2017: экономика «повторного фильма»

12 января нашего революционно-юбилейного года в Москве открылся традиционный Гайдаровский форум. В этот раз уже восьмой по счету, «гайдаровская восьмерка», как сказал бы Тарантино.

Все было, как всегда – на уровне, с помпой и под пристальным вниманием СМИ. В Президентской академии перед «гайдаровцами» различных согласий выступил премьер-министр и по совместительству лидер правящей партии, его коллеги по кабмину, легионы маститых отечественных и зарубежных экспертов. Были презентации, панельные дискуссии, деловые завтраки и обеды, кофе-брейки и брифинги. Все, как у людей, в общем.

СМИ предвкушали положенные сенсации. Одна из них в том, что президенту России начнут наконец-то раскрывать настоящие планы экономического развития страны.

«Одним из ключевых выступлений на стартующем 12 января Гайдаровском форуме станет доклад председателя Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. Не исключено, что он презентует программу, которую ЦСР разрабатывает для Владимира Путина», - сообщает «Газета.Ру», добавляя, что на подходе еще две оригинальных концепции – от Столыпинского клуба под руководством бизнес-омбудсмена Бориса Титова и от Минэкономразвития.

В детстве я любил ходить в кинотеатр повторного фильма у Никитских ворот. Там напротив здание ТАСС, тоже кинематографично: «ТАСС уполномочен заявить». И вот сейчас у меня такое чувство, что я на сеансе очень-очень повторного кино. Такого, про которое уже нечего заявить, остается только смотреть на экран с хорошо узнаваемыми мелькающими кадрами.

Гайдаровский форум, Кудрин, действующие либеральные министры, либералы из придворной оппозиции... Версии планов, планы версий, конверсии смыслов... Все одно и то же, знакомое до изжоги, пережеванное, переваренное и извергнутое по несколько раз.

Путину не из чего выбирать, потому что никаких стратегических альтернатив экономическое руководство страны не предлагает. Дискуссии между кудринцами, «столыпинцами» и медведевцами носят декоративно-тактический характер. Это как древний спор саддукеев, ессеев и фарисеев. Или разные модельные линейки одного ателье.

Общий смысл различных либеральных толкований будущего России сводится к одной принципиальной задаче: как обеспечить прежнее безбедное и по возможности безопасное доминирование 1% капиталистов-глобалистов над 99% темных «ватных» масс. Туда подвинем ВВП, сюда сместим инфляцию, тут прокачаем ситуацию... Вот и все, ничего принципиально нового нет и не планируется. Как сказал в сердцах на одном совещании в Госдуме министр финансов Силуанов, экономика у нас такая, какая есть.

С «патриотического фланга» ветер перемен также не подует, поскольку фланг-то уже рассыпался, остались лишь «пятые углы восприятия» в виде локальных подведомственных или частных проектиков. Пустая тишина с еле уловимым запахом «консерватизма скреп».

Остыньте, дамы и господа, экономики в смысле национального развития у нас пока что не будет. Не сезон. Будут броские заголовки в СМИ, лабиринты денежных потоков в верхних водах и все более жесткие долговые счета - в нижних. А в целом - вода на воде.

Но мы же с вами в кинотеатре повторного фильма! Поэтому запасемся попкорном и смотрим. Как древние китайцы на реку. В конце фильма мы обязательно увидим, как по воде проплывут… обесцененные акции наших врагов. И тогда в зале загорится свет.