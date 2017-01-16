Дональд Трамп предложил России ядерное разоружение

ВАШИНГТОН. Избранный президент США Дональд Трамп остроумно заявил, что он будет готов отменить некоторые санкции против России в обмен на значительное сокращение ядерных вооружений. При всех симпатиях к мистеру Трампу, редакция АПН констатирует, что подобный заход выглядит довольно неудачным. Разоружаться, после того, как многочисленные представители американской элиты регулярно объявляли Россию чуть ли не экзистенциальным врагом? Разоружаться, когда ядерное оружие - едва ли не основной сдерживающий фактор перед широкомасштабной агрессией, после Ирака, Ливии и, кстати, Сирии? В ситуации, когда об отказе США от развёртывания "антииранской" и "антисеверокорейской" ПРО на наших границах даже разговора не возникает? Когда предыдущие американские обязательства по сокращению объёма доступного США оружейного урана попросту не выполнены?



Нет, спасибо, Дональд.

Попытка была неплохой, но, лучше бы, предложить что-то ещё.

То, что Вы предлагаете - абсолютно неинтересная сделка.

