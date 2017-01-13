В Сбербанке юристов начнут заменять роботами

МОСКВА. Внедрив в IV квартале 2016 автоматического "робота-юриста" - специализированную программу, занимающуюся написанием судебных исков в адрес физических лиц, Сбербанк России планирует за первую половину 2017 года полностью перевести на эту систему написание исков и "высвободить" 3000 рабочих мест. Три тысячи юристов Сбербанка, по заявлению его руководства, не останутся сразу без работы, а будут отправлены на переобучение. И это - только начало, роботами постепенно будут заменены человеки, работающие в Сбербанке и по другим направлениями деятельности.

Разумеется, слова про "переобучение" сотрудников не могут никого серьёзно успокоить. Даже если речь не пойдёт о немедленном сокращении рабочих мест, то, как минимум, о том, что Сбербанк сократит приём на работу и с российского рынка труда исчезнут сначала 3000 рабочих мест, а потом и ещё больше.

Эффективность Сбербанка повысится, но вопрос о том, чем заниматься людям, находящимся без работы, остаётся открытым.

