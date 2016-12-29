История: возвращение к средневековью?

Почему гибли и гибнут народы и цивилизации? Люди наблюдали такие ситуации из тысячелетия в тысячелетие. И накопили массу объяснений: рациональных, мистических, моралистических и пр.

Причины исчезновения государств и народов были кратко описаны С. Резниченко:

1. Разные группы народа или жители страны решили, что они слишком разные. И расстались друг с другом. Причём одни группы могли быстро погибнуть, а другие - стать чем-то грандиозным.

2. В некоем государстве или этносе очень долго боролись за порядок и единообразие. И добились успеха в этом. Не осталось никаких альтернативных стилей поведения, никаких бунтовщиков. А тут появился новый вызов существованию народа. На который надо было отвечать по -новому.

3. Вызов, природный или человеческий, оказался просто слишком сильным и опасным.

4. Предыдущие три пункта могут причудливо сочетаться»[i].

Вот когда все три пункта причудливо сочетаются, и одновременно имеют место природный и человеческий вызовы – такую ситуацию можно назвать апокалипсисом (с маленькой буквы) для отдельно взятой культуры.

Например, давным-давно пишут о различных социальных причинах падения Римской империи: И хозяйственных, и военно-политических, и этнополитических, и мировоззренческих. А вот о природно-климатических начали писать сравнительно недавно…

«24 марта 536 года над континентальной Европой появилось большое облако пыли, которое на долгие 18 месяцев закрыло солнечный свет. Согласно летописям древних историков, в частности Прокопия Кесарийского, солнце в то время светило не ярче луны, а летние морозы и снег погубили весь урожай. Три года спустя аналогичная завеса пыли вновь закрыла солнце на несколько месяцев.

Естественные катастрофы привели к массовому голоду и были причиной Чумы Юстиниана, которая уничтожила треть европейцев и, вероятно, нанесла роковой удар по Римской империи. Ученые полагают, что причиной катаклизмов и падения великого государства стали несколько вершин Северной Америки и вулканы тропических широт (предположительно Тавурвур или Кракатау), выбросившие в атмосферу тонны пепла и вулканических материалов.

Новые исследования ледяных кернов и исторических записей, проведенные Британской антарктической службой, Ноттингемским университетом и еще 17 международными институтами показали, что в 535 году на нашей планете произошло апокалиптическое извержение. Еще одно случилось в 539 году. Вулканическая активность была катастрофичной для средиземноморских общин. Киссиодорус, префект Италии, написал, что страна перенесла «зиму без бурь, весну без кротости, лето без тепла»[ii].

Так же климатологи утверждают, что падение Римской империи совпало с наступлением очередного малого ледникового периода в Европе, который начался ещё раньше VI в.

Точно так же обстоит дело с причинами падения цивилизации классических майя. Долго перебирали природные, природно-хозяйственные, военно-политические, внутрисоциальные факторы. Оказалось, что в той или иной степени сработали все факторы, что и привело к падению правящих родов. И, по местным традициям, после этого надо было искать новое место поселения.

Т.е. имел место ещё один малый апокалипсис. Подобные катастрофы чаще всего происходят в переломные моменты разного рода циклов. «Согласно теории тектонических плит, земная кора состоит из относительно целостных блоков— литосферных плит, которые находятся в постоянном движении относительно друг друга. Плиты представляют собой жёсткие сегменты, которые двигаются относительно друг друга. Существует три типа их взаимного перемещения:конвергенция(схождение),дивергенция(расхождение) и сдвиговые перемещения по трансформным разломам. На разломах между тектоническими плитами могут происходить землетрясения, вулканическая активность, горообразование, образование океанских впадин»[iii]. Периодичность схождения и расхождения образуют циклы.

Так же о ритмах, действующих в геологической шкале времени, пишут: « … они действуют на протяжении очень длительных периодов, гораздо больших длительности жизни человека. Долгопериодические изменения влияют на погоду и климат на Земле, а через это и на биосферу. Климатические циклы связаны с характерными особенностями орбитальных движений Земли и Солнца, обусловленных воздействием других планет и галактик.

Выделяют следующие климатические циклы,за которые ответственность несут особенности орбитального движения Земли:

1) 26-тысячелетний цикл, обусловленный прецессией оси вращения Земли, так называемый Большой платонический год;

2) 41-тысячелетний цикл, связанный с периодом изменения угла наклона оси вращения Земли к эклиптике (большому кругу небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца);

3) 100-тысячелетний цикл, равный периоду изменения значения эксцентриситета земной орбиты.

Совместное действие этих космических факторов, их наложение, взаимное усиление приводят к долго-периодическим изменениям климата Земли. Выявлены орбитальные климатические ритмы, обусловленные совместным действием космических факторов: длительностью в 400тыс. лет; 1,2; 2,5 и 3,7млн лет, среди которых 400-тысячелетний ритм служит основной причиной долгопериодических изменений климата и эволюции органического мира. Этот ритм выявлен геологами из последовательности ледниковых событий и только потом обнаружен астрономами»[iv].

А влияние изменений климата на историю человечества трудно переоценить. Окончание последнего «большого « оледенения 15 – 14 тыс. лет назад вместе с резким потоплением вначале привело к крушению уклада жизни «охотников на мамонтов» и гибели многих людей, а затем – появлению возможности для развития земледелия и появлению высокоразвитых культур.

Сочетанием мощного воздействия как на климат и магнитосферу планеты Земля, так и непосредственно на человека энергия Солнца. Это воздействие отличается сложным сочетанием фактора повторяющихся циклов и непредсказуемости.

«Последние три цикла Солнечной активности – 21-й, 22-й и 23-й – преподнесли исследователям такую массу сведений для размышлений и столько вопросов, сколько их не было за все наблюдавшиеся предыдущие циклы.

21-й и 22-й солнечные циклы были рекордными по всем энергетическим показателям среди нечетных и четных циклов. С самого начала 23-го цикла все прогнозы, составленные на основании данных предыдущего 21-го, оказались не работающими в полной мере. Солнце вело себя совершенно непредсказуемо.

В конце 1997 года на Солнце была зарегистрирована одна весьма интенсивная вспышка. Необычность ее заключалась в следующем. При обычном ходе вспышечного процесса, даже если отделяется корональный транзиент (облако замагниченного вещества плазмы Солнца), он уходит в межпланетное пространство со скоростью около 1000 км в секунду или несколько больше. При такой скорости расчетное время его движения до орбиты Земли – 1,5-2 суток. В случае с упомянутой вспышкой Земля отреагировала через 9 часов. Через 9 часов после ухода с поверхности Солнца плазмы, испускания плазмы из коронарных дыр, начала реагировать магнитосфера Земли, ее тонкое тело.

(см. рис. 1 в Приложении)

В начале 23-го цикла были очень интенсивные антисимметричные серии вспышек. Апрельская и майская серии вспышек 1998 года начиналась с крупной протонной вспышки, потом последовали 4 рентгеновских. Августовская серия, наоборот, началась с 4-х рентгеновских вспышек, а завершилась крупной протонной вспышкой. Причем все это вызвало рекордные возмущения магнитного поля Земли.

Последние три цикла Солнечной активности – 21-й, 22-й и 23-й – преподнесли исследователям такую массу сведений для размышлений и столько вопросов, сколько их не было за все наблюдавшиеся предыдущие циклы.

Появился эффект быстродействия между Землей и Солнцем. Это совпало с началом 23-го солнечного цикла, максимум которого ожидался в 2000-2001 годах.

Одновременно с этим на поверхности Солнца начали развиваться необычные процессы, названные "торнадо на Солнце", стали наблюдаться и изучаться гелиосейсмические явления. И, наконец, 11-12 мая 1999 года Солнце прекратило корпускулярный поток со своей поверхности, и солнечный ветер уменьшился на 98% (!). Это вызвало ряд новых состояний магнитосферы Земли: исчез радиационный слой, так как граница магнитосферы "отскочила" от Земли на 380 тыс. км (вместо 50-60 тыс. км); электронный поток со стороны Солнца вызвал в Северном полушарии не только огромное полярное сияние, но и мощное рентгеновское излучение. У многих гелиофизиков возникает опасение, что Солнце может осуществить супервспышку (энергией до 1044 эрг), что приведет к ионизации всей атмосферы и пересозданию магнитосферы.

Все эти данные не одноразового характера, они регулярно регистрируются в настоящее время. Сейчас в Солнечной системе работают около 600 датчиков на космических аппаратах, которые систематически регистрируют состояние планет и межпланетных полостей. Получаемые при этом данные буквально "с колес" формируют и дополняют новую картину состояния Солнечной системы, да и самого Солнца.

Активность 23-го цикла оказалась непредсказуемой и характеризуется высокой контрастностью. Так, в 2001 году глубокое, почти полуторамесячное, спокойствие Солнца (с числами Вольфа 20-60) сменилось резким ростом активности, достигшим к границе апреля-мая максимума – за две недели произошло 11 рентгеновских вспышек, одна из которых достигла рекордной величины X22. Естественно, что подобная "очередь" этих вспышек, как средство "зачистки климата", и привела, в совокупности с другими причинами, к тому, что 2001 год оказался наиболее теплым (после 1998 года) за последние 140 лет»[v].

Активизация солнечной активности приводит к магнитным бурям. Магнитные бури, вызывают обострение сердечнососудистых , психических и нервных болезней, слабость и апатию, либо, наоборот, бурную, неконтролируемую активность. Они явно могли и могут способствовать тем или иным историческим событиям. О том, что когда-то имела место магнитная буря, можно судить по разным признакам. Например, по северному сиянию, наблюдавшемуся на сравнительно южных территориях[vi].

Рациональные объяснения многих исторических явлений и ситуаций весьма неполны и однобоки. Та же теория воздействия солнечной активности Чижевского. Кроме солнца есть ещё очень много факторов… Хотя полностью закрывать глаза на изменение солнечной активности так же нельзя. Она – один из факторов!

2013 – 2016 гг. происходит спад солнечной активности. Есть мнение, что она – наименьшая за последние 300 лет и нас ожидает новый ледниковый период. Однако речь может идти об отсроченных на несколько лет последствиях высокой солнечной активности, как воздействие магнитной бури человек может ощутить не сразу. Для разгона, нарастания тенденций было необходимо время. Так же дестабилизирующее влияние могли оказать сами перепады, изменчивость солнечной активности[vii].

18 ноября 2015 г. температура поверхности воды вцентральной части Тихого океана, где проходит холодное течение Эль-Нинью, превысила среднийпоказатель на3,1 градуса Цельсия. Для сравнения: вовремя Эль-Ниньо1997–98гг. отклонение температуры отнормы составило 2,8градуса[viii]. А от равномерности температуры Эль- Ниньо испокон веков зависит жизнь и благополучие рыбаков Перу и других стран.



Одновременно в 2016 г. отмечаются резкие перепады температуры воздуха, усиление сезонных обострений заболеваний, увеличение числа различных аварии, политической и социальной нестабильности, неожиданными поступками самых разных людей. Одиннадцать из прошедших 12 месяцев установили новые рекорды средней глобальной температуры. Минувший сентябрь, по данным НАСА, стал самым теплым за всю 136-летнюю историю современных метеонаблюдений. В Калифорнии и некоторых других регионах высохла растительность[ix].

Но обычно природные и космические явления активизируют самые разные, подчас противоположные процессы. Общая интенсивность исторической жизни повышается, обостряются возникшие по сугубо социальным причинам тенденции и противоречия. Но во что выльется взаимодействие этих тенденций с природными факторами, остаётся непредсказуемым. Многое зависит от личных качеств ключевых фигур, в том числе – их состояния здоровья, уровня эффективности и позиции конкретных социальных институтов. Например, правоохранительных органов. Всё это наглядно продемонстрировали президентские выборы в США 2016 года.

А.Л. Чижевский объяснял революционные события в России 1917 г. влиянием солнечной активности. Однако на общество, имеющее другое внутреннее состояние, другие взаимоотношения с зарубежными центрами силы солнечная активность повлияла бы по-другому, что показали события в других странах, участвовавших в Первой мировой войне.

Особо нужно отметить 2025 год. Это год завершения 36 –летнего цикла, начавшегося в 1989 г. Это будет год завершения «большого советского цикла», по терминологии К.А. Крылов. На первый план выдвинутся люди 1980-х (на вершины власти) и более молодых годов рождения, почти во всём мире получившие худшее образование и общую профессиональную подготовку, с более слабой способностью к самостоятельному мышлению и одновременно – эфемерными нравственными устоями. Возникнут проблемы с эксплуатацией сложных технических сооружений, инфраструктуры в целом. Тем более, что основные объекты которой созданы достаточно давно.

Наконец, это год необычайно высокой солнечной активности. Так же в ближайшее время может произойти новая супервспышка на солнце, повторяющаяся раз в тысячу лет. Тогда может выйти из строя электросети и системы связи, начаться массовые смерти и помешательства [x].

Воздействие определённых этапов планетарных (имеющих место в литосфере, магнитосфере и атмосфере) космических циклов (прежде всего – воздействие Солнца, вероятного сближения с астероидом и пр.), то последние могут существенно углубить социально-экономические, политические, этнокультурные процессы. Особенно, когда это воздействие и, тем более – его активизация, совпадает с переломными точками человеческой истории. Дополнительный, «внеисторический» может стать тем «богом из машины», который может осуществить выбор между различными тенденциями исторического развития[xi].

Однако, кроме циклизма, имеет место и мощнейший фактор непредсказуемости. Магнитные полюсадрейфуют и меняют свою полярность. Это вызывает инверсии магнитного поля Земли, которые возникают в среднем несколько раз за каждые несколько миллионов лет. Последняя инверсия произошла приблизительно 700 000 лет назад[xii].

В реальное объяснение упёрся Л.Н. Гумилёв со своей теорией пассионарности. Пассионарность с научной точки зрения не очень-то объяснима и упирается в то самое… В иррациональность. Но иррациональность нередко повторяющуюся.

Что заставляет периодически совпадать не связанные друг с другом природные и социальные факторы? Причём являющиеся следствием долговременных процессов, опять же, протекающих независимо друг от друга. По-настоящему это не объясняется рационально.

Ведь рациональное объяснение предполагает обеднение и схематизацию описания. И подходит для работы с ограниченным количеством факторов. И чем их больше и они разнообразнее, тем труднее рационализация. И максимально многофакторный и междисциплинарный анализ неизбежно упирается в неизвестность и/или иррациональность. При условии, что задействуются данные самых разных наук (гуманитарных и негуманитарных) и анализируются максимально длинные цепочки причинно – следственных связей.

И апокалиптическая социально – природная гибель культур и цивилизаций – одно из «окон» в мир иррационального, в которое может заглянуть историк. Наряду с пресловутой «ролью личности / личностей» и максимально многофакторным анализом абсолютно любого явления в истории. Который, при долгом и последовательном проведении, неизбежно упирается в непозноваемое.

Если рассматривать историю человечества в контексте планетарных и космических процессов, то подход средневековых хронистов начинает выглядеть гораздо более верным. Средневековые хронисты объясняли события и явления, например, волей Божьей, новоевропейские учёные – различными рационально объяснимыми причинами. И те, и другие по-своему правы. Различается только манера смотреть, цели и подход. Средневековый взгляд – максимально обобщённый, как будто с большой высоты, учитывающий всё, что есть во Вселенной, включая и недоступное человеку. По классификации Л.Н. Гумилёва, ещё с большей высоты, чем высота птичьего полёта…

Новоевропейский взгляд подразумевает приближение, разглядывание через микроскоп, расчленение, выделение частного, на данный момент значимого или второстепенного.

Во многом развитие новоевропейской исторической науки – не сколько линейный прогресс, столько перенос внимания с одних частных моментов на другие. Хотя, несомненно, в процессе этого происходило накопление фактов и знаний. Т.е., в большей степени историческая наука раздвинула свои рамки вширь, чем продвинулась вперёд и вверх.

Т.е., «многофакторное» знание о причинах наиболее масштабных исторических событий или явлений, основанное на самом широком спектре естественнонаучных знаний, возвращает нас на новом этапе развития науки от новоевропейского сегментированного знания к средневековому синтезу…

Для проведения же «новоевропейских» исследований нужно учитывать ограниченное, чётко очерченное число факторов. И когда их достаточно, подобные исследования дают корректный результат.

Ни одно из современных мировоззрений не даёт ответа, как вести себя в социально- природной ситуации. Скорее, необходима гибкость и быстрота реагирования на изменения в данных конкретных условиях. А так же патриотизм, т.е., выдвижение идей и деятельность в защиту долговременных интересов данной территории, их физического и культурного самосохранения.