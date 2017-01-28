В табаке ли дело?

Новость о том, что в Минздраве России разработана новая концепция борьбы с курением вызвала в стране огромный интерес. Даже по прошествии продолжительного времени после её опубликования в Российской газете, она долго оставалась новостью №1, привлекающей интерес значительно большего количества людей, чем итоговая пресс-конференция Президента Обамы или исходящие из Белоруссии угрозы «уйти на Запад», если Россия перестанет субсидировать экономику родственного субъекта по союзному государству.

Оно и не удивительно. Внешней политикой в стране интересуется 10% населения, привлекательность личности Лукашенко у россиян, согласно социологическим опросам снизилась до 15%, а количества курящих в России, как- никак 45 миллионов. Это почти половина взрослого населения страны.

Интерес подогревается различными домыслами, что ещё могут придумать российские бюрократы? В общественных местах курение запрещено, детям до 18 лет сигареты не продают, анти курительная пропаганда пронизывает все сферы жизни. Теперь места с фрагментами курения в кино и видео продукции стыдливо вымарываются или неуклюже завешиваются. В общем, всё, как «на Западе». Говорят эти меры уже дали хороший эффект. Количество курящих за последние 5 лет уменьшилось на 10%. Казалось бы, коль принятые меры столь эффективны (по 2% в год убывают злостные курильщики, нашей экономики таких темпов, пожалуй, не достичь ещё лет 5), так совершенствуйте их. Зачем придумывать ещё, что-то. Известно, ведь, лучшее в России – всегда враг хорошего. Нет, ищущая натура российского чиновника не угомонна. Подчинённые министра здравоохранения В.Скворцовой, проявляя незаурядные способности, нашли чем обогатить существующую отечественную практику, чтобы к 2040 году догнать и перегнать «запад» в этой борьбе.

Новая концепция предполагает запрет взрослым курить там, где присутствуют дети, в собственной машине, на даче, в квартире, разрешить работодателям продлевать рабочий день для злостных курильщиков. Задуман величайший эксперимент: отлучить вообще от сигарет целое поколение, которое родилось после 2014 года и после достижения его представителями 18 летнего возраста. Я так понял: до конца жизни.

Честно признаюсь, из 70 лет своей жизни, курил целых 34 года, приобщившись к этому процессу в день 18- летия. В молодости, в патриотическом порыве написал стихотворение: «Дай закурить!». В нём рассказывается о курящих бойцах перед одним из боёв Великой Отечественной. Заканчивается оно четверостишием, характеризующим обстановку после боя:

…Дай закурить. На закури,

Ведь очереди нету,

А заодно и вспомяни

Всех, кто не докурил когда - то сигарету.

17 лет являюсь ревностным сторонником борьбы с курением. Но от такого фанатизма прихожу в смятение. На дворе 2017, а от предлагаемых мер попахивает симбиозом жесточайшего валюнтаризма времён хрущёвщины и горбачёвщины: всё и сразу, игнорируя тех, против кого эти меры направлены. Растерянность вызывает способность и возможность реализовать предлагаемые меры. Если только к каждому курильщику приставить милиционера с санитаркой?

Ну, а если серьёзно, меня больше всего беспокоит, что Россия в очередной раз оказалась втянутой в крупную международную аферу: в 2005 году она оказалась в числе тех, кто подписал подготовленный в ВОЗ меморандум против курения. Для России участие в таких союзах всегда оканчивается плохо. Как то так складывается, что подписывают условия таких соглашения все или почти все, а выполняют только Россия, да похожие на неё «мировые» изгои. Вспомните, чем закончилось подписание по выбросам газа в атмосферу, парижское соглашение по климату и прочее. Господи, прости, да тоже Хельсинкское Соглашение по правам человека и вступление в ОБСЕ. Права имеют 3% населения планеты (примерно 180 млн. человек из шести миллиардов), остальные лишённые этих прав из- за отсутствия экономических возможностей, приватизированных, кстати, этими 3%, являются предметом международных политических спекуляций. Табачная история мало в чём от этого отличается. Борьба с курением, развёрнутая в своё время во всём мире по инициативе Президента США Б. Клинтона, приближается к своему апогею. За два десятилетия курение оказалось в мире вне закона. В Японии, одной из самых курящих стран мира, теперь нельзя закурить на улице. Англичане и ирландцы отказались от курения в пабах. В Германии чиновники празднуют абсолютную победу над вредной привычкой среди молодежи. Некоторые скандинавские станы перещеголяли американцев – там нельзя курить на балконе собственной квартиры или в собственном автомобиле. На всей территории ЕС действует запрет на рекламу табачных изделий в СМИ. Табачным компаниям запрещено спонсорство спортивных и культурных мероприятий.



В Бутане, который расположен в Гималаях, между Индией и Тибетом, вообще нельзя курить.

Саудовская Аравия под девизом "Вместе мы можем сделать Мекку и Медину городами, свободными от курения" проводит антитабачную кампанию среди миллионов паломников, совершающих хадж.





К 2007 году антитабачная кампания захлестнула нашу страну. И сразу же в этом году в Россию пошли первые гранты на борьбу с табаком. Как сообщали РИА «Новости», по информации, опубликованной на сайте американского фонда Bloomberg Initiative , с 2007 по 2011 год российским общественным организациям и проектам было выделено более $1,8 миллиона. Одним из грантополучателей Bloomberg Initiative на официальном сайте Фонда значилось российское Министерство здравоохранения и социального развития. Также среди грантополучателей числились «Российская Ассоциация Общественного Здоровья» (грант: $216,050 в 2009-м), Казанский общественный фонд «Выбор» ($45,500 в 2007-м), Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) ($594,130 в 2009-м), «Открытый Институт Здоровья»/ Коалиция «За присоединение России к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табакокурением» ($770,000 в 2007-м), Российская антитабачная адвокативная коалиция ($1,092,000 в 2007-м) и проч.

В 2010 году Владимир Путин подписал Концепцию государственной политики по противодействию потреблению табака на 2010-2015 годы, что дало возможность заинтересованным субъектам приступить к непосредственной реализации антитабачной стратегии. Возглавило это движение, как и положено, министерство здравоохранения. Важным партнёром Минздрава – международные фармацевтические компании. В России они взяли на себя информационную кампанию, призванную популяризировать мнение о вреде активного и пассивного курения.

Приоритетные позиции здесь занимает американская фармацевтическая компания Pfizer. Она же – учредитель благотворительного фонда Pfizer Foundation, который курирует многолетнюю программу по борьбе с раком и никотиновой зависимостью. Бюджет программы – 33 миллиона долларов. Основная антитабачная продукция Pfizer– «Никоретте» (жевательные резинки, пластыри, ингаляторы) и «Чампикс» (капсулы). Кроме того, на российском рынке представлены отечественные компании «Эвалар» (БАД «Коррида+»), «Лайм Холдинг» (электронные сигареты и трубки), болгарская Sopharma Pharmaceuticals (таблетки «Табекс»).

Ничего в этом сотрудничестве предосудительного нет. Проблема курения – проблема международная, с ней связывают 43% ассоциируемого риска больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. И бороться с этой бедой надо всем миром.

В нашей стране примерно 300-350 тысяч людей ежегодно досрочно уходят из жизни из-за болезней, связанных с табаком. Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ) считает, что если в XX веке курение унесло 100 миллионов жизней людей по всему миру, то за нынешний век курение унесет жизни миллиарды людей.

В общем дело, по русски говоря, «табак». Но в табаке ли дело? Этот вопрос совсем не случайно вынесен в заголовок данной публикации. Он является ключевым во всей антитабачной кампании. Пять веков кряду, ещё со времён Колумба и покорения Америки, весь мир насиловали табаком, применяя самые изуверские меры приручения к его употреблению методами «пития», нюхания и курения. И это не смотря на то, что во всех странах, где появлялся табак, он первоначально вызывал резкое неприятие. В XVII веке король Англии Джеймс I написал сочинение о вреде табака и издал несколько законов, осложнявших жизнь курильщиков. В 1617 году в Монголии за курение полагалась смертная казнь, в 1620 году табак был запрещен в Японии. В 1633 году турецкий султан Мурад Четвертый повелел считать курильщиков неверными и ввел смертную казнь за курение табака. В 1634 году в России курильщиков отправляли в ссылку, тем же, кто повторно был уличен в этом пороке, грозила смертная казнь. В 1674 году смертная казнь была введена для всех русских курильщиков (через два года запрет был отменен). Но в феврале-апреле 1697 г серией указов царь Петр Алексеевич (Петр I), государь-реформатор, для которого нарушение традиционного устоя жизни было непременным условием правления, легализовал продажу табака и установил правила его распространения. В 1698 году, будучи в Лондоне, Петр I заключил монопольный контракт на торговлю табаком с Англией, продав англичанам концессию на табачную торговлю в России. Англия имела огромные запасы табака, который выращивался в ее американской колонии Вирджинии. Проблема перепроизводства английского табака была решена контрактом с Россией и он хлынул на российский рынок — его импорт поднялся с 87 тыс. фунтов в 1798 году до 1450 тыс. фунтов к 1700 году. И это без учёта огромного количества дешёвого т.н. «черкесского» табака, имевшего широкое распространение в России.

В апреле 1705 года был обнародован Указ о казенной продаже табака через бурмистров и целовальников, а также через выборных, рассылаемых в села, деревни и ярмарки. Одновременно учреждались две табачные фабрики: в Петербурге и Ахтырке (Украина). К середине XVIII века табак получил в Петербурге повсеместное распространение. Без обильного его употребления не обходилась ни одна ассамблея, ни одно празднество.

Время правления Екатерины было отмечено бурным ростом российского предпринимательства и оказалось весьма благоприятным для табачной торговли. В своем Указе от 31 июля 1762 года императрица восстановила свободную продажу табака. Первые табачные мастерские в Петербурге открыли иностранцы. Они производили крошеный курительный табак в незначительных количествах. К 1812 году число таких производств возросло до шести, и все они работали на привозном сырье.

Первое упоминание папирос встречается в циркуляре Министерства финансов России от 29 апреля 1844 года. Изготовлением папирос тогда занимались десятки фабрик, не говоря уже о бессчетном количестве мелких кустарных мастерских. К 1860 году количество предприятий достигло 551. К концу XIX века концентрация производства усилилась: число предприятий сократилось в два раза, а выпуск табачных изделий вырос в десятки раз.

В 1914 возникла первая крупная российская табачная монополия, Санкт-Петербургское Торгово-Экспортное Акционерное Общество. Организация включала 13 табачных фабрик в Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону и Феодосии и производила 56% табачных изделий, выпускаемых в России. К началу ХХ века табачная торговля стала одним из самых выгодных коммерческих предприятий, в Москве действовали несколько крупных фабрик.

В 1927 году был построен первый в мире табачный ферментационный завод в Краснодаре. После развала СССР постсоветскую табачную индустрию быстро захватили зарубежные конкуренты. Зеленый свет для транснациональных компаний зажегся еще, когда покойный Егор Гайдар подписал документ, по которому иностранные производители до сих пор без всяких акцизов ввозят оборудование для штамповки сигарет на российскую территорию.

Даже несмотря на какие-то ограничения, для табачников в России всегда действовал весьма либеральный режим: одни из самых низких в мире акцизов, небольшой на фоне других стран перечень мест, где запрещено курить, влиятельное табачное лобби в верхах.

Табачная коалиция на российском рынке – это, прежде всего, крупнейшие транснациональные компании мира – Philip Morris, British American Tobacco и Japan Tobacco International. В России они конкурируют друг с другом лишь относительно. Производители сигарет создали у нас базу глобального масштаба и благодаря этому влияют на антитабачную политику во всём мире. У нас сосредоточено огромное табачное производство, которое специалисты оценивают в 13 млрд долл. в год. Наивно думать, что значительная часть этих средств остаётся в стране. По имеющимся данным, всего четыре ведущие глобальные табачные компании, базирующиеся в трёх странах — США, Великобритании и Японии, — получают астрономические 21,6 млрд долл. от продажи табака в других странах. Причём эти доходы намного превышают их прибыль на родине. Огромные деньги они получают из экс-республик СССР, но больше всего из России. По экспертным оценкам, это около 10 млрд долл. в год. Самые уютные «гнёзда» компании свили в трёх регионах — более половины всех табачных инвестиций приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а 22% — на Москву. Бюджет Ленобласти зависим от табачной индустрии, Петербург тоже подсел на эту иглу.

В общем, у глобального сообщества никаких позитивных резонов бороться с курением нет. Нельзя же, в самом деле, думать, что в условиях катастрофической истощаемости ресурсов, нескрываемой обеспокоенности перенаселённостью планеты земля, оно всерьёз озабочено улучшением здоровья и увеличением продолжительности жизни людей. Может быть о тех 3% (180 миллионов) и думает, ну в лучшем случае о т.н. «золотом миллиарде». А об остальных, зачем? Если бы всерьёз озаботились, то боролись бы не с курением, а с производством, которое несмотря на все «борения», растёт.

Есть у меня ни чем, пока, не подтверждённое подозрение, что за табак так рьяно взялись исключительно затем, чтобы подсадить человека на какую – то другую иглу, против которой нет защиты у человеческого организма. К табаку землянин за пять веков привык, и организм к нему адаптировался. По крайней мере повальное увлечение курением в 20 веке не затормозило увеличение почти в два раза продолжительности жизни. Ищу и не нахожу влияния табачной составляющей и на российскую статистику продолжительности жизни.

Средняяя продолжительность жизни в России: Конец 19 века -30.5 лет



всего муж

жен

2015 рекорд 71.4 65.9 76.6 2000 65.3 76.6 72.2 1990 69.1 63.7

74.3

Конечно, главный фактор увеличения продолжительности жизни - медицина. И в демографическом провале 90-ых, не в табаке дело, а в жутчайшей бедности, «стрессовости» и безысходности общества. Когда детская коляска с младенцем в многомиллионном городе была редкостью. Мало какая ответственная, как принято у медиков говорить, женщина «репродуктивного» возраста могла позволить себе зачать и родить ребёнка в стране с неясным будущим.