 

Исаакиевский собор может быть передан РПЦ уже в этом году

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге может в ближайшее время перейти в ведение РПЦ. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на чиновников городской администрации, окончательное решение по данному вопросу уже принято, и теперь лишь вопрос времени, когда губернатор Георгий Полтавченко его озвучит.

В свою очередь директор собора Николай Буров заявил агентству «Росбалт», что информацию о передаче собора «можно рассматривать как слухи, но эти слухи небезосновательны». Так, по его словам, согласно одному из слухов, распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ уже подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Напомним читателям, что в 2015 году Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к правительству города с просьбой передать ей Исаакиевский собор, однако городские власти приняли решение оставить храм в оперативном управлении СПб ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» мотивировав это тем, что учреждение приносит городу прибыль.

РПЦ не устроило такое решение, и в апреле 2016 года митрополит Варсонофий обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву со ссылкой на федеральный закон о церковной реституции с просьбой вернуть РПЦ уже не только Исаакиевский собор, но и Спас на Крови и даже часть здания Смольного монастыря, в том крыле, где расположены факультеты СПбГУ. Письмо было также отправлено профильным министрам и губернатору Георгию Полтавченко.

В конце 2016 года в некоторых СМИ появилась информация со ссылкой на источники в Смольном о том, что губернатор Георгий Полтавченко в ближайшее время передаст Исаакиевский собор РПЦ. 9 января 2017 года депутат Законодательного собрания Максим Резник направил губернатору Петербурга Георгию Полтавченко запрос с требованием сформулировать официальную позицию администрации по вопросу возможной передачи Исаакиевского собора в ведение церкви.

АПН следит за развитием событий.
 
 
теги: Коррупция РПЦ
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