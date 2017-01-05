Забавно читать в рецензиях по поводу очередного эпического кина "Викинг" (кстати, а не валяется ли где пиратка - после всего прочитанного, я, как честный человек, просто пожлоблюсь платить за это, тем более, что вроде бы уже заплатил) - что мол, невинно оскорблено наше родное исконно-посконное язычество, злобный поклеп на жрецов родного Перуна-понимаешь.
Угу, Перуна. Это которого Владимир несколько ранее попытался впарить народу в ходе своей собственной первой религиозной реформы. Потому как Перун это все равно что любимец наемной дружинной братвы Тор - двух так сказать, зайцев одним махом.
Это вместо более понятного и ценимого в народе "скотьего бога" Велеса, Ярилы-Дажьбога, лешего в лесу, русалки-нимфы в реке/на дереве, кикиморы в болоте и "дедов" в домовине - такая избушка на....правильно, четырех столбах, костями покойницкими набитая, каменных баб-рожаниц - и всего остального действительно более или менее посконного.
Вот, теперь отстегивай еще и в пользу княжеского дружбана-Перуна что-то далеко в хозяйстве небесполезное.
Как известно, данная реформа тогда еще несвятого Владимира в целом провалилась - и народец при случае не без удовольствия спихнул усатый болван Перуна в днепровскую воду, с глаз подальше
Но мы оскорблены, да. За Тора ответите, угумс.