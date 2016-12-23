Международное рейтинговое агентство Fitch отзывает все рейтинги по национальной шкале в России

С 1 января 2017 года в России вступает в силу принятый еще в 2015 году закон, регулирующий порядок присвоения рейтингов.

Этот закон запрещает рейтинговым агентствам отзывать на основании решений иностранных государств или международных союзов рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале. Другими словами, в соответствии с этим законом, рейтинговое агентство не может отозвать национальный рейтинг в связи с введёнными против компании санкциями.

От международных рейтинговых агентство закон потребовал оформить юридически своё присутствие в России.



Агентство Fitch приняло решение, что в связи с этим законом, оно не будет в дальнейшем назначать рейтинги по национальной шкале в Росии и уходит с рынка.

