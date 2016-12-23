 

Международное рейтинговое агентство Fitch отзывает все рейтинги по национальной шкале в России

  • 23.12.2016, 13:29,
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МОСКВА. Международное рейтинговое агентство Fitch решило не договариваться с ЦБ РФ о порядке своей деятельности в России и объявило о решении отозвать национальные рейтинги всех российских компаний. Завершить эту процедуру планируется к 31 марта 2017 года.

 

С 1 января 2017 года в России вступает в силу принятый еще в 2015 году закон, регулирующий порядок присвоения рейтингов.

Этот закон запрещает рейтинговым агентствам отзывать на основании решений иностранных государств или международных союзов рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале. Другими словами, в соответствии с этим законом, рейтинговое агентство не может отозвать национальный рейтинг в связи с введёнными против компании санкциями.

От международных рейтинговых агентство закон потребовал оформить юридически своё присутствие в России.

 

 

Агентство Fitch приняло решение, что в связи с этим законом, оно не будет в дальнейшем назначать рейтинги по национальной шкале в Росии и уходит с рынка.

 
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APN.ru