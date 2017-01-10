 

К последнему докладу о "русских, взломавших выборы"

То есть хакеры уже не актуальны.

Настоящая проблема, оказывается, в том что грязная и лживая машина российской пропаганды с лицом Марго Симоньян жестоко уничтожила честный, этичный и объективный CNN у него же дома.

 

Трахнула, убила, и снова трахнула уже мертвого, чтобы живые помнили и боялись.

 

Вот это я понимаю - женская доминация. И даже в каком-то смысле Girl Power.

 

Хиллари Хьюовна, ваш феминизм - говно, вы ничего не понимаете в феминизме. NOW YOU MEET THE REAL PUSSY RIOT.

 

А по поводу вашей горькой боли о вражеских fakenews все уже сказано.


Опомнитесь и верните хакеров, они конечно тоже были изрядная клоунада - но теперь эта клоунада в голом виде, в полночь и на кладбище. Не столько уже весело, сколько откровенно тревожно - за ваше душевное здоровье, в первую очередь.

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