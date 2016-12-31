 

В Сибири чиновник сводит счеты с гражданским активистом

Мэр Братского района Иркутской области Баловнев судится с правоохранителями за то, что те не возбудили уголовное дело против  гражданского активиста, отстаивающего интересы замерзающей Вихоревки.


Свое начало эта предновогодняя история берет аж в январе 2016 году. Тогда в небольшом городке Вихоревке, что расположен в северной части Иркутской области, начала возникать непонятная ситуация, грозящая срывом отопительного сезона. Городская котельная начала давать сбои, а жители стали замерзать в своих квартирах. Под угрозой оказалось отопление целого города.


С горем пополам вихоревчане и их власти дотянули до весны, а там и лета. Но ситуация вокруг котельной настораживала жителей все больше, с этим они обращались к представителю общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Андрею Царенко. Он видел, что в Вихоревке складывалась неблагополучная картина, грозящая настоящим коллапсом в новом отопительном сезоне, и обратился в администрацию района с просьбой внимательнее отнестись к проблеме. Но власти не захотели его слушать.


Оказавшись ровно посередине между отчаявшимся населением и равнодушными чиновниками, он принял решение привлечь к проблеме внимание широких масс. И выступил в пикете против мэра Братского района с плакатом «Вихоревка замерзла. Мэр Баловнев бездействовал».


Такое содержание транспаранта возмутило чиновника не на шутку. Глава района обвинил Царенко и остальных пикетчиков в распространении ложных сведений, или клевете. На Андрея пытались завести уголовное дело. Однако лейтенант попался честный.


Анализируя материалы проверки органа дознания, он пришел к выводу, что пикетчик Царенко выразил свое субъективное мнение, при этом не преследовал умысла распространить заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. И отказал в возбуждении уголовного дела.


Но это не остановило Баловнева. Под Новый год чиновник попытался обжаловать в суде отказ в возбуждении уголовного дела. И это после того, как срыв отопительного сезона в Вихоревке все же случился, в самый разгар холодов. В то время, когда вихоревчане все еще пытаются отогреться в своих промерзших домах, с ужасом вспоминая начало текущего отопительного сезона, да и теперь не испытывая особой уверенности, что подача отопления не будет снова нарушена.


Баловнев упорно пытается наказать Царенко за то, что он желал предупредить бедовую и в чем  то абсурдную ситуацию. Ведь так до конца остается непонятным, почему её довели до того, что в пострадавших оказались жители целого города. Кстати, красноречиво подтверждает позицию Царенко и комментарий по поводу Вихоревки Андрея Чибиса, заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, данный Братской Студии Телевидения 19.12.2016 года:


"К сожалению, послушав вчера глав муниципалитетов, и муниципального района, и главу администрации Вихоревки, мне стало стыдно за этих людей. Я вам честно скажу. Эти люди, занимаясь проблемами до этого более двух лет, полтора месяца в режиме чрезвычайной ситуации, выглядели вчера бледно, не могли ответить ни на один конкретный чёткий вопрос. Это безобразие! Я надеюсь, что руководство области примет все необходимые меры организационные по привлечению к ответственности таких людей", - говорит Андрей Чибис, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.


Стыдно – ключевое слово в этой истории. Особенно если учесть, что единственным в судебном споре доводом по поводу своего «бездействия» по решению проблем с отоплением в Вихоревке мэр Баловнев приводит документы 2015 года.


«Баловнев  опровергает факт бездействия заседанием по ЧС, проведенном в 2015 году, а я, выражая свою субъективную точку зрения, основывался на материалах СМИ в 2016 году и обращениях жителей ко мне как к представителю общественного фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль»,— комментирует повторные обвинения мэра Баловнева в свой адрес Андрей Царенко. — Считаю, что Баловнев — это второе ответственное лицо после мэра Вихоревке за происходящее в этом городе».


На заседание суда, которое состоялось 26 декабря, были приглашены все СМИ Братского района и Иркутской области, однако, проблеме не дали огласки. Но суд не принял сторону чиновника.


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