 

Губернаторские праймериз будут проводиться за закрытыми дверями

«Единая Россия» не станет проводить в этом году открытые губернаторские праймериз для большинства регионов РФ. Взамен этого кандидатов будут выбирать по «закрытой схеме».

Единороссы не собираются менять имеющиеся методы проведения праймериз, сохранив старые четыре модели. Среди этих моделей есть как открытые, когда голосовать могут все желающие, так и закрытые, когда выборщиками становятся лишь заранее отобранные члены партии.

В большинстве российских регионов, где в сентябре будут проходить выборы губернаторы, будет задействована именно закрытая схема. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция Единая Россия Госдума РФ
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