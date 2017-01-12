Губернатор Калужской области указал на то, что в результате политики Минфина упало число регионов-доноров

КАЛУГА. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выступил с резкой критикой плитики
межбюджетных отношений, проводимой Минфином.
«Выходит, что регионом-донором быть почетно, но не выгодно. Последствия
нашего экономического развития заставляют и нас вслед за коллегами из
других регионов всерьез задуматься над тем, чтобы вернуться в число
дотационных регионов», — заявил он.
Артамонов указал, что за последние годы благодаря политики Министерства финансов количества регионов-доноров сократилось.
В статус жотационных перешли Пермский и
Красноярский края, Республика Коми, а также Челябинская, Оренбургская,
Ярославская и Липецкая области. «Причиной явились внешние обстоятельства. А именно политика межбюджетных
отношений, которую проводит Министерство финансов в последние годы. Для
регионов она носит дестимулирующий характер. Получается так: чем выше
темпы развития экономики, а значит и роста бюджетных поступлений, тем
хуже для региона»,— заявил Артамонов в интервью «Российской газете»
.
Он указал, что дотационные гарантированно получают
федеральную финансовую поддержку. Регион-донор же, в отличие от этого,
не только полностью лишается дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности, но и в значительно больших пропорциях начинает
софинансировать федеральные программы. «Так, в текущем году доля нашего
участия увеличивается с 30 % до 52 %, что приведет к росту расходов
регионального бюджета, по меньшей мере, на 2,5 млд руб. и отрицательно
скажется на его сбалансированности»,— заявил губернатор Калужской
области.
По мнению Анатолия Артамонова, при
имеющемся объеме собственных доходов областного бюджета будет
невозможной государственная поддержка агропромышленного комплекса,
малого и среднего предпринимательства, несырьевого экспорта и регион вынужден будет полностью отказаться от
участия в реализации программ по строительству школ и других социальных
объектов.