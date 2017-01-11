Исакиевский собор морально готовится к передаче в ведение РПЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Руководство музея «Исаакиевский собор» вполне серьёзно отнеслось к появившемуся в издании «Фонтанка» утверждении о том, что городская администрация планирует до конца 2017 года передать собор РПЦ. Хотя сообщение Фонтанки официально не подтверждено, оно приступило к изучению этого вопроса.





Дирекция музея пытается посчитать, во сколько государству обойдется его переход в ведение РПЦ. По словам директора музея Николая Бурова, процесс передачи может затянуться из-за множества предметов музейного фонда, с которыми вообще не понятно, что делать.



Он подчеркнул, что предметы, которые относятся к государственному музейному фонду не позволят передать собор так быстро. Буров сослался аналогичную историю с передачей Сампсониевского собора, где был 141 такой предмет, — для его передачи РПЦ в 2016 году потребовалось полтора года. Буров уточнил, что в случае с Исаакиевским собором речь идет о тысячах предметов. «Это очень затратно и занудно. Как это будут делать, я пока не представляю», — сообщил он.

