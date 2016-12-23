 

РСП и его глава Никита Михалков могут быть причастны к махинациям на сумму около 2 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в полицию заявление с просьбой о проверке схем вывода 1,84 млрд рублей из Мострансбанка. По имеющейся версии, к хищению средств вкладчиков может быть причастен Российский союз правообладателей, возглавляемый Никитой Михалковым. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсантъ».

По версии АСВ, мошеннические действия по выводу средств производились через некое ООО «Промо». Эта фирма получила в банке кредиты на 1,84 миллиарда рублей. Заложенность вовремя не погашалась, а для закрытия огромной «дыры» в активах, банк регулярно подделывал отчетность, предоставляемую в ЦБ. Именно в этот момент в преступной схеме появляется Российский союз правообладателей.

В конце каждого календарного месяца задолженность фиктивно погашалась за счет средств Российского авторского общества (РАО), Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Российского союза правообладателей (РСП), утверждает АСВ. Все эти структуры имели счета в Мострансбанке. Деньги с их счетов переводились на счета должника, а потом возвращались обратно. По этой схеме мошенникам удалось проработать до конца 2015 года.

Напомним, что Совет Российского союза правообладателей возглавляет режиссер Никита Михалков, а председателем правления этой организации является его сын Артем. Одним из соучредителей РСП является Союз кинематографистов, который также возглавляет Никита Михалков.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция
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