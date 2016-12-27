Аэрофлот получит почти 1 млрд рублей за перевозку чиновников

Компания «Аэрофлот» получит более 900 миллионов рублей за перевозку в 2015 году «высших должностных лиц РФ, иных должностных лиц и официальных делегаций», сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на распоряжение правительства.

В документе указывается, что финансы будут направлены управлению делами президента РФ «на погашение кредиторской задолженности ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" перед ПАО Аэрофлот».

Ранее газета «Коммерсант» уже сообщала, что особый летный отряд «Россия» имеет долги перед «Аэрофлотом» на сумму более 900 млн рублей за перелеты высших должностных лиц. Погасить этот долг Минфин РФ планировал за счет ассигнований в 1 млрд рублей, которые изначально были предусмотрены в бюджете 2017 года на транспортные нужды, но позже перенаправлены управделами президента на другие цели.

Напомним, «Аэрофлот» выигрывает конкурсы на организацию перевозок делегаций правительства РФ и должностных лиц начиная с 2012 года. Кроме самих перевозок, в обязанности авиакомпании входит обслуживание воздушных судов, предоставление метеорологических и аэронавигационных услуг, проживание и питание экипажа в аэропортах, а также оказание медицинских услуг.





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