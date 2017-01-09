Ехали медведи,.. на экологически чистом, не создающем пробок и полезном для здоровья транспорте

МОСКВА. В снегах велопарад. Ликуют пешеходы. В мороз и ветер - не они главные пострадавшие. И даже не велосипедисты, из озорного упрямства (или на основе каких-то личных договорённостей) бросившиеся грудью прикрывать мэрию от холода.

Главные пострадавшие - даже не мэрские чиновники, провалившие всякие общественные представления о своей вменяемости ниже пола.

Пострадали горожане, в очередной раз убедившись, что мэрия занята баловством и организацией хэппинингов вместо выполнения своей работы.

Ни один митинг против расширения системы платных парковок в Москве не был, в нарушение закона, мэрией согласован.

Более того, антиконституционным образом мэрия ограничила право федеральных депутатов Госдумы проводить на улице встречи со своими избирателями.

А что вместо этого?

А вместо этого - вот Вам, дорогие москвичи, цирк на льду!

То есть с одной стороны - велосипедисты - взрослые, вменяемые люди. Имеют право покупать себе алкоголь, табачные изделия и заниматься сексом. Их право ездить по Москве на велике по снегу тоже было бы глупо ограничивать. С другой стороны - именно ради горстки этих ролевиков-любителей мэрия перекрывает в центре движение, проводит целый комплекс рекламных мероприятий....

Зачем? На что потрачены эти деньги?...

Ответ на это, на самом деле довольно прост. Деньги - не "эти". Потрачены намного большие суммы на найм мошенников-консультантов, которые делают вид, что они "урбанисты". Результаты консалтинга мы, собственно говоря, прекрасным образом видим на лице города.

То они там наконсультируют переложить плиткой весь центр Москвы, но забудут про ливневую канализацию, то придумают неработающие лифты и подъёмники для инвалидов, для пользования которыми нужно звонить в диспетчерскую и ждать пока специалист доберётся до места событий общественным транспортом.



Идей много. Ума только нет, чтобы хотя бы видимость приличий сохранить.



Вот и велодорожки придумали прокладывать в городе, в котором больше половины времени года на велосипеде ездить ну просто нельзя.

У нас тут снега, знаете. Иногда даже льды. Холодно. Хипстеры вымерзают. Но консалтерам пофиг, им лишь бы отписаться.



И мэрии невозможно назвать своих консалтеров некомпетентными жуликами. Иначе кем прикажете назвать тех, кого жулики консультируют? То ли лохами, то ли соучастниками большого, миллиардного попила бюджетных средств, затраченных якобы на написание бессмысленных бумажек.

Поэтому им - и Ликсутову и его сослуживцам приходится придумывать всякого рода безумную активность, чтобы доказать - не зря, не зря тратили десятки миллионов долларов на внедрение в Москве велосипедизма. Вот, видите - даже в снег и в буран находятся энтузазисты.

Смешно и уныло смотреть, как наёмные блоггеры пытаются пристегнуть в этой странной затее чуть ли не геополитику. Мол, Россия показала всему миру! Да, показала, что в её столице чиновники нанимают для консалтинга каких-то откровенных разводил, не желающих в своих "универсальных рецептах" сделать хотя бы маленькую поправку на наш климат.



Мы Вас уверяем, господа. С Вашим PR-ресурсом Вы и на парад нудистов в двадцатиградусный мороз найдёте немало желающих-идиотов.

Но провал программы велодорожизации московских улиц это не прикроет ну совершенно никак.

Безумие прикрыть невозможно. А Вы, извините за прямоту, уже просто берёте и демонстрируете свою откровенную деловую невменяемость. От того, что Вы единоразово загоните в центр Москвы посередине зимы пару сотен фриков, ситуация с тем, что зимой на велосипеде ездить по Москве нельзя, опасно и для здоровья и для жизни не изменится. Тут скользко, резина может не удержать сцепления. Тут холодно. Не сезон короче. Хотите спорить - подайте пример. Не поверим в реалистичность этого бреда ранее, чем господин Ликсутов прокатается хотя бы сезон на работу таким способом. Впрочем... даже после этого, наверное не поверим.



Если уж мэрии так остро понадобилось в рамках борьбы с пробками предложить москвичам экологически чистый, не создающем заторов и полезном для здоровья транспорте - ну проложите, что ли, лыжню. Киньте клич - мол, все на лыжи, на работу, на отдых. А вы лыжные трассы только год от года уменьшаете, занимаясь постепенной застройкой парковых зон.

К тому же, лыжи, в отличие от велосипеда - явление всесезонное.

И летние фрики на лыжах выглядят и бодрее и веселее, чем зимние на велосипедах.