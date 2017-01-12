Минюст продолжает настаивать на том, чтобы выгонять людей на мороз

МОСКВА. Продолжаются выступления против людоедского законопроекта, подготовленного откровенно аморальными, по мнению редакции АПН, чиновниками Минюста. Так, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) в России Александр Брод указал, что инициатива Министерства юстиции отбирать задолжавших граждан единственное жильё приведет к росту количества бездомных бездомных.

«В случае его [законопроекта - АПН] реализации, конечно, пострадали бы социально незащищенные слои населения. Постоянно растут тарифы на ЖКХ, электроэнергию. И пенсии, пособия наших граждан абсолютно не в состоянии угнаться за этим безумным ростом. А, учитывая и экономические проблемы в стране — закрытие предприятий, сокращение работников предприятий — естественно, социально незащищенных становится все больше. И предлагаемый законопроект просто будет порождать все новых и новых людей без определенного места жительства»,— заявил журналистам Брод.

Ранее и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что законопроект - несвоевременный.

Напомним, что разработанный Минюстом законопроект предполагает возможность отбирать у должников единственное жилье, выдавая им взамен формальную компенсацию в виде посчитанной с потолка "стоимости" квадратных метров жилья, которые должник мог бы купить взамен в рамках "социальной нормы". При этом, разумеется, о каких-либо гарантиях соответствия этих средств реальности дело в принципе не идёт и в законопроекте такие механизмы отсутствуют. А весь опыт подобных расчётов государства доказывает дорогим гражданам России то, что оно склонно занижать реальную стоимость "монетизированных" услуг и ценностей даже не в разы, а на порядки. О том, что в российской практике получение такой компенсации может затянуться на месяцы и даже годы, мы вообще молчим.

Привёдем иллюстрацию того, что чиновники Минюста в этой истории ведут себя как сознательные мошенники и кидалы.

Вот подробное описание "льгот" для инвалидов за 2016 год на сайте Московской городской организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".

Мнение Российской Федерации о том, сколько стоят некоторые услуги в денежном выражении, оказывается, такое:

Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение — 110,83 руб.; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 102,89 руб.

Может ли кто-то в здравом уме всерьёз рассказать нам о том, что путёвка в санаторий стоит 110 и даже 111 рублей? Как далеко можно уехать междугородним транспортом на 102 или даже на 103 рубля?

Разумеется, представителям Минюста, сейчас лицемерно завывающим в прессе о том, что неотъём единственного жилья у разведённых супругов якобы нарушает права детей, не получающих алименты, эти реалии прекрасно известны. Вряд ли они способны убедительно обосновать, почему российское государство инвалидов, в целях экономии бюджета, обманывает с монетизацией, а должников, у которых отбирается жильё - вдруг возьмёт и не будет.

Никто из авторов законопроекта всерьёз даже и не рассчитывает на то, что у выкинутого из единственной квартиры вчерашнего владельца появится возможность вселиться хоть куда-то. И разумеется, не в лишённых алиментов детях здесь дело. Основной объём готовящихся судебных дел - отбирать жильё за неуплату налогов на недвижимость и неоплату коммунальных услуг, чья стоимость рванула вверх ракетой, обогнав доходы большой части работающего населения, и уж точно - доходы пенсионеров.

Весь смысл деятельности Минюста по проталкиванию своей затеи состоит сейчас в том, чтобы подготовить массовый, агрессивный рейдерский захват жилья частных лиц со стороны тех структур государства, которые распоряжаются имуществом должников, распродавая всякого рода "конфискат". Как у нас государство распоряжается "конфискатом" мы тоже знаем. Уровень коррупции в этой сфере настолько высок, что оказался признан институционально - напомним, что положения об уничтожении, а не продаже, контрабандных продуктов, конфискованных таможней, появились, в том числе и с тем обоснованием, что решительно невозможно оказалось государству контролировать, что с этими продуктами реально происходит. Мафия "конфискаторов" и "реализаторов" мгновенно разъедала коррупцией любые контрольные структуры. Конфискованные квартиры, конечно, уничтожать не будут. Их просто продадут по заниженной цене "своим" участникам аукционов.

Будет ли остановлено готовящееся людоедство? Откровенно говоря, редакция в этом не уверена.

Но мы очень хотели бы, чтобы министр юстиции Александр Коновалов практически продемонстрировал окружающим свою готовность отстаивать государственное враньё, которое продвигается его ведомством.

Александр Владимирович. Чтобы доказать, что государство не будет выкидывать должников в бомжи, а действительно даст им возможность купить себе жильё по социальной норме - не могли бы Вы лично купить где-нибудь по государственной расценке 110 рублей 83 копейки себе путёвку в санаторий, а потом доехать до места отдыха на 102 рубля 89 копеек?

Если это у Вас действительно получится - мы будем готовы принести извинения, если нет - Вам, пожалуй, следует признать, что своим законопроектом Минюст готовит массовое ограбление и последующее фактическое уничтожение граждан (БОМЖи умирают быстро), или, как было принято говорить в 1990ые годы - кидняк.

Возьмётесь доказывать, или молчаливо распишетесь в своих реальных намерениях?