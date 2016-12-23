РСП и его глава Никита Михалков могут быть причастны к махинациям на сумму около 2 млрд рублей
- 23.12.2016, 14:23,
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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в полицию заявление с просьбой о проверке схем вывода 1,84 млрд рублей из Мострансбанка. По имеющейся версии, к хищению средств вкладчиков может быть причастен Российский союз правообладателей, возглавляемый Никитой Михалковым. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсантъ»
.
По версии АСВ, мошеннические действия по выводу средств производились через некое ООО «Промо». Эта фирма получила в банке кредиты на 1,84 миллиарда рублей. Заложенность вовремя не погашалась, а для закрытия огромной «дыры» в активах, банк регулярно подделывал отчетность, предоставляемую в ЦБ. Именно в этот момент в преступной схеме появляется Российский союз правообладателей.
В конце каждого календарного месяца задолженность фиктивно погашалась за счет средств Российского авторского общества (РАО), Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Российского союза правообладателей (РСП), утверждает АСВ. Все эти структуры имели счета в Мострансбанке. Деньги с их счетов переводились на счета должника, а потом возвращались обратно. По этой схеме мошенникам удалось проработать до конца 2015 года.
Напомним, что Совет Российского союза правообладателей возглавляет режиссер Никита Михалков, а председателем правления этой организации является его сын Артем. Одним из соучредителей РСП является Союз кинематографистов, который также возглавляет Никита Михалков.
АПН следит за развитием событий.