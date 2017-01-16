 

Дональд Трамп предложил России ядерное разоружение

ВАШИНГТОН. Избранный президент США Дональд Трамп остроумно заявил, что он будет готов отменить некоторые санкции против России в обмен на значительное сокращение ядерных вооружений. При всех симпатиях к мистеру Трампу, редакция АПН констатирует, что подобный заход выглядит довольно неудачным. Разоружаться, после того, как многочисленные представители американской элиты регулярно объявляли Россию чуть ли не экзистенциальным врагом? Разоружаться, когда ядерное оружие - едва ли не основной сдерживающий фактор перед широкомасштабной агрессией, после Ирака, Ливии и, кстати, Сирии? В ситуации, когда об отказе США от развёртывания "антииранской" и "антисеверокорейской" ПРО на наших границах даже разговора не возникает? Когда предыдущие американские обязательства по сокращению объёма доступного США оружейного урана попросту не выполнены?
 
Нет, спасибо, Дональд.
Попытка была неплохой, но, лучше бы, предложить что-то ещё.
То, что Вы предлагаете - абсолютно неинтересная сделка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Трамп победил на выборах
» Химическое разоружение Сирии завершено
» Ким Чен Ын: Ядерное оружие - гарантия мира
» Америка возвращает в Белоруссию атомное оружие
» Рамсфелд: Хусейн не связан с «Аль-Каидой»
Материал недели
Гипс снимают, Трамп отступает!

Гипс снимают, Трамп отступает!

Публикации
2017: экономика «повторного фильма»

2017: экономика «повторного фильма»

Через ПЕН-колоду

Через ПЕН-колоду

Гипс снимают, Трамп отступает!

Гипс снимают, Трамп отступает!

Облик грядущего. Транспорт

Облик грядущего. Транспорт

Российское казачество в операции по воссоединению Крыма

Российское казачество в операции по воссоединению Крыма

В Сибири чиновник сводит счеты с гражданским активистом

В Сибири чиновник сводит счеты с гражданским активистом

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Сергей Собянин Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Конфигурация российской власти. Продолжение

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

В России начинается активная вырубка кедровых лесов

  • 15:19
  • 222

Губернаторские праймериз будут проводиться за закрытыми дверями

  • 13:07
  • 142

Подрядчиком по строительству железнодорожной ветки к Керченскому мосту станет структура Аркадия Ротенберга

  • 10:10
  • 164

Дональд Трамп предложил России ядерное разоружение

  • 09:42
  • 213
2017: экономика «повторного фильма»

2017: экономика «повторного фильма»

Совет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан решил поставить киднеппинг на государственный уровен

  • 16:15
  • 763
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru