 

Аэрофлот получит почти 1 млрд рублей за перевозку чиновников

Компания «Аэрофлот» получит более 900 миллионов рублей за перевозку в 2015 году «высших должностных лиц РФ, иных должностных лиц и официальных делегаций», сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на распоряжение правительства.
 
В документе указывается, что финансы будут направлены управлению делами президента РФ «на погашение кредиторской задолженности ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" перед ПАО Аэрофлот».
 
Ранее газета «Коммерсант» уже сообщала, что особый летный отряд «Россия» имеет долги перед «Аэрофлотом» на сумму более 900 млн рублей за перелеты высших должностных лиц. Погасить этот долг Минфин РФ планировал за счет ассигнований в 1 млрд рублей, которые изначально были предусмотрены в бюджете 2017 года на транспортные нужды, но позже перенаправлены управделами президента на другие цели.
 
Напомним, «Аэрофлот» выигрывает конкурсы на организацию перевозок делегаций правительства РФ и должностных лиц начиная с 2012 года. Кроме самих перевозок, в обязанности авиакомпании входит обслуживание воздушных судов, предоставление метеорологических и аэронавигационных услуг, проживание и питание экипажа в аэропортах, а также оказание медицинских услуг.

АПН следит за развитием событий.
 


теги: Коррупция Госдума РФ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» С монополиями в России никто бороться не собирается
» «Аэрофлот» предложил обязать чиновников пользоваться услугами российских авиакомпаний
» Госдума одобрила бюджет на три года в первом чтении
» В Москве начинается процесс над Борисом Березовским
» ЮКОС заплатил 9,9 млрд. рублей
Материал недели
Кубинская сказка

Кубинская сказка

Публикации
Северный Кавказ и «российская нация»

Северный Кавказ и «российская нация»

Облик грядущего. Электричество, роботы, новые деньги

Облик грядущего. Электричество, роботы, новые деньги

Русскомирцы в облаве

Русскомирцы в облаве

Смерть над Сочи

Смерть над Сочи

На своём глобусе

На своём глобусе

Мьянма и ситуация с рохинджа

Мьянма и ситуация с рохинджа

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Силовые структуры Скандалы
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Конфигурация российской власти. Продолжение

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

Аэрофлот получит почти 1 млрд рублей за перевозку чиновников

  • 18:40
  • 63

Владимир Путин раздал гранты ура-патриотам

  • 15:10
  • 110
Северный Кавказ и «российская нация»

Северный Кавказ и «российская нация»

Облик грядущего. Электричество, роботы, новые деньги

Облик грядущего. Электричество, роботы, новые деньги

Русскомирцы в облаве

Русскомирцы в облаве

В России зарегистрировался Global Blue - крупнейший мировой оператор системы tax free

  • 09:10
  • 486
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru