 

Смерть над Сочи

В числе пишущих о трагедии в небе над Сочи должен быть хотя бы один профан в авиации. Пусть это буду я. У меня, как и у многих, есть свои соображения, но зачем о них говорить? Риск попасть пальцем в небо против шанса оказаться в числе угадавших истину?


Это тем более бессмысленно, поскольку люди, принимающие решения, вполне возможно, говорят в эти часы друг с другом не только о том, что есть истина, но и о том, какую версию было бы благоразумнее представить населению именно сейчас, когда оно запасается ингредиентами для новогодних салатов.


Я позволю себе лишь провести параллель с чартерным рейсом 7К-9268 (Airbus A321), который 31 октября 2015 года точно так же внезапно пропал с радаров над Синайским полуостровом после набора высоты, тоже без единого слова со стороны экипажа.


Вспомним, что тогда блогеры день за днем то кляли «Когалымавиа» и требовали разогнать и эту, и другие мелкие авиакомпании, то призывали запретить в России старые «аэробусы», вообще все «аэробусы», вообще все «аэробусы» и «боинги» и так далее. И только две с лишним недели спустя прозвучала новость о бомбе.


Ту-154 Министерства обороны, пропавший с радаров 25 декабря – это был очень непростой борт. Он выполнял задание государственной важности. Мы не знаем сценария новогоднего праздника на базе Хмеймим, в котором должны были участвовать погибшие музыканты, артисты, журналисты, да и вряд ли было бы уместно сейчас этот сценарий раскрывать, но, вероятно, готовилась мощная пропагандистская акция, сопоставимая со знаменитым концертом в Пальмире. Может быть, российских телезрителей в новогоднюю ночь ждали прямые включения из Сирии.


Теперь ничего этого не будет. Вместо этого – горе в сотне семей, у тысяч друзей. Вместо этого - черное облако окутало наш Новый Год. Не черный лебедь прилетел – безобразная каракатица выпустила свои чернила.


Нетрудно заметить, что Министерство обороны – это не чартерная авиакомпания. Его нельзя разогнать, обанкротить, слить с «Аэрофлотом». Мы умрем, а МО останется. Затем, в отличие от авиакомпании, МО несет ответственность и за квалификацию летчиков, и за техническое состояние самолета, и за его защиту от злого умысла. Универсальная ответственность: Фигаро там и Фигаро тут. Поэтому, что бы ни произошло на борту Ту-154, это был провал нашего оборонного ведомства.


Ладно, мы с некоторой долей иронии проводили под воду, один за другим, два истребителя с «Адмирала Кузнецова». Но теперь страна на ровном месте потеряла людей, много людей – и это уже не collateral damage и не "Бог дал – Бог взял”, а самые настоящие российские военные потери в сирийской войне – тем более что формально в ансамбле имени Александрова играют, поют и танцуют люди в погонах.


Кто-то в МО должен за это ответить. Кто-то очень большой и многозвездный. Расхлябанность, разгильдяйство, ошибка, преступление, измена – что бы это ни было, оно, как мы знаем, имеет имя, отчество и фамилию. Но разве общая атмосфера, сложившаяся в стране, не способствовала этому кошмарному провалу?

 

А атмосфера эта очень примечательна. Ее суть: люди гибнут, но мы не воюем.


С нами воюет Украина, кричит об этом уже почти три года; украинцы, за редким исключением, сейчас радуются, как радуются только смерти врага. А мы с Украиной – не воюем. Границы передвинулись и тысячи людей погибли, но случилось это как-то без войны, само собой.


С нами воюет значительная часть исламского мира. Убитого Андрея Карлова хоронили в Москве официальные лица; его убийцу провожали как героя тысячи земляков. Эти люди с нами воюют, мы с ними – нет. Мы смеемся над Ангелой Меркель, напустившей в Германию толпы мигрантов, один из который наконец-то дозрел до первого серьезного теракта – а сами устроили из страны караван-сарай для миллионов молодых людей из Средней Азии, которые уже не знают ни русского языка, ни русских обычаев, но зато чутки к мнениям своих имамов.


С нами через свои всем известные рупоры воюют клинические русофобы, присвоившие себе звание «либеральной интеллигенции». Радуются сейчас и они, по крайней мере, многие из них – и в этом они сходны с идейными украинцами до степени смешения. А мы с ними – не воюем. Им от государства – любовь и ласка, премии, «ельцин-центры» и широко распахнутое ухо первого лица.


Эта эпоха имеет шанс войти в историю под названием Второй странной войны – по аналогии с европейскими событиями 1939-40 годов. Только тогда Англия и Франция изображали, что воюют, а сегодня Россия притворяется, что не воюет. Суть, впрочем, та же. Иной раз кажется: враг уже будет стоять в Яхроме, а мы все еще будем имитировать мирную жизнь.


Свобода слова – вещь замечательная, красивая и полезная. Очень помогает противостоять дуракам и сволочам, которые имеют в России большой вес. Но, может быть, в эту военную пору следует провозгласить время ответственности за слова. И отсекать от общественной дискуссии тех, кто не соответствует стандарту этой ответственности.


Что за стандарт такой? А он как раз и задан этими черными днями. Вы хотите ругать Путина? Ради Бога. Вы против операции в Сирии? Ваше право. Даже и Крым можете не считать нашим, пожалуйста. Но не смейте глумиться над нашими погибшими. Ни над Зоей Космодемьянской, ни над Андреем Карловым, ни над теми, кто рухнул с неба у берегов Сочи. Это не вопрос политической дискуссии, это вопрос гуманитарной гигиены общества.


Этот глум больше нельзя пропускать мимо ушей. Все-таки придется его записывать.


Страна, если она хочет выжить, обязана вести скрупулезный учет этих глумящихся существ и последовательно лишать их трех возможностей: а) въезда в Россию, если речь идет об иностранцах, б) заработка в России или из российских источников, с) публичного высказывания, в том числе в соцсетях. Откуда взять людей для этой грязной и неприятной работы? Можно перебросить на этот фронт часть армии проверяющих, которые кошмарят малый бизнес.


Если этим не займется государство, эту роль, но только более криво и менее системно, возьмет на себя общество – что мы уже сейчас видим на примере одной бывшей светской обозревательницы.


Каждого из погибших в этой катастрофе безмерно жаль, но ее символом, средоточием всеобщей печали стала Елизавета Глинка, «доктор Лиза». Ей не пишут некрологов, ей пишут признания в любви. За первые сутки после трагедии их было написано столько, что из них можно составить целую книгу.


Ее называли святой. Ее, как это случается со святыми, обвиняли в самых разных грехах. Она делает пиар на благотворительности, говорили одни. Она исповедует культ человеческого страдания, утверждали другие. Третьи обличали ее как американскую гражданку. Четвертые обзывали ее «доктором Менгеле» за сотрудничество с властью.


Теперь нам предстоит понять, кем она была на самом деле. Только так мы и можем понять эти вещи: что исчезло вместе с человеком? чего теперь не хватает?


Мне кажется, она была сердцем нашего гражданского общества. Она была, наверное, самым заметным общественным деятелем, в самом деле находившемся вне политики. От нее, как от нуля системы координат, отсчитывались правые и левые, либералы и консерваторы. Она была способна объединять и уравновешивать.


Теперь меньше стало добра в мире. Дело доктора Лизы, дело спасения погибающих будет делаться другими людьми, но 25 декабря мы стали злее. Впрочем, кажется, настал момент, когда здоровая злость необходима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Катастрофа с российским самолётом официально признана терактом
» Президент РФ поддержал приостановку авиасообщения с Египтом
» В аэропорту Сочи начал действовать режим "открытого неба"
» Август подтверждил репутацию месяца катастроф: Разбился Ту-154
» Сегодня — день траура
Материал недели
Кубинская сказка

Кубинская сказка

Публикации
Смерть над Сочи

Смерть над Сочи

На своём глобусе

На своём глобусе

Мьянма и ситуация с рохинджа

Мьянма и ситуация с рохинджа

Секрет Полишинеля раскрыт... Зенит-Арены нет! Албин - на выход!

Секрет Полишинеля раскрыт... Зенит-Арены нет! Албин - на выход!

Трамп победил не «по совести»

Трамп победил не «по совести»

Они стоят за спиной Трампа

Они стоят за спиной Трампа

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Силовые структуры Скандалы
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Конфигурация российской власти. Продолжение

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

Смерть над Сочи

Смерть над Сочи

Разграбление россиян продолжается: тариф «Платона» увеличится в 2 раза

  • 18:28
  • 560

РСП и его глава Никита Михалков могут быть причастны к махинациям на сумму около 2 млрд рублей

  • 14:23
  • 699

Отказавшиеся голосовать за Клинтон выборщики оштрафованы на $1000 каждый

  • 12:34
  • 532

Центризбирком РФ может отменить единый день голосования

  • 16:47
  • 617
На своём глобусе

На своём глобусе

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru