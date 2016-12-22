Норвегия облегчила режим содержания Андерса Брейвика в тюрьме

ОСЛО. Норвежские власти немного облегчили условия содержания для отбывающего срок за убийство 77 человек Андерса Брейвика, выполнив решение суда от 21 апреля, но объявили, что будут опротестовывать это в суде следующей инстанции.

Напомним, что и до "судьбоносного" решения суда Брейвик содержался в одиночной камере, по степени комфорта схожей с гостиничным номером и ему (даже) предоставлялись для развлечений игровые консоли.

Редакция АПН опасается за судьбы оставшихся в живых норвежцев. Нам представляется, что супергуманное обращение с массовым убийцей может кого-то ещё спровоцировать на подобную акцию. А ведь комфортабельных камер на всех желающих не напасёшься!



