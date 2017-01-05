Забавно читать в рецензиях по поводу очередного эпического кина "Викинг" (кстати, а не валяется ли где пиратка - после всего прочитанного, я, как честный человек, просто пожлоблюсь платить за это, тем более, что вроде бы уже заплатил) - что мол, невинно оскорблено наше родное исконно-посконное язычество, злобный поклеп на жрецов родного Перуна-понимаешь.

Угу, Перуна. Это которого Владимир несколько ранее попытался впарить народу в ходе своей собственной первой религиозной реформы. Потому как Перун это все равно что любимец наемной дружинной братвы Тор - двух так сказать, зайцев одним махом.