 

Студенческая сходка 1 марта 1990 года в Казанском государственном университете

 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг., на волне повсеместно усиливавшихся в обществе либерально-демократических процессов, в самом большом и известном своими революционными традициями вузе столицы Татарской АССР – Казанском государственном университете (КГУ) им. В.И. Ульянова-Ленина представителями политически активной части студенчества стали выдвигаться требования реформирования системы высшего образования и создания представительных органов студенческого самоуправления.

При этом изначально они носили стихийный и «кулуарный» характер, развиваясь в общеполитическом контексте «демократизации» университетской жизни, в связи с чем были вынесены за рамки публичного дискурса и обойдены вниманием умеренно «эволюционировавших» вузовских партийной и комсомольской организаций. Однако в начале 1990 года ситуация резко изменилась, и означенные требования неожиданно оказались внесены в «повестку дня» казанского студенчества.

В феврале 1990 года в Казани начали распространяться листовки с призывом ко всем студентам города собраться 1 марта на сходку на площади перед главным зданием КГУ, подписанные студенческими представителями политической партии «Демократический Союз» (ДС) (более известной как «партия Валерии Новодворской»), анархо-синдикалистами и «радикалами».

 

 

 

Студенческая сходка 1 марта 1990 года в Казанском государственном университете

 

 

Причём, наравне с социальными и бытовыми требованиями, которые планировалось вынести на сходку (повышение стипендий, обеспечение всех студентов местами в общежитиях и т.д.), фигурировали требования «снятия» с университета имени В.И. Ульянова-Ленина и отказа от преподавания идеологизированных дисциплин, а также выражалось недоверие комсомольским и профсоюзным органам.

 

 


 

Студенческая сходка 1 марта 1990 года в Казанском государственном университете

 

 

«Друг! – Говорилось, в частности, в листовке. – Начался новый семестр, и вновь мы приступили к изучению марксистских псевдонаук (истории КПСС, марксистско-ленинской философии, политэкономии, научного коммунизма). Пусть и под другими названиями, от этих наук уже отказались студенты стран Восточной Европы и Прибалтики. Если ты не хочешь "коптеть” над этими псевдонауками ещё много предстоящих семестров, приходи на сход студентов вузов Казани! Лучше потратить два часа на сходку, чем годы на изучение и сдачу экзаменов по обанкротившейся схоластике!!!» [4, с. 3].

Политическая составляющая требований, содержащихся в листовке, вызвала отрицательную реакцию у местного партийного и комсомольского руководства, а также недоумение у казанских анархо-синдикалистов, которые заявили, что не подписывали её.

Оказалось, что категорически на удалении из названия университета имени «вождя мирового пролетариата» настаивали только представители ДС. Казанские анархисты, позиционировавшие себя тогда в качестве «Конфедерации анархо-синдикалистов» (КАС) [6, с. 7], несмотря на негативное отношение к личности В.И. Ульянова-Ленина, не считали, тем не менее, данный вопрос принципиальным.

В связи с радикальным характером требований «листовочная кампания» получила достаточно большой общественный резонанс. В этих условиях Комитет ВЛКСМ КГУ решил перехватить инициативу проведения сходки, переформатировав её в менее политизированное мероприятие, не носящее выраженного антикоммунистического содержания. Однако эти намерения не были реализованы в полной мере, так как на волне обсуждения выдвинутых в листовке требований за короткий срок стихийно сформировалась группа представителей политически активной части студенчества, взявшая на себя функции организационного комитета сходки.

Причём, в отличие от предыдущих лет, когда наибольшую активность проявляли, главным образом, студенты-физики, на этот раз большинство составили студенты-историки, сумевшие после продолжительных дискуссий чётко сформулировать задачи сходки. Желающие принять участие в её подготовке беспрепятственно собирались в главном здании КГУ – в помещении Комитета ВЛКСМ, где происходило оживлённое обсуждение актуальных вопросов развития университетской жизни. При этом «кураторство» Комитета ВЛКСМ КГУ носило по большей части номинальный характер.

 

 

Студенческая сходка 1 марта 1990 года в Казанском государственном университете

 

Наиболее заметную роль в деятельности организационного комитета сходки играли представители КАС – Герман Алёткин и Леонтий Лученко, а также «присоединившиеся» – Игорь Алексеев, Гела Васадзе и Геннадий Файнблут (все перечисленные лица являлись студентами исторического факультета КГУ). Впоследствии – в кратком историческом очерке «Альянс Казанских Анархистов» – Герман Алёткин указывал на то, что «вместе с университетским комитетом ВЛКСМ» анархисты провели «первомартовскую сходку студентов столицы РТ» [2].

«Организационный комитет или, проще будет сказано, инициативную группу, членом которой мог стать любой, кто не поленился бы зайти в комитет комсомола и включиться в обсуждение, – подчёркивалось в опубликованной через месяц после сходки статье И.Е. Алексеева и Г.И. Файнблута, – раздирали противоречия непринципиального характера. В конце концов всё-таки была определена цель сходки – создание Студенческого союза. "Зачем нужна новая структура, каков механизм её действия, каковы её основные цели?” – все эти вопросы должны были обсуждаться на сходке» [1, с. 1].

В качестве первой задачи будущего независимого Студенческого союза была определена борьба за провозглашение университетской автономии, что в полной мере соответствовало набиравшему силу движению за расширение самостоятельности КГУ. Показательно, что данное требование в то время находило поддержку у руководства университета, вузовских партийной и комсомольской организаций. Вопрос «О возможности создания автономного, самоуправляемого университета и проекте его устава» (докладчик – ректор КГУ, профессор Александр Коновалов) значился первым пунктом в повестке дня запланированного на 24 мая 1990 г. заседания Учёного совета КГУ [5, с. 2].

26 февраля 1990 года в университетской газете «Ленинец», под общим заголовком «На сходку, студенты, на сходку!», были размещены: заявление за совместной подписью «Комитет ВЛКСМ КГУ. Конфедерация анархо-синдикалистов» и объявление за подписью «Оргкомитет сходки».

В первом из них сообщалось о том, что в Комитете ВЛКСМ КГУ, с участием представителей организаций, значившихся в листовке, состоялось обсуждение вопроса «о снятии имени В.И. Ульянова-Ленина с Казанского университета», однако «консенсуса достичь не удалось». «Представитель "Демократического Союза” (ДС), – указывалось далее, – заявил, что, несмотря ни на что, они будут пытаться провести сходку с обсуждением этого вопроса. Анархо-синдикалисты были возмущены тем, что "ДС” самовольно внёс этот пункт в программу сходки и поставил под ним их подписи. Комитет ВЛКСМ КГУ заявил о недопустимости выступать от имени студенчества Казани незначительной группе лиц, именующих себя "ДС”» [9, с. 2].

Впоследствии выяснилось, что листовку «не подписали не только анархо-синдикалисты Казани и "радикалы”, но даже и весь Демсоюз» [1, с. 1].

«Мы считаем, – подчёркивалось в заявлении, – вынесение на сходку вопроса о снятии имени В.И. Ульянова-Ленина с университета провокацией как против КГУ, так и против всех демократических преобразований, происходящих сейчас в стране, и видим в этом типичную тактику "ДС” привлечь к себе внимание любыми, в основном скандальными, средствами. Кому выгодно сегодня в очередной раз бросить тень на университет? – Думаем, что это на руку консервативным силам нашего общества» [9, с. 2].

Вместе с этим, оргкомитетом было подтверждено намерение провести сходку в намеченные сроки. «1 марта 1990 года в 13.00, – сообщалось в объявлении, – перед главным зданием КГУ состоится Сходка студентов университета. Основная цель Сходки: создание Студенческого Союза, который ставит перед собой следующие задачи:

 

1. Добиваться полной автономии университета.

2. Защита интересов и прав студентов.

3. Реорганизация учебного процесса и деполитизация образования.

4. Свобода и равноправие всех общественных организаций университета» [9, с. 2].

 

Вместе с тем, в СМИ продолжали распространяться слухи о деструктивном характере будущей сходки. Масла в огонь подлила опубликованная 27 февраля 1990 года в печатном органе Татарского обкома КПСС, Верховного Совета и Совета Министров ТАССР газете «Советская Татария» статья под названием «Предисловие к митингу, или Не хотим учиться?», автором которой являлся студент 2-го курса исторического факультета КГУ, кандидат в члены КПСС И.П. Ильин, зарегистрированный кандидатом в народные депутаты Казанского городского Совета по избирательному округу № 26 [12, с. 2].

Не обращая внимания на существенную коррекцию задач сходки (либо ничего не зная об этом), он с прокоммунистических позиций раскритиковал содержание уже опротестованной листовки, обвинив «организаторов сходки» в том, что они «хотят добиться удовлетворения своих амбиций, играя на страстях подогретой эмоциями толпы» [4, с. 3].

Одновременно до членов организационного комитета дошла информация о том, что сотрудники госбезопасности подбивают рабочих казанских оборонных предприятий проучить «зажравшихся студентов». Чтобы предотвратить массовое избиение участников сходки и разъяснить её истинные задачи, члены организационного комитета (И.Е. Алексеев, Г.Н. Алёткин, Г.А. Васадзе и Л. Лученко) посетили редакцию газеты «Вечерняя Казань», попросив опубликовать разъяснение по данному вопросу и обращение к рабочим и интеллигенции.

28 февраля 1990 года в «Вечерней Казани» была помещена небольшая заметка под названием «Поговорим о правах студенчества», в которой со слов Л. Лученко разъяснялось: «Слухи об экстремистских устремлениях студентов КГУ, которые собираются якобы провести антиленинскую сходку, требовать снятия имени В.И. Ленина с фронтона университета, совершенно не соответствуют действительности» [11, с. 1]. При этом он заявил «со всей определённостью» о раскритикованной И.П. Ильиным листовке, что «эта и подобные ей листовки никакого отношения к оргкомитету и к целям завтрашней сходки не имеют, такие слухи и толки носят явно провокационный характер».

«Хочу напомнить, что сходка – традиционный для казанского студенчества способ решения своих проблем, – подчеркнул Леонтий Лученко. – Вот и завтра мы соберёмся, чтобы обсудить давно требующие разрешения вопросы студенческой жизни. Основная цель сходки – создание в Казани студенческого союза. Хотим добиваться с помощью этого союза: а) полной автономии университета; б) защиты интересов и прав студентов; в) реорганизации учебного процесса, деидеологизации образования; г) свободы и равноправия для всех общественно-политических организаций студентов» [11, с. 1].

При этом обращение к рабочим и интеллигенции в «Вечерней Казани» по неизвестным причинам помещено так и не было.

Большое внимание организационный комитет сходки уделял подготовке агитационных материалов. Всего были изготовлены (главным образом, на обратной стороне афиш и объявлений) и размещены во всех учебных зданиях университета 13 рукописных плакатов-объявлений разного формата, в том числе, 2 – на татарском языке. Авторами текстов восьми из них (в том числе, переведённых на татарский язык) являлись И.Е. Алексеев, Г.А. Васадзе, Г.И. Файнблут, двух – Г.Н. Алёткин, авторы остальных – не установлены.

Известно содержание нескольких плакатов-объявлений:

 

Студенческая сходка 1 марта 1990 года в Казанском государственном университете

 

– «Брат студент!!! Не будь пятой колонной тоталитаризма! Если тебе не безразлично, что будет со страной, если ты ещё имеешь свой голос – выйди на площадь! 1 марта – все на сходку! Оргком. […]» [14, с. 2] (автор текста – И.Е. Алексеев);

– «Студент, 1 марта – сходка!!! Не дать превратиться ей в очередной пустой трёп – в твоих силах! Долой праздных болтунов и конъюнктурщиков! Помни о том, что сходка – единственный шанс изменить жизнь университета! Твоё личное участие, твои конкретные предложения – гарантия её успеха! Оргкомитет сходки» (автор текста – И.Е. Алексеев);

– «Брат! Студент. Хватит сидеть по углам! Наша судьба в наших руках. Дядя за нас не сделает! Братва. 1 марта 13.00 у гл[авного] зд[ания]. Все на сходку. КАС» (автор текста – Г.Н. Алёткин);

– «Братья! Студенты. Сегодня или никогда!!! Если вам надоело заучивание мёртвых догм, если вас ещё не свёл с ума дубизм военки, если вам не наплевать на своё будущее – выходите на сходку! /1 марта в 13.00/. Оргкомитет» (автор текста – И.Е. Алексеев).

На саму сходку её участники принесли самодельный транспарант с надписью: «Своим обучением здесь мы умеем гордиться, а смеем ли мы рты открывать и имѣть свои лица?!», а также плакат следующего содержания: «Друзья! Дуслар! Кто нам поможет, кроме нас самих? Мы хотим взять свою судьбу в свои руки. Ты с нами?» [3, с. 1.; 7, с. 1.; 14, с. 2.].

Часть размещённых на плакатах-объявлениях лозунгов вызвала неоднозначную реакцию. Так, например, некоторые преподаватели военной кафедры расценили как личное оскорбление призыв «Долой дубизм военки!», а на факультете татарской филологии было демонстративно сорвано объявление на татарском языке, написанное с ошибками.

Как и планировалось, сходка прошла 1 марта 1990 года на площади перед главным зданием КГУ («сковородке»), собрав около двухсот человек.

При этом численность её участников, как и представительство вузов, оказались значительно меньшими, чем ожидалось. «Оргкомитет сходки был настроен явно на большее, тем более что и вопросы, выносимые на обсуждение, давно у многих на устах, – констатировал по "горячим следам” журналист А.В. Гоголев, который сам принимал участие в работе организационного комитета. – К сожалению, подвели аппаратура и погода: почти всё, о чём говорилось, так и осталось в воздухе, доходя до собравшихся в непонятно-усечённой форме» [3, с. 1]. В дальнейшем имели место разговоры о том, что в целях срыва сходки звукоусиливающаяся аппаратура намеренно была расставлена таким образом, чтобы в задних рядах не было слышно выступающих.

Тем не менее, желающих высказаться оказалось достаточно много, так как, по словам того же А.В. Гоголева, «речь шла о серьёзных вещах». «Тон задавали студенты-историки, – уточнял журналист. – В выступлениях и Л. Лученко, и Г. Васадзе, и А. Федосеева прослеживалась основная мысль: добиваться полной автономии университета и создания независимого студенческого союза. Упор делался на инициативу "снизу”, на поддержку высказанных предложений студенчеством университета» [3, с. 1].

Вслед за этим перед собравшимися выступили также секретарь Комитета ВЛКСМ КГУ Г.С. Спирчагов и секретарь парткома КГУ Р.А. Шайхиев (оба – преподаватели-историки).

Г.С. Спирчагов (являвшийся кандидатом в народные депутаты ТАССР по Товарищескому избирательному округу № 8) полностью согласился с лозунгом об автономии университета, предложив также поддержать обращение митинга 25 февраля 1990 года и «Демократической платформы КПСС».

Р.А. Шайхиев в своём выступлении заявил о поддержке парткомом предложений об автономизации университета, деполитизации образования и кардинальной реформе кафедр общественных наук, а также высказался за создание в КГУ студенческого парламента с представительством всех университетских студенческих общественных организаций [3, с. 1].

В опубликованном с заметным опозданием – 21 апреля 1990 года – в печатном органе ЦК ВЛКСМ газете «Комсомольская правда» коротком сообщении говорилось: «Недавно комитет ВЛКСМ совместно с анархо-синдикалистами и представителями других политических течений молодёжи провели сходку у памятника студенту Ульянову. Ораторы требовали равенства различных политических организаций, создания студенческого парламента. Партком КГУ поддержал основные требования участников сходки» [7, с. 1].

Несмотря на ненастную погоду, на протяжении всей сходки площадь перед главным зданием была заполнена студентами. «Холодный ветер, – писал А.В. Гоголев, – хлестал в лицо, поэтому внешняя часть образовавшегося людского полукруга всё время численно и качественно менялась. Новые подходили, увидев на "сковородке” толпу, и через некоторое время уходили, уступая место другим новым…» [3, с. 1].

Была зачитана и принята «с голоса» резолюция сходки, провозглашавшая создание Студенческого союза, который должен добиваться «автономии университета, перехода на рейтинговую и блочную систему образования, реорганизации кафедр общественных наук и отмены в настоящем семестре на всех факультетах, кроме исторического, зачётов и экзаменов по общественным наукам, факультативности обучения на военной кафедре, равноправия всех общественных организаций в университете» [14, с. 2].

В целом подготовка и проведение сходки нашли заметное отражение в казанской прессе, хотя помещённые в ней материалы и не отличались разнообразием. Как и следовало ожидать, в большей мере на это событие откликнулся университетский «Ленинец», единичные заметки были помещены в газетах «Вечерняя Казань», «Комсомолец Татарии» и «Советская Татария». Несколько раз «мельком» казанская сходка была упомянута в «Комсомольской правде» [7, с. 1.; 10, с. 1–2].

При этом многие материалы носили скептический и откровенно критический характер. Так, например, И.П. Ильин в статье «Послесловие к митингу» заявил, что «студенты ломились в открытую дверь», выразив уверенность в том, что «большинство пунктов итоговой резолюции сходки можно было бы решить без помощи мегафонов». «Негативная сторона митинга, – утверждал он, – заключается в том, что массы дозированы очередной порцией опиума: вот создадим Студенческий Союз и заживём счастливо» [11, с. 1].

Журналист Д. Шагиахметова в статье «Все на сходку! А зачем?» писала: «Ожидалось событие интересное и незаурядное. А что же состоялось? Увы, довольно заурядное мероприятие, ничем другим, помимо промоченных ног и схваченного насморка, в памяти не отметившееся» [14, с. 2].

«Обмена мнениями, – отмечал А.В. Гоголев в статье "Лица, лозунги и… погода”, – увы, не состоялось. Означает ли это, что студенческий союз вовсе и не нужен нашим студентам и что они далеки от вопросов реорганизации учебного процесса в университете, – сомневаюсь. Попросту не надо было, наверное, спешить со сходкой, а обсудить поднятые проблемы каждый на своём факультете и лишь затем собираться всем вместе» [3, с. 1].

Попытка дать объективную оценку итогам сходки была предпринята И.Е. Алексеевым и Г.И. Файнблутом в статье «Не Бог, не царь, и не герой…». «Итак, – констатировалось в ней, – проблем, которые необходимо было решать, накопилось более чем достаточно и говорить о беспричинности сходки попросту глупо. Другое дело – вопрос о том, было ли студенчество подготовлено к этому событию, осознало ли оно до конца, чего требует и каков механизм выполнения этих требований. И на этот вопрос прошедшая сходка дала определённо однозначный ответ: "Нет!”» [1, с. 1].

 

Студенческая сходка 1 марта 1990 года в Казанском государственном университете

 

 

При этом в статье подчёркивалось, что, несмотря на изначально спровоцированный характер сходки, информационные нападки на её организаторов, низкую общественно-политическую активность большинства студентов и технические проблемы, «всё-таки сходка состоялась, идея создания независимого Студенческого союза ею одобрена». «Советскому студенту нужен свой профессиональный орган, – резюмировали авторы статьи, – именно свой, а не навязанный сверху, не мертворождённый, огосударствленный профсоюз, а студенческая "Солидарность”, способная отстаивать достоинство каждого, открыто, решительно, а не прозябать в позе просителя у парадного подъезда. И создать этот орган должны именно студенты, а "не царь, не Бог и не герой”. Сами, снизу…» [1, с. 1].

Однако студентам Казанского государственного университета так и не удалось достичь поставленной цели. Попытки развить в нужном направлении идею создания Студенческого союза и добиться решения поставленных задач наткнулись на инертность основной массы студенчества и нежелание большинства представителей инициативного «ядра» заниматься "рутинной" организационной работой, предполагающей, помимо прочего, поиск компромиссов и отказ от радикальных политических лозунгов.

22 апреля 1990 года – в день рождения В.И. Ульянова-Ленина – один из членов организационного комитета сходки Герман Алёткин возложил к его памятнику на площади Свободы в Казани венок из колючей проволоки, чем в известной мере дезавуировал прежние заверения местных анархо-синдикалистов о непричастности к «провокационным» заявлениям в отношении «вождя мирового пролетариата».

Между тем, на базе организационного комитета сходки была создана «Инициативная Группа Союза Студентов» (ИГСС) КГУ, представители которой собирались по субботам в помещении Комитета ВЛКСМ КГУ.

Откликнувшись на призыв студентов Гарвардского университета (США), предложивших в память событий 1989 года на площади Тяньанмынь (Тяньанмэнь) в Пекине (Китай) отмечать 13 мая как день памяти жертв борьбы за демократию и солидарности с её борцами, ИГСС объявила о намерении провести на площади перед главным зданием КГУ митинг («сходку-субботник») в знак солидарности с китайскими студентами. Предполагалось также по его окончании посадить 13 деревьев, «заложив тем самым в городе Казани Аллею дружбы студентов всего мира». Координатором проведения митинга выступил Леонтий Лученко.

В начале мая 1990 года тиражом 1,5 тысячи экземпляров был издан первый номер печатного органа ИГСС – газеты листовочного формата «Казанский университет» под редакцией члена ИГСС и Комитета ВЛКСМ КГУ Д. Куницы, в котором содержались призывы к студентам выйти на митинг. Помимо этого, в заметках Г.И. Файнблута «Это нужно не мёртвым...» и Д. Куницы «Студенческий союз КГУ» вновь указывалось на необходимость «образовать настоящий студенческий союз», который позиционировался «как орган самоуправления и борьбы» [13, с. 1] и «шанс реализовать себя в общественной жизни» [8, с. 2].

Однако прошедший 13 мая 1990 года митинг собрал всего около 30 человек, а объявленная на нём однодневная голодовка солидарности с китайскими студентами, на которую решились четыре человека, завершилась уже к вечеру.

После этого активность в части создания Студенческого союза начала быстро затухать и вскоре окончательно сошла на нет. Несмотря на заявления руководства парткома и Комитета ВЛКСМ КГУ, не был воплощён в жизнь и проект университетской автономии.

 

 

Примечания:


 

1. Алексеев И., Файнблут Г. «Не Бог, не царь, и не герой…» // Ленинец. – 1990. – № 12 (2 апреля). – С. 1.

2. Алёткин Г. Альянс Казанских Анархистов [Электронный ресурс] // Архивные страницы сайта «Ярославский Анархист»: сайт. – URL: http://yar.anarhist.org/library/history/h_mod_03.htm(дата обращения: 3.10.2016)

3. Гоголев А. Лица, лозунги и… погода // Ленинец. – 1990. – № 9 (12 марта). – С. 1.

4. Ильин И. Предисловие к митингу, или Не хотим учиться? // Советская Татария. – 1990. – № 49 (27 февраля). – С. 3.

5. Ильин И. Послесловие к митингу // Ленинец. – 1990. – № 9 (12 марта). – С. 2.

6. Ильина Л. Под чёрно-зелёным флагом входят в нашу жизнь анархисты // Комсомолец Татарии. – 1990. – № 19 (13 мая). – С. 7.

7. Казань. Университет // Комсомольская правда. – 1990. – № 93 (21 апреля). – С. 1.

8. Куница Д. Студенческий союз КГУ // Казанский университет. – 1990. – № 1 (май). – С. 2.

9. На сходку, студенты, на сходку! // Ленинец. – 1990. – № 7 (26 февраля). – С. 2.

10. Панкратов А. Голодающий в Поволжье // Комсомольская правда. – 1990. – № 131 (7 июня). – С. 1 – 2.

11. Поговорим о правах студенчества // Вечерняя Казань. – 1990. – № 49 (28 февраля). – С. 1.

12. Сообщение городской избирательной комиссии // Вечерняя Казань. – 1990. – № 17 (22 января). – С. 2.

13. Файнблут Г.И. Это нужно не мёртвым… // Казанский университет. – 1990. – № 1 (май). – С. 1.

14. Шагиахметова Д. Все – на сходку! А зачем? // Комсомолец Татарии. – 1990. – № 9 (4 марта). – С. 2.


 

 

Опубликовано: Алексеев И.Е. Студенческая сходка 1 марта 1990 года в Казанском государственном университете – нереализованная попытка провозглашения университетской автономии и создания независимого студенческого союза // Проблемы истории и культуры Волго-Уральского региона и Евразии. – Выпуск 6. Проблемы региональной истории и музейно-краеведческая работа. Сборник научных трудов/ Под редакцией А.А.Бурханова. – Казань, 2017 (2016). – С. 53–57.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Русская православная церковь переходит в наступление
» Скончался бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе
» Памяти Хуана Хосе Линца
» Суд продлил арест Леониду Хабарову
» Русский центр открыли во Вьетнаме
Материал недели
Кубинская сказка

Кубинская сказка

Публикации
Гипс снимают, Трамп отступает!

Гипс снимают, Трамп отступает!

Облик грядущего. Транспорт

Облик грядущего. Транспорт

Российское казачество в операции по воссоединению Крыма

Российское казачество в операции по воссоединению Крыма

В Сибири чиновник сводит счеты с гражданским активистом

В Сибири чиновник сводит счеты с гражданским активистом

Облик грядущего. Электричество, роботы, новые деньги (2)

Облик грядущего. Электричество, роботы, новые деньги (2)

Битва за русских

Битва за русских

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Сергей Собянин Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Конфигурация российской власти. Продолжение

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

Студенческая сходка 1 марта 1990 года в Казанском государственном университете

«Зенит-Арена» продолжает бить антирекорды и опустошать бюджет РФ

  • 15:30
  • 381

Исаакиевский собор может быть передан РПЦ уже в этом году

  • 10:05
  • 366
Гипс снимают, Трамп отступает!

Гипс снимают, Трамп отступает!

Ехали медведи,.. на экологически чистом, не создающем пробок и полезном для здоровья транспорте

  • 20:25
  • 915
Облик грядущего. Транспорт

Облик грядущего. Транспорт

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru