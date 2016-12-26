Суд арестовал еще четверых по делу о массовом отравлении "боярышником"

ИРКУТСК Ещё четверо "подозреваемых" арестованы по делу о массовом отравлении неизвестным веществом, содержащимся в официально не предназначенной для питья настойки для ванн "Боярышник", которую, на практике, годами пили жители региона.

Как говорит народная примета, "крокодил может ползти только вперёд". Уголовное дело по-прежнему расследуется по статье об оказании услуг и продаже товаров ненадлежащего качества. Между тем, даже идиоту понятно, что если эту жидкость годами пьют, и её производители вполне осведомлены о причинах реальной любви покупателей к столь замечательному продукту, то речь должна идти о преднамеренном убийстве или теракте и сажать под арест надо отнюдь не стрелочников.