 

Правительство России продолжает внедрение бессмысленных систем учёта

МОСКВА. Продолжение контрольно-попильной деятельности Правительства России приобретает чарующий масштаб. Вслед за обязательным введением маркировки шуб, правительство замахнулось на живое.
 
Оно продолжило внедрение бессмысленных систем учёта, подготовив приказ о введении... Федеральной Государственной Информационной Системы по учёту животных. Уникальный 15-значеный идентификационный номер (УИН) получат сельскохозяйственный и домашние животные - коровки, собачки, кошки и даже пчёлки (скажем спасибо доброму Аркадию Дворковичу, что маркировать собираются улей или пасеку, а не каждую пчелу по-отдельности).
 
По итогам совещания у вице-премьера в конце прошлого года выпущено поручение создать «дорожную карту» по внедрению в России системы идентификации животных. Ответственным назначен Минсельхоз совместно с Минэкономразвития и Минфином.
 
Пока же, по плану раздумчивых бюрократов, с января 2018 года российским фермерам и владельцам домашних животных придется снабжать их чипами, татуировкой или тавром с УИН. К нему в специально создаваемой федеральной государственной информационной системе (ФГИС) будет привязана информация о жизнедеятельности животного, то есть всех владельцев домашних животных государство собирается принудительно превратить в блоггеров, ведущих этакие "домашние страницы" о жизни своего любимца.
 
О том, зачем вся эта бюрократическая феерия вообще нужна, какую задачу планирует выполнять правительство, нумеруя каждого кота Ваську, не разглашается.
 
Планируется ли организовать электронную маркировку, например, хомячков или разводимых на корм тараканов, источники АПН не сообщают, но редакция следит за событиями и готовится к худшему.
 

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