На 54-м году жизни скончался знаменитый британский певец Джордж Майкл

Британский музыкант греческого происхождения Джордж Майкл (настоящее имя — Йоргос Кириакос Панайоту) родился в 1963 году и начал свою карьеру исполнителя в 18 лет.

На протяжении первой половины своей карьеры Джордж Майкл пользовался нарастающей популярностью, но с 2000-2002 гг она пошла на спад. Более-менее аполитичный эстрадный исполнитель, Майкл не оскорблял своим творчеством ничьих чувств и, даже, кажется, не участвовал в российских "Голубых Огоньках", что можно поставить ему в безусловную заслугу.

Редакция АПН выражает свою печаль по покойному и надеется, что поклонники звезды её ещё долго не забудут.

