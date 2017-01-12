 

Губернатор Калужской области указал на то, что в результате политики Минфина упало число регионов-доноров

КАЛУГА. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выступил с резкой критикой плитики межбюджетных отношений, проводимой Минфином. 
 
«Выходит, что регионом-донором быть почетно, но не выгодно. Последствия нашего экономического развития заставляют и нас вслед за коллегами из других регионов всерьез задуматься над тем, чтобы вернуться в число дотационных регионов», — заявил он.
 
Артамонов указал, что за последние годы благодаря политики Министерства финансов количества регионов-доноров сократилось.
 
В статус жотационных перешли Пермский и Красноярский края, Республика Коми, а также Челябинская, Оренбургская, Ярославская и Липецкая области. «Причиной явились внешние обстоятельства. А именно политика межбюджетных отношений, которую проводит Министерство финансов в последние годы. Для регионов она носит дестимулирующий характер. Получается так: чем выше темпы развития экономики, а значит и роста бюджетных поступлений, тем хуже для региона»,— заявил Артамонов в интервью «Российской газете».
 
Он указал, что дотационные  гарантированно получают федеральную финансовую поддержку. Регион-донор же, в отличие от этого, не только полностью лишается дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, но и в значительно больших пропорциях начинает софинансировать федеральные программы. «Так, в текущем году доля нашего участия увеличивается с 30 % до 52 %, что приведет к росту расходов регионального бюджета, по меньшей мере, на 2,5 млд руб. и отрицательно скажется на его сбалансированности»,— заявил губернатор Калужской области.
 
 

По мнению Анатолия Артамонова, при имеющемся объеме собственных доходов областного бюджета будет невозможной государственная поддержка агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства, несырьевого экспорта и регион вынужден будет полностью отказаться от участия в реализации программ по строительству школ и других социальных объектов.

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