 

Суд арестовал еще четверых по делу о массовом отравлении "боярышником"

ИРКУТСК Ещё четверо "подозреваемых" арестованы по делу о массовом отравлении неизвестным веществом, содержащимся в официально не предназначенной для питья настойки для ванн "Боярышник", которую, на практике, годами пили жители региона.
 
Как говорит народная примета, "крокодил может ползти только вперёд". Уголовное дело по-прежнему расследуется по статье об оказании услуг и продаже товаров ненадлежащего качества. Между тем, даже идиоту понятно, что если эту жидкость годами пьют, и её производители вполне осведомлены о причинах реальной любви покупателей к столь замечательному продукту, то речь должна идти о преднамеренном убийстве или теракте и сажать под арест надо отнюдь не стрелочников.
 
 
 
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