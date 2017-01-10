«Зенит-Арена» продолжает бить антирекорды и опустошать бюджет РФ

Комитет по строительству Санкт-Петербурга выделил дополнительные 2,078 млрд рублей ОАО «Метрострой» для того, чтобы «достроить» новейший стадион «Крестовский»
(«Зенит-Арена»). На портале госзакупок размещена смета на 1,34 млрд рублей, которые власти собираются направить на строительно-монтажные работы, 504 млн рублей - на покупку оборудования, мебели и инвентаря, 228 млн рублей - на прочие (!) расходы. Об этом сообщает газета «Фонтанка».
Финансы потратят на обустройство зоны контроля доступа стадиона, оправдываются чиновники в Смольном. А также на приспособление арены к Кубку Конфедераций и Чемпионату мира 2018 года
. Работы должны завершить до конца марта 2017 года.
20 декабря комитет уже заключил с «Метростроем» аналогичный контракт на доделку арены на сумму еще 1 млрд рублей. Однако, по заверениям чиновников, общая смета стройки не изменилась. Это по-прежнему 42 млрд рублей. Как говорят чиновники, вернуть дополнительно потраченные средства планируется позже, взыскав их с бывшего генподрядчика «Трансстрой» через суд.
Напомним читателям, что 29 декабря стадион был официально сдан властями Петербурга в эксплуатацию. Как заявил вице-губернатор Игорь Албин, стройку разбили на две части. Основные работы сдали, а доделки будут вестись до 31 марта 2017-го. Какими будут очередные траты, и что еще придется достраивать, докупать и переделывать, пока не сообщается.
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