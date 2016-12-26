 

На 54-м году жизни скончался знаменитый британский певец Джордж Майкл

Британский музыкант греческого происхождения Джордж Майкл (настоящее имя — Йоргос Кириакос Панайоту) родился в 1963 году и начал свою карьеру исполнителя в 18 лет.
 
На протяжении первой половины своей карьеры Джордж Майкл пользовался нарастающей популярностью, но с 2000-2002 гг она пошла на спад. Более-менее аполитичный эстрадный исполнитель, Майкл не оскорблял своим творчеством ничьих чувств и, даже, кажется, не участвовал в российских "Голубых Огоньках", что можно поставить ему в безусловную заслугу.
 
Редакция АПН выражает свою печаль по покойному и надеется, что поклонники звезды её ещё долго не забудут.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Джордж Буш призвал Россию прекратить действия в зоне грузино-осетинского конфликта
» Усама бен Ладен – на грани банкротства
» Майкл Джексон оправдан по всем пунктам
» Буш назначил "царя разведки"
» Белковский: Восстановление монархии — единственный выход для России
Материал недели
Кубинская сказка

Кубинская сказка

Публикации
Русскомирцы в облаве

Русскомирцы в облаве

Смерть над Сочи

Смерть над Сочи

На своём глобусе

На своём глобусе

Мьянма и ситуация с рохинджа

Мьянма и ситуация с рохинджа

Секрет Полишинеля раскрыт... Зенит-Арены нет! Албин - на выход!

Секрет Полишинеля раскрыт... Зенит-Арены нет! Албин - на выход!

Трамп победил не «по совести»

Трамп победил не «по совести»

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Силовые структуры Скандалы
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Конфигурация российской власти. Продолжение

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

Русскомирцы в облаве

Русскомирцы в облаве

В России зарегистрировался Global Blue - крупнейший мировой оператор системы tax free

  • 09:10
  • 128

Суд арестовал еще четверых по делу о массовом отравлении "боярышником"

  • 08:59
  • 122

На 54-м году жизни скончался знаменитый британский певец Джордж Майкл

  • 08:48
  • 135

Крушение Ту-154 Минобороны России над Черным морем

  • 08:28
  • 154
Смерть над Сочи

Смерть над Сочи

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru