 

Исакиевский собор морально готовится к передаче в ведение РПЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Руководство музея «Исаакиевский собор» вполне серьёзно отнеслось к появившемуся в издании «Фонтанка» утверждении о том, что городская администрация планирует до конца 2017 года передать собор РПЦ. Хотя сообщение Фонтанки официально не подтверждено, оно приступило к изучению этого вопроса.
 
Дирекция музея пытается посчитать, во сколько государству обойдется его переход в ведение РПЦ. По словам директора музея Николая Бурова, процесс передачи может затянуться из-за множества предметов музейного фонда, с которыми вообще не понятно, что делать. 
 
Он подчеркнул, что предметы, которые относятся к государственному музейному фонду не позволят передать собор так быстро. Буров сослался аналогичную историю с передачей Сампсониевского собора, где был 141 такой предмет, — для его передачи РПЦ в 2016 году потребовалось полтора года. Буров уточнил, что в случае с Исаакиевским собором речь идет о тысячах предметов. «Это очень затратно и занудно. Как это будут делать, я пока не представляю», — сообщил он.
 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Исаакиевский собор может быть передан РПЦ уже в этом году
» Сельскохозяйственная и медицинская академии пытаются "выскочить из реформы"
» Неизвестные разбили окно музея Набокова бутылкой с цитатой из Ветхого завета
» Президент Украины хочет создавать Музей советской оккупации
» Открылся Всемирный русский народный собор
Материал недели
Кубинская сказка

Кубинская сказка

Публикации
Через ПЕН-колоду

Через ПЕН-колоду

Гипс снимают, Трамп отступает!

Гипс снимают, Трамп отступает!

Облик грядущего. Транспорт

Облик грядущего. Транспорт

Российское казачество в операции по воссоединению Крыма

Российское казачество в операции по воссоединению Крыма

В Сибири чиновник сводит счеты с гражданским активистом

В Сибири чиновник сводит счеты с гражданским активистом

Облик грядущего. Электричество, роботы, новые деньги (2)

Облик грядущего. Электричество, роботы, новые деньги (2)

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Сергей Собянин Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Конфигурация российской власти. Продолжение

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

Через ПЕН-колоду

Через ПЕН-колоду

Правительство России продолжает внедрение бессмысленных систем учёта

  • 08:46
  • 620

Губернатор Калужской области указал на то, что в результате политики Минфина упало число регионов-доноров

  • 07:54
  • 241

Минюст продолжает настаивать на том, чтобы выгонять людей на мороз

  • 06:56
  • 208

Студенческая сходка 1 марта 1990 года в Казанском государственном университете

Исакиевский собор морально готовится к передаче в ведение РПЦ

  • 11:20
  • 298
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru