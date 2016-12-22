 

Центризбирком РФ может отменить единый день голосования

Центризбирком РФ начал рассмотрение вопроса об отмене в России единого дня голосования. В качестве доводов приводится утверждение о том, что проведение выборов в один день создает слишком большую нагрузку на сотрудников избиркомов.

Предложения об отмене единого дня голосования были озвучены на совещании глав региональных избирательных комиссий, которое проводила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Об этом сообщает сегодня газета «Коммерсантъ».

Напомним читателям, что Единый день голосования был введен в Российской Федерации в 2013 году. С тех пор все проходящие выборы проводятся во второе воскресенье сентября. Исключением являются лишь некоторое досрочные выборы в муниципалитетах и выборы президента России (они должны будут состояться в марте 2018 года).

АПН следит за развитием событий.


теги: Новые законы Центризбирком РФ
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APN.ru