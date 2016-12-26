Русскомирцы в облаве

В начале декабря 2016 г. Следственный комитет Республики Беларусь арестовал трёх журналистов, работавших на российские издания Regnum, EADaily и Lenta.ru – Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко. Как сформулировала министр информации Белоруссии Лилия Ананич, они были замечены в публикации «материалов тенденциозного, а порой и откровенно деструктивного характера в отношении Беларуси, государственной власти нашей страны, белорусского народа».

Журналисты обвиняются в «совершении группой лиц с неустановленным лицом умышленных действий, направленных на возбуждение национальной и иной социальной вражды, а также розни по признакам национальной, языковой и иной социальной принадлежности» (согласно части 3 ст.130 Уголовного кодекса РБ). Конкретно они обвиняются в «подготовке и размещении в интернете статей», причём указывается «мотив противоправной деятельности – материальная заинтересованность» (гонорары).

До совершения арестов Министерство информации РБ проинформировало о своих претензиях российскую сторону, написав письма в Министерство связи и массовых коммуникаций России, Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также специальному представителю президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому. Известно, что в ответном письме М.Швыдкой назвал журналистов «маргинализированными авторами», и указал на «позицию руководства России, неизменно стремящегося к углублению российско-белорусского взаимодействия во всех областях сотрудничества». То есть, по сути, М.Швыдкой от имени Президента отмежевался от журналистов, дав тем самым отмашку на их аресты. Очевидно, примерно то же ответили и другие государственные органы. Наверняка аресты согласовывались также и с посольством России в Белоруссии.

Что же такого страшного написали эти журналисты? Они выражали свою озабоченность курсом, который, по их мнению, ведёт к отрыву Белоруссии от России, и особенно отмечали стремление властей сформировать белорусскую идентичность на основе польско-литовских исторических корней в ущерб общерусским. Они критиковали Лукашенко за потворство национализму и фактическое сотрудничество с русофобскими националистами, роль и информационное влияние которых последнее время заметно возросло. Примечательно, что в прошлом Ю.Павловец был активистом белорусской прозападной оппозиции (агитировал за В.Некляева во время выборов 2010 г.), но резко изменил свои взгляды, наблюдая за событиями на Украине в 2014 г.

Арестованные журналисты поднимали проблему эволюции белорусской власти по образцу Януковича и его политического окружения – пути, который ведёт к краху всей политической системы Белоруссии, а вместе с нею и системы союзных отношений с Россией. Фактически, они старались предупредить Лукашенко об опасности потери власти на этом пути. В Белоруссии происходит ровно то же заигрывание власти с националистами и постепенная сдача им всей сферы «гуманитарки», какую мы видели на Украине в бытность Януковича президентом.

Журналистов обвиняют в том, что они описывали процесс формирования новой белорусской нации, а тем самым якобы отрицают её существование. Однако даже экс-глава Администрации Президента РБ и нынешний министр иностранных дел Владимир Макей заявляет, что «за последние 25 лет мы начинаем медленно формироваться как нация», то есть также признаёт этот процесс незавершённым, более того – подчёркивает, что он находится пока лишь на ранних стадиях. И это правда, причём нам совсем не безразлично, как будет происходить этот процесс, и сколь скоро мы можем увидеть на месте нынешней Белоруссии северную Галичину.

Как отмечают в самой Белоруссии, эти аресты – как раз ещё одна акция в деле формирования нации на антирусских основаниях. Арестованные журналисты призваны играть роль своего рода «внутреннего Донбасса». На ненависти к ним как к русофилам и предателям должны взращиваться патриотические чувства современных белорусов.

Обвинения, выдвинутые в адрес журналистов, настолько абсурдны, что могут быть названы словом из 90-х «беспредел», но на деле больше напоминают репрессии 1930-х гг. Но есть и отличие: тогда доносчики не пытались делать себе PR на доносительстве, теперь же белорусская националистическая общественность спорит наперебой, кто раньше написал донос в органы, и дают об этом интервью.

Об арестах было сообщено населению специальными репортажами в новостных блоках всех ведущих телеканалов республики. В них постарались морально заклеймить журналистов за их якобы ненависть к родной стране и разжигание розни с Россией. В печатном органе Администрации президента «СБ. Беларусь сегодня» была опубликована гневная редакторская статья «На анонимов пролился свет». В начале этой статьи сказано о недопустимости «пропаганды нацизма с его "расовыми теориями” и культивацией ненависти между народами». Об арестованных русофилах говорится, что они «нашли себе отвратительное, но весьма денежное занятие»: «эти господа стали регулярно оплевывать (иначе не скажешь) нашу страну и народ, приписывая многим порядочным людям какую–то "русофобию”, явно настраивая россиян против белорусов, обвиняя руководство страны в потворстве "бандеровщины” и "следования по пути Украины”». Причём указано, что «делали они это с какой–то невероятной, просто–таки маниакальной злостью!» Завершается эта статья в лучших традициях сталинской разоблачительной печати о врагах народа призывом испытывать презрение к этим журналистам и их заказчикам, заботиться «о чистоте и нравственности белорусско-российских отношений», а также об «укреплении нравственности и морали граждан двух стран». Предельно жёсткий тон этой статьи и фактически проведённое в ней сопоставление русофильства арестованных журналистов с немецким нацизмом и культивацией ненависти между народами не оставляет сомнений в будущем приговоре.

В белорусской прессе уже пишут о начале «антирусского террора» в стране. Арестованные называются обыкновенно «русофилами», характеризуются как «западнорусисты» и «борцы с русофобией». В более-менее корректных текстах указывается на «чрезмерно пророссийскую» направленность публикаций. Белорусские и украинские СМИ в один голос пишут, что «в Беларуси началась зачистка среди активистов кремлевской пятой колонны», что Лукашенко «с опозданием в более чем в двадцать лет своего правления начинает процесс очищения страны от соседской агентуры», и что «аресты рускомировцев» наверняка будут продолжены. Прозападные общественные организации активно поддержали аресты. Например, «Альтернатива» (рук. Олег Корбан) 9 декабря устроила акцию у входа в БГУИР с транспарантами «Позор фашистам! Позор адептам "русского мира”!».

Активно муссируется слух о том, что эти аресты – предупреждение России в связи с якобы «планируемой на 2017 год военной оккупации РБ посредством введения на территорию Беларуси 4 тыс. вагонов с вооружением». Общественная кампания по устрашению белорусов была начата изданием «Белорусский партизан» (его ещё Павел Шеремет основывал), которое 1 декабря опубликовало статью «Третий военный фронт: Россия готовится аннексировать Беларусь?» с редакционным предисловием: «События последних месяцев свидетельствуют о том, что Россия уже в следующем году намерена открыть третий военный фронт, создав дополнительную возможность для полномасштабного вторжения в Украину. Речь идёт фактически об оккупации Беларуси». Россия якобы «уже приняла решение использовать белорусскую территорию в стратегических военных целях», при этом подразумевается готовящаяся Москвой военная атака на Киев.

Так, поимка «лазутчиков, работающих на российские СМИ» изменила дискурс российско-белорусских отношений, которые теперь нередко стали описываться в Белоруссии с помощью почти военной лексики, основанной на крайне враждебном восприятии политики России. Сейчас, когда всем ясно, что «власть взялась за адептов русского мира», националистическая общественность пребывает в восторге. Негативно о совершённых арестах отозвались только два представителя белорусской умеренной оппозиции – Татьяна Короткевич («Я считаю, что очень неправильно, когда власть арестовывает людей за то, что они думают вслух, высказывают свою позицию») и Ольга Карач. Негативно высказался и глава Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец: «Когда мы поддерживаем такого рода действия властей, мы даём им карт-бланш на подобные действия и в отношении представителей других взглядов». Собственно, это же понятно, что когда в стране начинают арестовывать за идеи, опасно становится всем. Однако желание увидеть своих оппонентов за решёткой всё же перевешивает.

Вообще, складывается ощущение, что белорусские прозападные оппозиционные издания в последнее время стали действовать в расчёте на тесную связку с официальной властью в тесной связке, регулярно публикуя доносы на пророссийских журналистов, учёных и общественных деятелей Белоруссии. По крайней мере они это делают с явной надеждой на «конструктивную» реакцию органов. Да и сами обвинения против журналистов строятся на логике белорусского национализма. Ведь обвинение в публикации статей в российских СМИ за деньги фактически маркирует российские издания как вражеские, иначе публикации в них не могут быть основанием для таких формулировок. А это напрямую соответствует украинскому подходу к отношениям с Россией. Статьи в белорусских официальных и оппозиционных прозападных изданиях об арестах трёх русофилов выдержаны почти в одном ключе, используют одни и те же обороты и переворачивают содержание статей арестованных журналистов с ног на голову.

При этом в Белоруссии действует немало СМИ националистической и прозападной ориентации, в крайне резких формулировках отзывающихся и о белорусской власти, и особенно о России, русских и перспективах российско-белорусской интеграции. Однако к ним у следственных органов РБ претензий нет.

Сейчас националистическая оппозиция получила зелёный свет на развитие своей пропагандистской деятельности. Хотя большинство белорусов настроено к Лукашенко положительно, но оппозиция господствует в онлайн-СМИ, которые имеют преимущественное значение для молодой аудитории. В современной Белоруссии нет непровластных пророссийских партий, общественных движений и СМИ, они были зачищены властью как опасные конкуренты. Ровно то же самое делал Янукович и Партия регионов на Юго-Востоке Украины, и известно, к чему это привело.

Многие отмечают связь «арестов сторонников русского мира» с арестом журналиста Эдуардом Пальчисом, осуждённым также за «разжигание межнациональной розни». Э.Пальчис отличается крайне антироссийской позицией, и по используемой им лексике выделялся даже на фоне белорусской оппозиционной прессе. Однако надо заметить, что его приговорили на 1 год и 9 месяцев, а арестованным журналистам-русофилам грозит срок от 5 до 12 лет, так как они якобы совершали преступления группой по сговору. Скорее всего, арест Пальчиса как раз был подготовительным к аресту журналистов российских изданий, так как позволяет теперь заявлять, что сажают не за политическую ориентацию, а за «радикализм».

Интересно отметить и время арестов. Как раз незадолго до этого, 23 ноября, ЕС принял резолюцию по противодействию российским СМИ. Фактически, аресты в Белоруссии – прямое следование решению ЕС. Кроме того, аресты прошли накануне и после Дня защиты прав человека (10 декабря), а также в годовщину 25-летия распада Советского Союза. Трудно не увидеть в этом заранее заложенную в репрессивную акцию символику.

На этом фоне молчаливая реакция России выглядит особенно выразительно. Основные российские СМИ фактически проигнорировали аресты журналистов. То же можно сказать и о журналистской общественности. С осуждением задержаний выступила представитель Крыма в СФ РФ Ольга Ковитиди, а также член комиссии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Франц Клинцевич. Клинцевич счёл аресты недоразумением и указал на то, что «задача журналистов в том и состоит, чтобы обратить внимание власти и общества на ту или иную проблему».

Подождав две недели и оценив это, посол России в Белоруссии Александр Суриков, большой сторонник всякой белорусизации, высказался в поддержку этих арестов и полностью солидаризировался с предъявленными обвинениями. Давно отмечается, что с русофилами российское посольство не работает, сторонится их. Это проявилось и теперь.

В целом мы имеем дело с классическим случаем политических репрессий. Журналисты арестованы за их профессиональную деятельность и по абсурдным обвинениям, касающимся их пророссийских взглядов. Соответственно, в российско-белорусских отношениях появляется тема политзаключённых, уже давно поднимаемая в отношении Белоруссии на Западе. При Лукашенко Минск ещё никогда не устраивал преследования белорусских журналистов пророссийской ориентации, однако теперь эта черта пройдена, и это означает новый этап российско-белорусских отношений, их новый контекст.

Одно из последствий проведённых арестов заключается в том, что теперь в Белоруссии будут бояться выражать пророссийские взгляды. Этими арестами Минск проводит кампанию по запугиванию пророссийски настроенных граждан как якобы потенциальных национальных предателей. «Русофилами теперь здесь быть опасно», - так определяют это в Белоруссии.

Белорусская власть довольно ясно продемонстрировала, что опасения, высказываемые этими журналистами, полностью оправданны: то, что они раскрывали, действительно очень серьёзно и уже имеет более грозные формы, чем те, что они успели описать. Происходящее в Белоруссии гармонично укладывается в общий процесс ускоренной дерусификации и возбуждения национальной вражды к России и русским, который проходит в соседних странах Прибалтики и на Украине. Только это пока в меньшей степени касается языкового вопроса, здесь проводится именно идеологическая белорусизация, то есть навязывание обществу мифологем белорусского национализма. Более того, в последние годы белорусский национализм для своей пропаганды стал всё более использовать русский язык, что находит параллель опять же на Украине, где с 2014 г. стало нормальным быть «русскоязычным бандеровцем».

Не трудно догадаться, что во всех республиках бывшего СССР с большим вниманием наблюдают за реакцией России на случившееся, так как исходя из неё можно определить границы возможного в дерусификаторской и антироссийской политике внутри каждой из этих стран. При этом вполне вероятно, что аресты пророссийских журналистов в Белоруссии продолжатся, и прозападная пресса активно публикует «публичные доносы» на тех, кто, по их мнению, должен пойти вслед трём арестантам. Как сказала О.Карач: «Думаю, что в Беларуси грядет череда политических арестов людей с пророссийскими взглядами».

В 2014 г. А.Лукашеко, испугавшись Русской весны, стал проявлять сильный негатив ко всей этой тематике, а особенно к понятию Русского мира. В разгоревшемся российско-украинском конфликте он отказался выступать в роли союзника России, заявив о нейтральной позиции Белоруссии, но на деле скорее поддержав Украину, что не раз доказал и словом, и делом. Уже тогда было понятно, что выражение идей общерусской взаимности становится в Белоруссии не просто знаком нелояльности, но и очень опасной позицией, за которую со временем будут и сажать.

Однако надо учесть, что реакция белорусского общества (а вместе с ним и части экспертной среды) на события того года была прямо противоположной. Пророссийские настроения в стране выросли в два раза – с трети до абсолютного большинства, а наблюдение за происходящим на бьющейся в русофобской истерике Украине наглядно убеждало, что стоит идти совсем другим путём. Так возникло прежде здесь не существовавшее расхождение между общественным мнением большинства и позицией официальной власти. Политическая система Белоруссии такова, что выражающие опасения и чаяния большей части белорусов журналисты оказались под ударом первыми.

Несомненно, что проведённые аресты, как и глухая реакция на них со стороны Москвы – сильный удар по имиджу России и в общественном мнении Белоруссии, и в глазах политических элит всего постсоветского пространства. Сейчас во всех столицах бывших союзных республик пристально наблюдают за ситуацией, чтобы понять, насколько жёстко можно поступать с русскими и пророссийскими активистами в своей внутренней политике. Наблюдают и простые граждане, которым небезразличны связи с Россией. Три года назад Российская Федерация объявила себя центром Русского мира и ответственной за его судьбы. Белорусские аресты позволяют ясно понять, была это просто пропагандистская уловка ради обоснования присоединения Крыма, или за этим скрывался реальный выбор идентичности новой России.