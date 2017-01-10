К последнему докладу о "русских, взломавших выборы"

То есть хакеры уже не актуальны.

Настоящая проблема, оказывается, в том что грязная и лживая машина российской пропаганды с лицом Марго Симоньян жестоко уничтожила честный, этичный и объективный CNN у него же дома.

Трахнула, убила, и снова трахнула уже мертвого, чтобы живые помнили и боялись.