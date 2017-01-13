Совет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан решил поставить киднеппинг на государственный уровен

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила журналистам, что в Татарстане Совет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (организация пока ещё разрешена в РФ) издал документ, предписывающий отбирать детей у родителей за долги по коммунальным платежам.



Редакция АПН с интересом пытается разобраться, будут ли депутаты Совета продавать впоследствии детей за долги, например ИГИЛ (организация запрещена в РФ) или попытаются передать эту задачу Федеральной Службе Судебных Приставов. Редакция АПН с интересом пытается разобраться, будут ли депутаты Совета продавать впоследствии детей за долги, например ИГИЛ (организация запрещена в РФ) или попытаются передать эту задачу Федеральной Службе Судебных Приставов.

В целом, мы считаем, что сам факт издания подобного документа является преступлением, и все, кто под ним подписался, должны быть не только отстранены от своих должностей, но и подвергнуты уголовному преследованию как лица, готовящиеся совершить преступления по статьям 127.1 и 286 одновременно. Столь экзотическое сочетание статей УК, безусловно, должно найти отражение в исследованиях российских учёных-правоведов.

