трампа удерживает осознание опасности остаться один на один с могущественным хозяином в новом обличье, если он всё -таки победит. Их воля и сознание парализовано. Из этого состояния их не выведет даже инаугурация Трампа, ибо у его противников остаётся ещё возможность объявления импичмента вновь избранному Президенту. Многие говорят, что нельзя, рамп ещё не «заработал» импичмент. А по мне,если есть желание и возможность, то повод найти всегда можно.



Страх не безосновательный. Трамп показывает, что сказанное им в предвыборной компании, это не риторика, он готов действовать решительно и последовательно: строить стену на границе с Мексикой, возвращать рабочие места в страну, отказываться от многочисленных нахлебников, которые под завесой мнимой идеологической и геополитической поддержки, как пиявки облепили тело гиганта, сосут кровь из американцев. Он уже назвал благом Брекзит, обещал поддержку тем, кто намерен вслед за Великобританией покинуть Евросоюз, объявил морально устаревшим НАТО. Указал А. Меркель на её катастрофические ошибки. Им движет понимание, что чем меньше внешних обязательств сохранит за собой США, тем больше ресурсов у них останется для быстрого разрешения внутренних проблем. Не трудно заметить, что острота и категоричность заявлений Трампа только усиливаются по мере приближающегося вступления в должность. А это свидетельствует только об одном, что он не боится переворота, он знает, как не допустить цветной революции на той земле, на которой они успешно замысливались и реализовывались на протяжении последних 30 лет в отношении других стран, начиная с развала СССР. Он смело обостряет эту борьбу, втягивая в неё всё новые и новые слои тех американцев, для которых интересы собственной страны приоритетнее интересов транснационального капитала и мирового правительства.

Как такое могло случиться в самой могущественной, богатой и социально развитой стране мира? Почему во время не разрешались внутренние противоречия? Почему оставались не замеченными явления и тенденции, когда транснациональный капитал из оружия покорения мира в интересах одной сверхдержавы, превратился в инструмент обогащения узкого круга лиц, обеднения населения и ослабления государства. Как, проще говоря, слуга превратился в хозяина великой страны?

Думается, что развал СССР сыграл с политической элитой США злую шутку. Победные реляции поощрили к активным действиям те силы в США и во всём мире, которые давно мечтали о мировом господстве. Единственная сверхдержава при определённых обстоятельствах и системных действиях могла быстро стать защитником либеральных сил, исповедующих идеи глобализации. На волне победного торжества над стратегическим противником в лице СССР, утратился интерес к внутреннему единству. Оно размывалось усилившимся притоком иммигрантов из стран неприсоединения и социалистического содружества. Транснациональный капитал набирал силу и устремлялся в свободное плавание: туда где его уважали и боялись, как представителя сверхдержавы, но где он и скрывал от неё свои корпоративные комбинации. На каком то этапе американское государство стало обслуживать интересы транснациональных корпораций, нести на этом большие расходы не получая ничего взамен. Капитал оседал в офшорах, инвестировался в создание высокодоходных предприятий в Китае, Въетнаме, Индонезии, Латинской Америке, в Африке. При этом в самойАмерике сокращались рабочие места, уровень жизни поддерживался кредитами, которые скрывали бедность, но не отодвигали её. Внутренний долг США с каждым годом становился всё не подъёмнее, страна превращалась в банкрота, попадая в полную зависимость от финансового капитала. Он уже контролировал не только финансовую и социально- экономическую системы страны. Большая часть политической элиты страны негласно перешла в услужение к сверхбогатым корпорациям. Наступил такой момент, когда транснациональный капитал и международные корпорации стали диктовать свои условия не только другим странам – сателлитам, но и американскому государству. Эти тенденции только усилились в периоды президентства демократов Билла Клинтона и Барака Обамы. Избрание45 Президентом США Хиллари Клинтон, судя по всему, позволило бы успешно завершить процесс приватизации американского государства.

Вот на таком фоне готовились и проходили эти президентские выборы, которые Хиллари проиграла, а Дональд выиграл.Фактически, национальные силы, представляющие из себя традиционных американцев (в 4-5 поколении и старше),не просто одержали верх на выборах, а победили в борьбе за национальный суверенитет и начали формировать новую повестку дня для США.

Признать раскол в американском обществе и своё поражение на выборах транснациональные силы не могут, из – за опасений обрушить своё влияние во всём мире. Поэтому ими предпринимаются усилия для того, чтобы прикрыть противостояние с традиционной Америкой, каким - либо внешним фактором. Долго подыскивать его не пришлось. На эту роль, как нельзя лучше подошла Россия. Это тот случай, когда одновременно можно «двух зайцев убить»: Трампа «загасить» и Россию «разорвать в клочья». Незадача только состоит в одном, чем дальше транснациональные силы продвигаются в этом направлении , тем больше они разоблачают себя и свою лживую политику. У любого, даже не посвящённого в политику человека возникает вопрос, как можно объявлять Россию региональной державой и держать в страхе от неё свою страну и объединённую Европу? Как можно называть нашу страну«бензоколонкой» и распространять миф о её, по сути, неограниченных хакерских возможностях? Которые, как не крути, а свидетельствуют о технологическом превосходстве? Как можно формировать образ изгоя из страны реально воюющей с терроризмом и побеждающим его?

В конечном счёте, такая политика оборачивается массовым движением за национальный суверенитет во многих странах мира. Предстоящие выборы Президента Франции, парламента Нидерландов, канцлера ФРГ ( через парламентские выборы), только усилят эту тенденцию. Осознание происходящего в США позволяет иначе посмотреть на роль и место американского государства и американского народа в негативных последствиях последних десятилетий. А их продолжающаяся борьба с транснациональными силами формирует уважение к ним, сменяя злорадство на сочувствие.



