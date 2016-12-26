 

Крушение Ту-154 Минобороны России над Черным морем

Утром 25 декабря вылетевший из Адлера самолёт Министерства Обороны России Ту-154 пропал с радаров.
 
Падение самолёта в воды Чёрного Моря не оставило никакой надежды на то, что кто-то из находившихся на борту самолёта людей мог спастись.
 
Вместе с 8 члена экипажа воздушного судна, руководимого лётчиком Романом Волковым погибли находившиеся на борту 84 артиста ансамбля имени Александрова, восемь военнослужащих, три съёмочные группы федеральных каналов, двое федеральных государственных служащих, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, широко известная как "Доктор Лиза".
 
Редакция АПН глубоко скорбит вместе с родными и близкими погибших и выражает им свои соболезнования.
 
Сегодняшний день, 26 декабря 2016 года, объявлен днём национального траура в России и Беларуси.
Утром в воскресенье, 25 декабря, принадлежащий Минобороны самолет Ту-154 пропал с радаров. Лайнер вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский в 1:38 мск. Как сообщил РБК дежурный аэродрома, перед вылетом самолет прошел предполетную подготовку и «до этого летал». В Адлере борт прошел дозаправку и отправился в Сирию. На связь Ту-154 перестал выходить через две минуты после вылета — в 5:40 мск.
 


Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/25/12/2016/585f7f5c9a794742807fa6da
Утром в воскресенье, 25 декабря, принадлежащий Минобороны самолет Ту-154 пропал с радаров. Лайнер вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский в 1:38 мск. Как сообщил РБК дежурный аэродрома, перед вылетом самолет прошел предполетную подготовку и «до этого летал». В Адлере борт прошел дозаправку и отправился в Сирию. На связь Ту-154 перестал выходить через две минуты после вылета — в 5:40 мск.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/25/12/2016/585f7f5c9a794742807fa6da


Утром в воскресенье, 25 декабря, принадлежащий Минобороны самолет Ту-154 пропал с радаров. Лайнер вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский в 1:38 мск. Как сообщил РБК дежурный аэродрома, перед вылетом самолет прошел предполетную подготовку и «до этого летал». В Адлере борт прошел дозаправку и отправился в Сирию. На связь Ту-154 перестал выходить через две минуты после вылета — в 5:40 мск.

В военном ведомстве сообщили, что на борту находились 92 человека, среди них восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 члена ансамбля имени Александрова, которые летели на военную базу Хмеймим, чтобы выступить перед находящимися в Сирии российскими военными в честь Нового года. «Медуза» уточняет, что выступление планировалось в Алеппо. Вместе с ансамблем летел художественный руководитель Валерий Халилов.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/25/12/2016/585f7f5c9a794742807fa6daф
Хронология событий

Утром в воскресенье, 25 декабря, принадлежащий Минобороны самолет Ту-154 пропал с радаров. Лайнер вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский в 1:38 мск. Как сообщил РБК дежурный аэродрома, перед вылетом самолет прошел предполетную подготовку и «до этого летал». В Адлере борт прошел дозаправку и отправился в Сирию. На связь Ту-154 перестал выходить через две минуты после вылета — в 5:40 мск.

В военном ведомстве сообщили, что на борту находились 92 человека, среди них восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 члена ансамбля имени Александрова, которые летели на военную базу Хмеймим, чтобы выступить перед находящимися в Сирии российскими военными в честь Нового года. «Медуза» уточняет, что выступление планировалось в Алеппо. Вместе с ансамблем летел художественный руководитель Валерий Халилов.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/25/12/2016/585f7f5c9a794742807fa6da
принадлежащий Минобороны самолет Ту-154 пропал с радаров. Лайнер вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский в 1:38 мск. Как сообщил РБК дежурный аэродрома, перед вылетом самолет прошел предполетную подготовку и «до этого летал». В Адлере борт прошел дозаправку и отправился в Сирию. На связь Ту-154 перестал выходить через две минуты после вылета — в 5:40 мск.

В военном ведомстве сообщили, что на борту находились 92 человека, среди них восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 члена ансамбля имени Александрова, которые летели на военную базу Хмеймим, чтобы выступить перед находящимися в Сирии российскими военными в честь Нового года. «Медуза» уточняет, что выступление планировалось в Алеппо. Вместе с ансамблем летел художественный руководитель Валерий Халилов.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/25/12/2016/585f7f5c9a794742807fa6da
принадлежащий Минобороны самолет Ту-154 пропал с радаров. Лайнер вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский в 1:38 мск. Как сообщил РБК дежурный аэродрома, перед вылетом самолет прошел предполетную подготовку и «до этого летал». В Адлере борт прошел дозаправку и отправился в Сирию. На связь Ту-154 перестал выходить через две минуты после вылета — в 5:40 мск.

В военном ведомстве сообщили, что на борту находились 92 человека, среди них восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 члена ансамбля имени Александрова, которые летели на военную базу Хмеймим, чтобы выступить перед находящимися в Сирии российскими военными в честь Нового года. «Медуза» уточняет, что выступление планировалось в Алеппо. Вместе с ансамблем летел художественный руководитель Валерий Халилов.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/25/12/2016/585f7f5c9a794742807fa6da
теги: Катастрофы
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